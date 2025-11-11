Döntött a Kúria: be lehet tiltani az Airbnb-t, az nem törvényellenes

Hamarosan életbe léphet az Airbnb-rendelet Terézvárosban, mely megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben, miután a Kúria keddi döntése szerint nem törvényellenes az erről szóló rendelet.

Az Airbnb ellen nemcsak Magyarországon tiltakoznak/Fotó: AFP

Az Airbnb betiltásáról még tavaly tartottak népszavazást Terézvárosban

A városrészben még tavaly szeptemberben tartottak népszavazást a kérdésről, ahol alacsony részvétel mellett, de a tiltáspártiak győztek, ami után önkormányzati rendelet is született az Airbnb betiltásáról a kerületben. Ezt követően kért törvényességi felülvizsgálatot Budapest Főváros Kormányhivatala, amit a Kúria elutasított, kimondva ezzel, hogy

nem törvényellenes a városrész Airbnb-rendelete.

A Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke, Schumicky Balázs korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy egyre kevésbé jövedelmező az Airbnb kiadás Magyarországon, miután a piac egyre telítettebb, és az Airbnb-szobák után fizetendő éves átalányadó 34 400 forintról 150 ezer forintra nőtt Budapesten. Ugyanakkor a szakember szerint a lakáskiadóknak is segíthet az Otthon Start progeam támasztotta kereslet, így sokan dönthetnek a befektetési célú ingatlan értékesítése mellett ebben a helyzetben.

Sok lakás még a legforgalmasabb időszakban is üresen áll

Schumicky Balázs arról is beszámolt, hogy még a Forma-1 és a Sziget fesztivál napjaiban is sok, átlagos áron kivehető Airbnb lakás maradt, ami arra utal, hogy a piac telítetté vált. Az elmúlt években sokan vágtak bele az Airbnb-zésbe, illetve sok szállodaprojekt is indult a magyar fővárosban.

Az ide érkező vendégek sok lehetőségből válogathatnak.

A rövid távú lakáskiadás szabályozása világszerte számos kérdést vet fel, és kevés a jó megoldás, így a befektetőknek sincs könnyű dolga. Jó példa talán Barcelona lehet, ahol drasztikus bírságokkal vették rá a lakáskiadókat a turisták megrendszabályozására. Azonban Schumicky Balázs szerint az nem igaz, hogy az Airbnb-lakások hajtanák fel a lakásárakat, amit az is bizonyít, hogy 2025 eleje óta nem lehet Airbnb-engedélyt kiadni Budapesten, a lakásárak mégis nagymértékben nőttek.