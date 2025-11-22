Szijjártó Péter bejelentette, amire sokan vártak – felgyorsul a gigaberuházás

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodásának köszönhetően felgyorsul Paks II. bővítése, az első beton öntéséhez szükséges előkészítő munkák menetrend szerint folyamatban vannak, február első hetében pedig már az első beton is lekerül a földbe, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

Menetrend szerint folyik Paks II. bővítésének előkészítése / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

A tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozójának nagy tétje volt: Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megvédése.

„Ha Orbán Viktor nem tudott volna megállapodást elérni, akkor

Magyarország energiabiztonsága hosszú távon került volna veszélybe,

az energiaszámlák pedig karácsonyra a háromszorosukra emelkedtek volna” – húzta alá.

„Ezen megállapodás része volt az olaj- és gázszankciók alóli mentesség mellett az új paksi atomerőmű építésének szankciók alóli mentessége is” –folytatta.

„A miniszterelnök ebben az ügyben is sikert ért el, így felgyorsíthatjuk az új paksi blokkok építését és ezzel garantáljuk Magyarország hosszú távú energiabiztonságát és azt, hogy meg tudjuk védeni Európa legalacsonyabb energiaárait” – tette hozzá.

Megvan a washingtoni engedély Paks II. bővítéséhez

„Az első beton öntéséhez szükséges előkészítő munkák menetrend szerint folyamatban vannak, február első hetében pedig már az első beton is lekerül a földbe” – tudatta.

Az amerikai pénzügyminisztérium is megerősítette, hogy az Egyesült Államok pénteken általános engedélyt adott a Paks II. atomerőmű-projekttel kapcsolatos egyes tranzakciókra.

Az engedély lehetővé teszi az Ukrajnával háborúban álló

Oroszország által építendő atomerőmű projektjével kapcsolatos szankciók alóli kivételeket,

így bizonyos tranzakciókat egyes orosz bankokkal, közöttük a Gazprombankkal, a VTB Bankkal és az orosz jegybankkal – olvasható a pénzügyminisztérium közleményében.