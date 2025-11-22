Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
MÁV
Svájc
motorvonat

Lázár János lerántotta a leplet: így néznek ki az újonnan legyártott Stadler-vonatok, amiket az állam tízmilliárdokért megvásárol

A Stadler cégtől 11 új Flirt motorvonat megvásárlásól kötöttek szerződést. Lázár János megosztotta, hogyan néznek majd ki az új motorvonatok.
VG
2025.11.22., 08:25
Fotó: Lázár János / Facebook

Az építési és közlekedési miniszter pénteken Szolnokon úgy fogalmazott, hogy a magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében.

Lázár János
Lázár János lerántotta a leplet: így néznek ki az újonnan legyártott Stadler-vonatok, amiket az állam tízmilliárdokért megvásárol / Fotó: Lázár János / Facebook

Lázár János a közöségi oldalán megosztotta, hogyan néznek majd ki a szolnoki Stadler-telepen épülő InterCity motorvonatok. „Rögtön 11! ” – tette hozzá.

Lázár János Stadler vonat
A svájci Stadler cégtől 11 új Flirt motorvonat megvásárlásól kötöttek szerződést / Fotó: Lázár János / Facebook

A Stadler Kft. telephelyén Lázár János bejelentette, hogy 

a svájci Stadler cégtől 11 új Flirt motorvonat megvásárlásól kötöttek szerződést, 

de tárgyalnak további 10 új vonat megvásárlásáról is negyvenmilliárd forint értékben.

Így néz ki belülről az InterCity motorvonat / Fotó:  Lázár János / Facebook

A miniszter azt is közölte, hogy idén 80 milliárd forint értékben 93 darab 15-20 éves motorvonat megvásárlásáról kötnek megállapodást, a szerelvények szállítását, felújítását, szervizelését a Stadler fogja végezni.

Lázár János tájékoztatott arról is, hogy a következő években felújítják a Budapesti HÉV-vonalakat, és kicserélik a teljes járműparkot. Először a szentendrei HÉV-vonalat építik újjá, és 54 új szerelvény beszerzésére írnak ki tendert 350 milliárd forint értékben – mondta.

Stratégiai célnak nevezte a két vasúttársaság, a MÁV és a GYSEV fejlesztését. Jelezte: Magyarországon 30 százalékkal nőtt a tömegközlekedés, öt éve 600 millió személy utazott, jelenleg már 1,2 milliárd személy utazik évente a közösségi közlekedési eszközökön.

Az új InterCity motorvonatok 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba / Fotó: Lázár János / Facebook

Infrastrukturális fejlesztésekre 1100 milliárd forintot (4 milliárd eurót) fordítanak a következő években az Európai Fejlesztési Bank finanszírozásával – közölte a tárcavezető.

Peter Spuhler, a Stadler Rail csoport igazgatóságának elnöke azt mondta, a projekt 30 év után az első InterCity-beszerzés Magyarországon, amelynek komponensei a 15 éves szolnoki gyárban fognak elkészülni.

A járművek 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba – mondta. A Szolnokon legyártott 11 új kocsit Sopronban, Szombathelyen és Budapesten lehet igénybe venni.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
önkéntes

Zelenszkij szétrobbantja Ukrajna különleges hadseregét – pánikolnak a külföldi harcosok

Ukrán parancsnok szerint is abszurd az ötlet.
2 perc
politikus

Váratlan fordulat: letartóztatták Trump egykori szövetségesét

Őrizetbe vették a volt brazil elnököt, miután ügyvédei előző nap házi őrizetet kértek egészségügyi okokra hivatkozva. Jair Bolsonaro többször is tagadta, hogy törvényt sértett volna.
3 perc
MBH Bank Nyrt

Hulladékból olajat – a Grapoila és egy fiatal nő sikertörténete

Hihetetlenül fiatalon, 19 évesen vágott bele a vállalkozásába Pinczés Marianna, a Grapoila Kft. alapítója és ügyvezetője, aki a Kávészünet legújabb adásának vendége volt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu