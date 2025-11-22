Vigyázat: ezek a webáruházak lenullázhatják a bankszámlánkat

Az online vásárlás gyors és kényelmes módja a karácsonyi ajándékok beszerzésének is. Gombamódra szaporodnak a webáruházak, de ezzel párhuzamosan növekszik annak a kockázata, hogy csalárd vállalkozásokba fussunk bele. Nem szabad bedőlni a csábítóbbnál csábítóbb ajánlatoknak, mert azzal veszélybe kerülhet a pénzünk és a kiberbűnözők megszerezhetik az érzékeny adatainkat. Az Origo olyan hasznos tanácsokat gyűjtött össze, amelyekkel jó eséllyel felismerhetők a csaló online kereskedők.

Több árulkodó jel is lehet, amivel kiszűrhetők a csaló online kereskedők / Fotó: Shutterstock

A csaló online áruházak egyre profibbak, és első pillantásra gyakran ugyan valódinak tűnnek, de a mesés ajánlatok vége átverés lehet.

Legyen gyanús, ha minden túlzottan olcsó

Vannak olyan árulkodó jelek, amelyekre ha odafigyelünk, akkor elkerülhetjük az átverést. Ilyen például az átlátható információk hiánya, vagyis ha nincs feltüntetve a webshop

elérhetősége,

székhelye,

adószáma

és cégjegyzékszáma,

akkor ott nincs minden rendben. A megbízható cégek megadják ezek mellett az információk mellett a telefonszámukat és az e-mail-elérhetőségüket. Az oldalon fel kell tüntetni az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és a panaszok kezelésére vonatkozó szabályokat is, továbbá a fizetési és a szállítási feltételekre, valamint a termékek visszaküldésére vonatkozó információkat.

A túlzottan alacsony vagy akár extrém olcsó árakkal sem árt vigyázni, ha egy termék ára jelentősen eltér a kiskereskedők által kínált átlagos áraktól (aminek többek között az Árukereső.hu-n is utánanézhetünk), az átverés lehet. A legnagyobb kínai webáruházak oldalain is találni olyan ajánlatokat, amelyek negyed- vagy ötödáron kínálnak egyes termékeket, de azok nagy valószínűséggel hamisítványok lehetnek. Sokszor az árajánlat érvényességére vonatkozó rövid határidőkkel is megpróbálják sürgetni a fogyasztókat, hogy lehetőleg ne legyen idejük alaposan utánanézni a webshopnak.

Ráadásul, ha egy webáruház összes terméke akciós, akkor ott valami szintén biztosan nem kerek.

A honlap dizájnja is utalhat arra, hogy csalókkal van dolgunk, a rosszul megtervezett oldalak vagy helyesírási hibák is felkelthetik a gyanakvásunkat. Emellett ellenőrizzük a weboldal domain nevét.