Leszoktatnák a spanyolok a magyarokat arról, hogy a napsütés jusson eszükbe országukról
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján látható, hogy 2019-től mostanáig nagyjából két-háromszorosára (függően a konkrétan vizsgált negyedévtől) nőtt a Spanyolországba látogatók száma. Például 2024 negyedik negyedévében 75 ezer utazást regisztráltak, ami több, mint például a másik favorit Görögországba tett 56 ezer utazással. Az idei év pedig szárnyal: 2025 első három hónapjában 103 ezer, második három hónapjában 130 ezer utazást tettek a magyarok Spanyolországba (ez szintén több, mint a Görögországra regisztrált számok) – írja az Origo. A lap a Spanyol Nagykövetség és a Wizz Air közös háttéreseménye alapján arról számol be, hogy a spanyolok szeretnék elérni, az egyre növekvő számú magyar kiutazónak Spanyolország a tenger és a napsütés mellett másról is mindinkább eszébe jusson, illetve más okból is úti célnak válassza.
Özönlenek a turisták Spanyolországba, már csak árnyalni kell, hogy ne csak a napsütés miatt
A spanyol turisztikai adatok szerint évről évre jelentősen nő az országba utazó magyar látogatók száma. Az Origo a rendezvényen elhangzottak alapján azt írja, hogy 2023-ban 370 721 magyar turistát fogadott a mediterrán ország, akik átlagosan 6 napot töltöttek ott, 346 millió eurót költve; 2024-ben a turisták száma 538 538-ra nőtt, akik átlagosan 7 éjszakát töltöttek ott, és 637 millió eurónyi költés kapcsolódott hozzájuk.
A spanyol turisztikai szakemberek szerint a cél éppen az, hogy megváltoztassák a Spanyolország lehetőségeiről szerintük berögzült képet, mely főként a tengerrel és a napsütéssel hozza az országot összefüggésbe. Ez nem egyenlő azzal, hogy „eltöröljék” azt a képet, ami Spanyolországot a napfénnyel, tengerparttal, a télen is kellemes időjárással köti össze. A spanyolok inkább azt szeretnék üzenni a magyar turistáknak (is), hogy országuk nem csak a napsütés és a tengerpartok miatt érdekes.
A régiók vonzereje, a gasztronómiai különlegességek, az épített és szellemi történelmi örökség, valamint a fenntarthatóság és a temészet-központúság ennek hívószavai, amelyre csatlakozva a turizmusban érdekelt helyi vállalkozások, családok pénzügyi helyzetén is tud javítani a spanyol kormányzat. Az erre való törekvés konkrét jegyei öltöttek testet az eseményen az egyes régiókról szóló turisztikai kisfilmek formájában.
Spanyolországnak minderre nem azért van szüksége, mert kevés látogatója lenne az országnak. Sőt: Inmaculada Aguado szerint 2025-re közel 100 millió látogatót várnak (tavaly 90 millió beutazót regisztráltak), amivel Franciaország mögött a világ legvonzóbb turisztikai célpontjának számít országuk a turisták számával mérve.
A turizmusfejlesztési törekvéseknek az a céljuk, hogy elmélyítsék a turisták fejében élő képet Spanyolországról, elérve, hogy a napsütés mellett a szülőhazájuk által kínált lehetőségekre azzal egyenrangúként tekintsenek a magyar turisták is.
Ezeknek a törekvéseknek jó alapot jelent a Wizz Air erőteljes jelenléte a magyar és a spanyol légi piacon egyaránt:
- Spanyolországban az évente kínált ülések száma eléri a 10,3 milliót,
- Magyarországon ez a szám az idei 8 millióról jövőre 9 millióra emelkedik.
A Wizz Air mind a spanyol, mind a magyar utazók részéről növekvő érdeklődést tapasztal egymás országai iránt, ezért tavasztól sűrítik a két ország közötti járataikat.
További részletek az Origo cikkében.