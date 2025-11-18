Deviza
EUR/HUF384.47 0% USD/HUF331.56 -0.07% GBP/HUF436.3 -0.04% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF90.86 +0.06% RON/HUF75.6 -0.03% CZK/HUF15.91 -0.05% EUR/HUF384.47 0% USD/HUF331.56 -0.07% GBP/HUF436.3 -0.04% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF90.86 +0.06% RON/HUF75.6 -0.03% CZK/HUF15.91 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,456.19 -0.84% MTELEKOM1,704 -2.11% MOL3,000 -1.33% OTP32,070 -0.75% RICHTER9,705 +0.21% OPUS506 -4.15% ANY7,360 +0.27% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5,520 -2.17% BUMIX10,398.99 -0.58% CETOP3,724.08 -0.33% CETOP NTR2,307.18 -0.95% BUX106,456.19 -0.84% MTELEKOM1,704 -2.11% MOL3,000 -1.33% OTP32,070 -0.75% RICHTER9,705 +0.21% OPUS506 -4.15% ANY7,360 +0.27% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5,520 -2.17% BUMIX10,398.99 -0.58% CETOP3,724.08 -0.33% CETOP NTR2,307.18 -0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adózás
NAV
háromgyermekes édesanya
adómentesség
szja

Még egy utolsó figyelmeztetést kiadott a NAV az szja-mentességről: ez az egyetlen megoldás, hogy ne járjanak pórul a háromgyermekes anyák

Még most is megéri nyilatkozni az idei kedvezményről a háromgyermekes anyáknak. A NAV fontos részletekre hívta fel a figyelmet a kedvezmény igénybevételének módjával kapcsolatban.
VG
2025.11.18, 07:38
Frissítve: 2025.11.18, 08:38

A háromgyermekes anyák kedvezménye akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett októberben nyilatkozni. Még most is érdemes pótolni, hiszen így akár a novemberi fizetés is szja-mentes lehet. Az októberre járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

NAV, Nemzeti Adó és Vámhivatal Lecsapott a NAV egy kémeszközöket árusító budapesti boltra szja bevallás, szja-bevallás
Még most is megéri nyilatkozni az idei kedvezményről a háromgyermekes anyáknak a NAV szerint / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az adóhatóság emlékeztetett, hogy a háromgyermekes anyák kedvezménye október elsején lépett életbe. A kedvezmény érvényesíthető akár már év közben is. Minden édesanya választhat:

  • vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot,
  • vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

Az adóhivatal tájékoztatása szerint az eddig eltelt másfél hónapban csaknem 60 ezer édesanya választotta a gyorsabb, egyszerűbb online nyilatkozati formát, vagyis az ONYA-t.

Fontos dologra figyelmeztet a NAV

A NAV felhívta a figyelmet, hogy mivel a munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás. Az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésére álló adatok automatikusan betöltődnek. Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.  

Az adóhivatal honlapján is kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről egyrészt rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál kell leadni. Másrészt az azonosítást követően egy kattintással elérhető az ONYA-ból a nyilatkozat, amelyet online lehet beküldeni. Az adóelőleg-nyilatkozatok mellett elérhető egy részletes tájékoztató, valamint egy gyakorlati útmutató kérdés-válasz formájában.

Orbán Viktor: 15 százalékos fizetésemelés azonnal – a miniszterelnök üzent a kétgyermekes édesanyáknak

„Nem a levegőbe beszélünk. Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket” – írta két héttel ezelőtti Facebook-posztjában Orbán Viktor.

A miniszterelnök a posztjában úgy fogalmazott, hogy nem kis tételről van szól, ez szerinte 15 százalékos fizetésemelésnek felel meg. Hozzátette, hogy mintegy 250 ezer édesanyáról van szó, akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életre szólóan.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu