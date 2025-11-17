Orbán Viktor bejelentette: 11 pontos adócsökkentést javasol a kormány

Tizenegy pontos adócsökkentésre tesz javaslatot a kormány - ezt jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnövel tartott közös sajtótájékoztatóján, ahol aláírták a kamara és a kormány közötti megállapodást.

Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöké / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Orbán Viktor bejelentése: 11 pontos adócsökkentést javasol a kormány

A kormányfő szerint a háború súlyos következményekkel jár a gazdaságra.

Ebben a pillanatban a dolgok úgy állnak, hogy Európában a háborús gazdaság felépítése a brüsszeli terv része

- fogalmazott Orbán, hozzátéve, hogy Magyarország azzal a dilemmával küzd, hogy erre hogyan reagáljon. Az egyik opció, hogy ezt nem fogadjuk el, ezért fel kell tenni a kérdést, hogy tudunk-e másik gazdaságot felépíteni.

A miniszterelnök emlékeztetett, hoztak egy döntést Nagy Mártonnal arról, hogy nemzeti gazdaságpolitikát építenek, de újra fel kell tenni a kérdést, hogy érvényes-e ez a megállapítás. "Úgy véljük, hogy lehetséges követni olyan gazdaságpolitikát, ami nem a háborút követi, hanem nemzet gazdaságpolitikát követ", tette hozzá.

Orbán szerint épeszű ember nem kérdőjelezi meg, hogy a háború rossz hatással van a gazdaságra.

Ennek ellenére úgy vélik, hogy nem szabad feladni a kormány célkitűzéseit. Abban állapodtak meg, hogy a vállalkozók adóterheit és az őket terhelő bürokráciát csökkentik.

Bejelentette, hogy 11 pontos csomagot dolgoztak ki, 80 és 90 milliárd forint közötti adóegyszerűsítésre tesznek javaslatot:

Az alanyi áfamentesség értékhatárának fokozatos emelése, 2026-ban 20 millió, majd 22, majd 24 millió forint lesz, Emelik az átalányadózók általános költséghányadát, először 45 százalékra, majd 50 százalékra emelik. A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, így 4000-5000 céget hoz be ebbe a körbe. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a zöld beruházásokat, Adókedvezményt adnak az szolgáltató vállalatoknak infrastruktúra egyszerűsítésre, ebből fejlesztéseket remélnek. Megemelik kisvállalati adó határait, a kulcshoz azonban nem nyúlnak hozzá, ez 3500 vállalkozónak jelent segítséget. Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adó emelését, január elsejétől lenne érvényes, a kamara kérte az elhalasztását. Orbán jelezte, ha indokolt lesz, lehet folytatni a későbbiekben. Jelentősen csökkentik a vállalkozók adminisztrációs terheit. Megemelik a mikrovállalatok egyszerűsített adóbevallásának értékhatárát. 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális adócsökkentést hajtanak végre, a NAV automatikusan elvégzi a szocho bejelentési kötelezettséget.

Orbán szerint ezeknek a terhe 80-90 milliárd, aminek a forrása a bankadó. Elismerte, hogy ez egy értelmes vita, hogyan adóztassák meg. A pénzügyi szektor támogatása fontos, de a termelési szektorok segítése fontosabb a kormányfő szerint. Hangsúlyozta, értelmes egyensúlyt kell találni, a kormány számára azonban a munkahelyek támogatása a leglényegesebb szempont.