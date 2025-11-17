Deviza
EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF416.15 -0.12% PLN/HUF90.88 -0.09% RON/HUF75.53 -0.16% CZK/HUF15.89 -0.01% EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF416.15 -0.12% PLN/HUF90.88 -0.09% RON/HUF75.53 -0.16% CZK/HUF15.89 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,420.81 +0.11% MTELEKOM1,744 +0.23% MOL3,056 +0.33% OTP32,130 -0.12% RICHTER9,770 +0.46% OPUS527 0% ANY7,360 +1.63% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,510.72 +0.13% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,334.37 -0.12% BUX107,420.81 +0.11% MTELEKOM1,744 +0.23% MOL3,056 +0.33% OTP32,130 -0.12% RICHTER9,770 +0.46% OPUS527 0% ANY7,360 +1.63% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,510.72 +0.13% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,334.37 -0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
adócsökkentés
Nagy Elek
Orbán Viktor
bejelentés

Orbán Viktor bejelentette: 11 pontos adócsökkentést javasol a kormány

80-90 milliárd forint értékű, 11 pontból álló adó-és bürokrácia csökkentő programot dolgozott ki közösen a magyar kormány és a kamara - ezt Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette be. Január elsejével alanyi áfamentesség értékhatára mellett az átalányadózók általános költséghányada is emelkedik. Nagy Elek szerint ezzel jelentős pénz marad a magyar vállalkozók zsebében.
Járdi Roland
2025.11.17., 09:24

Tizenegy pontos adócsökkentésre tesz javaslatot a kormány - ezt jelentette be  Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnövel tartott közös sajtótájékoztatóján, ahol aláírták a kamara és a kormány közötti megállapodást. 

Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöké / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Orbán Viktor bejelentése: 11 pontos adócsökkentést javasol a kormány

A kormányfő szerint a háború súlyos következményekkel jár a gazdaságra. 

Ebben a pillanatban a dolgok úgy állnak, hogy Európában a háborús gazdaság felépítése a brüsszeli terv része

- fogalmazott Orbán, hozzátéve, hogy Magyarország azzal a dilemmával küzd, hogy erre hogyan reagáljon. Az egyik opció, hogy ezt nem fogadjuk el, ezért fel kell tenni a kérdést, hogy tudunk-e másik gazdaságot felépíteni. 

A miniszterelnök emlékeztetett, hoztak egy döntést Nagy Mártonnal arról, hogy nemzeti gazdaságpolitikát építenek, de újra fel kell tenni a kérdést, hogy érvényes-e ez a megállapítás. "Úgy véljük, hogy lehetséges követni olyan gazdaságpolitikát, ami nem a háborút követi, hanem nemzet gazdaságpolitikát követ", tette hozzá.

Orbán szerint épeszű ember nem kérdőjelezi meg, hogy a háború rossz hatással van a gazdaságra. 

Ennek ellenére úgy vélik, hogy nem szabad feladni a kormány célkitűzéseit. Abban állapodtak meg, hogy a vállalkozók adóterheit és az őket terhelő bürokráciát csökkentik.

Bejelentette, hogy 11 pontos csomagot dolgoztak ki, 80 és 90 milliárd forint közötti adóegyszerűsítésre tesznek javaslatot:

  1. Az alanyi áfamentesség értékhatárának fokozatos emelése, 2026-ban 20 millió, majd 22, majd 24 millió forint lesz,
  2. Emelik az átalányadózók általános költséghányadát, először 45 százalékra, majd 50 százalékra emelik.
  3. A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.
  4. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, így 4000-5000 céget hoz be ebbe a körbe.
  5. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a zöld beruházásokat,
  6. Adókedvezményt adnak az szolgáltató vállalatoknak infrastruktúra egyszerűsítésre, ebből fejlesztéseket remélnek.
  7. Megemelik kisvállalati adó határait, a kulcshoz azonban nem nyúlnak hozzá, ez 3500 vállalkozónak jelent segítséget.
  8. Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adó emelését, január elsejétől lenne érvényes, a kamara kérte az elhalasztását. Orbán jelezte, ha indokolt lesz, lehet folytatni a későbbiekben.
  9. Jelentősen csökkentik a vállalkozók adminisztrációs terheit.
  10. Megemelik a mikrovállalatok egyszerűsített adóbevallásának értékhatárát.
  11. 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális adócsökkentést hajtanak végre, a NAV automatikusan elvégzi a szocho bejelentési kötelezettséget.

Orbán szerint ezeknek a terhe 80-90 milliárd, aminek a forrása a bankadó. Elismerte, hogy ez egy értelmes vita, hogyan adóztassák meg. A pénzügyi szektor támogatása fontos, de a termelési szektorok segítése fontosabb a kormányfő szerint. Hangsúlyozta, értelmes egyensúlyt kell találni, a kormány számára azonban a munkahelyek támogatása a leglényegesebb szempont.

Jelezte azt is, hogy lesznek még megállapodások a kamarával, tudomásul vették, hogy a kamara új pályára lépett Nagy Elekkel. A kormány ebben lehetőséget lát, ugyanis a gazdaságirányításban is részt kell venni. A miniszterelnök szerint a gazdaság érdeke, hogy a kamara akár önálló döntési jogosítványokkal is rendelkezzen.

Nagy Elek: komoly közös munka eredménye az adócsökkentés

Az MKIK elnöke szerint az adócsökkentési és egyszerűsítési javaslatokat egy nagyon komoly közös munka előzte meg. Úgy látja, a kormány és a kamara ugyanazon a gépen ül, hogy a magyar vállalatok gyorsabban és magasabban repüljenek. Emlékeztetett rá, hogy a kamara új vezetése a kamarai rendszer megújítását tűzte ki, ennek érdekében próbálják jobban megismerni a vállalkozók problémáit. A kormány felé közvetítik ezeket a problémákat és ezért megoldási javaslatokat tesznek. 

A szakértői csapataink közösen dolgoznak a magyar gazdaság érdekében

- fogalmazott Nagy Elek, aki emlékeztetett az október elején tett bejelentésre a 3 százalékos fix kamatozású Széchenyi program hitelekről.  Fontosnak nevezte a hátteret, mert a magyar gazdaság általános érdekvédelmét látják el, amiben benne vannak a vállalkozók is. Készítettek egy kutatást, hogy mi fáj a legjobban a magyar vállalkozásoknak, amiből az derült ki, hogy több mint 80-90 százalékuk az adókra és a bonyolult bürokráciára panaszkodtak.  Erre adott válasz a most bejelentett adócsomag, ami később 100 milliárdra fog rúgni, azaz ennyivel több maradhat a vállalkozásoknál.

6E3A0448
Fotó: Kurucz Árpád

Nagy Elek szerint hosszas vita után fogadta el a kormány, hogy átalányadózók általános költséghányadát, először 45 százalékra, majd 50 százalékra emeljék.

A kiva esetében azt jelezte, hogy az értékhatárok növelése is pénzbe kerül, de azt is mérlegelték, hogy ha ezek a vállalatok növekednek, az a GDP-ben is megjelenik, tehát megtérül hosszabb távon.

Ezek nagyon komoly pénzek, amik a vállalatok zsebében maradnak

- fogalmazott a kamara elnöke, aki legalább ilyen fontosnak nevezte azokat az intézkedéseket, amelyek csökkentik a vállalkozók bürokratikus terheit. Hangsúlyozta, ezen vállalatok kicsit, nincs idejük, energiájuk, hogy ezzel foglalkozzanak, miközben elhanyagolható összeget jelentenek a költségvetésnek. Így az évi 12 helyett négyszer kell bevallaniuk a szochot. A mikrovállalkozók 20 százalékkal magasabb értékhatár esetében lépnek be, ami 10 ezer vállalkozót érint, hangsúlyozta, a 20 százalék nem sok, de 10 ezer vállalkozás életét könnyítik meg a lépéssel.

Nagy Elek külön köszönetet mondott, nagy NAV-val történt tárgyalásokat követően az egyéni vállalkozók bevallását is elkészíti az adóhivatal, így a követező három évben a NAV megvalósítja, ami 600 ezer vállalkozót érint

 - hívta fel a figyelmet az MKIK elnöke, aki elárulta, hogy azon is dolgoznak, megvalósítsák az egyablakos ügyintézést.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
jövedékiadó

Orbán Viktor fájó szívvel hozott döntést – érzékeny témában kellett bejelentést tennie

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy ne kelljen mindig és újra megvívni ugyanazokat a csatákat.
1 perc
adócsökkentés

Orbán Viktor bejelentette: 11 pontos adócsökkentést javasol a kormány

80-90 milliárd forint értékű, 11 pontból álló adó-és bürokrácia csökkentő programot dolgozott közösen a magyar kormány és a kamara
7 perc
ukrajnai menekültválság

Ekkora fordulat: az ukrán menekültek egyre ellenségesebb fogadtatásra találnak – Lengyelországban

Az érkezők nagyban hozzájárultak a lengyel gazdasághoz.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu