Orbán Viktor bejelentette: 11 pontos adócsökkentést javasol a kormány
Tizenegy pontos adócsökkentésre tesz javaslatot a kormány - ezt jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnövel tartott közös sajtótájékoztatóján, ahol aláírták a kamara és a kormány közötti megállapodást.
Orbán Viktor bejelentése: 11 pontos adócsökkentést javasol a kormány
A kormányfő szerint a háború súlyos következményekkel jár a gazdaságra.
Ebben a pillanatban a dolgok úgy állnak, hogy Európában a háborús gazdaság felépítése a brüsszeli terv része
- fogalmazott Orbán, hozzátéve, hogy Magyarország azzal a dilemmával küzd, hogy erre hogyan reagáljon. Az egyik opció, hogy ezt nem fogadjuk el, ezért fel kell tenni a kérdést, hogy tudunk-e másik gazdaságot felépíteni.
A miniszterelnök emlékeztetett, hoztak egy döntést Nagy Mártonnal arról, hogy nemzeti gazdaságpolitikát építenek, de újra fel kell tenni a kérdést, hogy érvényes-e ez a megállapítás. "Úgy véljük, hogy lehetséges követni olyan gazdaságpolitikát, ami nem a háborút követi, hanem nemzet gazdaságpolitikát követ", tette hozzá.
Orbán szerint épeszű ember nem kérdőjelezi meg, hogy a háború rossz hatással van a gazdaságra.
Ennek ellenére úgy vélik, hogy nem szabad feladni a kormány célkitűzéseit. Abban állapodtak meg, hogy a vállalkozók adóterheit és az őket terhelő bürokráciát csökkentik.
Bejelentette, hogy 11 pontos csomagot dolgoztak ki, 80 és 90 milliárd forint közötti adóegyszerűsítésre tesznek javaslatot:
- Az alanyi áfamentesség értékhatárának fokozatos emelése, 2026-ban 20 millió, majd 22, majd 24 millió forint lesz,
- Emelik az átalányadózók általános költséghányadát, először 45 százalékra, majd 50 százalékra emelik.
- A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, így 4000-5000 céget hoz be ebbe a körbe.
- 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a zöld beruházásokat,
- Adókedvezményt adnak az szolgáltató vállalatoknak infrastruktúra egyszerűsítésre, ebből fejlesztéseket remélnek.
- Megemelik kisvállalati adó határait, a kulcshoz azonban nem nyúlnak hozzá, ez 3500 vállalkozónak jelent segítséget.
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adó emelését, január elsejétől lenne érvényes, a kamara kérte az elhalasztását. Orbán jelezte, ha indokolt lesz, lehet folytatni a későbbiekben.
- Jelentősen csökkentik a vállalkozók adminisztrációs terheit.
- Megemelik a mikrovállalatok egyszerűsített adóbevallásának értékhatárát.
- 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális adócsökkentést hajtanak végre, a NAV automatikusan elvégzi a szocho bejelentési kötelezettséget.
Orbán szerint ezeknek a terhe 80-90 milliárd, aminek a forrása a bankadó. Elismerte, hogy ez egy értelmes vita, hogyan adóztassák meg. A pénzügyi szektor támogatása fontos, de a termelési szektorok segítése fontosabb a kormányfő szerint. Hangsúlyozta, értelmes egyensúlyt kell találni, a kormány számára azonban a munkahelyek támogatása a leglényegesebb szempont.
Jelezte azt is, hogy lesznek még megállapodások a kamarával, tudomásul vették, hogy a kamara új pályára lépett Nagy Elekkel. A kormány ebben lehetőséget lát, ugyanis a gazdaságirányításban is részt kell venni. A miniszterelnök szerint a gazdaság érdeke, hogy a kamara akár önálló döntési jogosítványokkal is rendelkezzen.
Nagy Elek: komoly közös munka eredménye az adócsökkentés
Az MKIK elnöke szerint az adócsökkentési és egyszerűsítési javaslatokat egy nagyon komoly közös munka előzte meg. Úgy látja, a kormány és a kamara ugyanazon a gépen ül, hogy a magyar vállalatok gyorsabban és magasabban repüljenek. Emlékeztetett rá, hogy a kamara új vezetése a kamarai rendszer megújítását tűzte ki, ennek érdekében próbálják jobban megismerni a vállalkozók problémáit. A kormány felé közvetítik ezeket a problémákat és ezért megoldási javaslatokat tesznek.
A szakértői csapataink közösen dolgoznak a magyar gazdaság érdekében
- fogalmazott Nagy Elek, aki emlékeztetett az október elején tett bejelentésre a 3 százalékos fix kamatozású Széchenyi program hitelekről. Fontosnak nevezte a hátteret, mert a magyar gazdaság általános érdekvédelmét látják el, amiben benne vannak a vállalkozók is. Készítettek egy kutatást, hogy mi fáj a legjobban a magyar vállalkozásoknak, amiből az derült ki, hogy több mint 80-90 százalékuk az adókra és a bonyolult bürokráciára panaszkodtak. Erre adott válasz a most bejelentett adócsomag, ami később 100 milliárdra fog rúgni, azaz ennyivel több maradhat a vállalkozásoknál.
Nagy Elek szerint hosszas vita után fogadta el a kormány, hogy átalányadózók általános költséghányadát, először 45 százalékra, majd 50 százalékra emeljék.
A kiva esetében azt jelezte, hogy az értékhatárok növelése is pénzbe kerül, de azt is mérlegelték, hogy ha ezek a vállalatok növekednek, az a GDP-ben is megjelenik, tehát megtérül hosszabb távon.
Ezek nagyon komoly pénzek, amik a vállalatok zsebében maradnak
- fogalmazott a kamara elnöke, aki legalább ilyen fontosnak nevezte azokat az intézkedéseket, amelyek csökkentik a vállalkozók bürokratikus terheit. Hangsúlyozta, ezen vállalatok kicsit, nincs idejük, energiájuk, hogy ezzel foglalkozzanak, miközben elhanyagolható összeget jelentenek a költségvetésnek. Így az évi 12 helyett négyszer kell bevallaniuk a szochot. A mikrovállalkozók 20 százalékkal magasabb értékhatár esetében lépnek be, ami 10 ezer vállalkozót érint, hangsúlyozta, a 20 százalék nem sok, de 10 ezer vállalkozás életét könnyítik meg a lépéssel.
Nagy Elek külön köszönetet mondott, nagy NAV-val történt tárgyalásokat követően az egyéni vállalkozók bevallását is elkészíti az adóhivatal, így a követező három évben a NAV megvalósítja, ami 600 ezer vállalkozót érint
- hívta fel a figyelmet az MKIK elnöke, aki elárulta, hogy azon is dolgoznak, megvalósítsák az egyablakos ügyintézést.