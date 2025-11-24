Deviza
Olasz trolikat vett a BKV, most kiderült: van egy kis gond velük – maradnak még a 40 éves Ikarusok

Az olasz járművek átalakításra szorulnak, és nincs is elég belőlük. A trolibuszok cseréje azonban halad, egyre kevesebb ósdi jármű marad az utakon.
K. B. G.
2025.11.24, 09:32
Frissítve: 2025.11.24, 11:27

Nápolyból vásárolt hat Ganz-Solaris Trollino trolibuszt a BKV, ám mint kiderült, a járművek forgalomba állítása korántsem annyira egyértelmű Budapesten, mint azt gondoltuk volna.

C__ZA20040401019
Nápolyból is szerez Ganz-Solaris trolibuszokat a BKV / Fotó: Balaton József / MTI

Ez a baj a nápolyi buszokkal

A 2004-ben gyártott trolibuszok kocsiszekrényét Lengyelországban, hajtásrendszerét Magyarországon gyártották, és a járműveket október 4-én vette állományba a BKV az Autopro összefoglalója szerint, melyből az is kiderül, hogy a nápolyi trolibuszhálózat sajátosságai miatt a járművek keveset futottak elektromos üzemmódban, tehát a vezeték alatt, helyette a dízelhajtás volt a meghatározó. Ráadásul a helyi CTP telephelyen is sokat álltak a buszok, ami nem tesz jót a járműveknek.

A BKV autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettese, Szedlmajer László elmondta, hogy 

akkor döntöttek a trolibuszok megvételéről, amikor már elkezdték azokat szétvágni, 

így két trolibuszt már nem sikerült megmenteni, további kettő pedig csak donornak volt jó. Ugyanakkor hatot forgalomba állítási céllal vettek.

A legnagyobb problémát azonban az okozza a trolibuszok üzembe állítása kapcsán, hogy Nápolyban 750 voltos feszültséget használnak, míg Budapesten 600 voltos a rendszer, ami átalakításokat igényel. Ez már a bajai Ganz részvételével zajlik is.

A BKV a nápolyi buszok mellett kapott két Ganz-Solaris trolibuszt Svédországból is, részben egy telephelyen leégett buszért cserébe, amivel együtt összesen már 21 forgalmi Ganz-troli van Budapesten. Az újonnan vásárolt 16-ból egy leégett, a maradék 15 állományban van, melléjük jött hat kocsi Nápolyból. 

Maradnak a régi trolibuszok, de már nem sokáig

Ez azonban még mindig nem volt elég arra, hogy az összes, korszerűtlen Ikarus 412T-t leselejtezzék, csak arra volt elegendő, hogy a legrosszabb állapotúakat kivonják a forgalomból. Hétköznap csúcsidőben viszont továbbra is közlekednek az Ikarus 280T-GVM egyes példányai is, ezek a trolik lassan 40 évesek, cseréjük a troliágazat legsürgetőbb feladata.

Ebben leginkább az a beszerzés segítheti a BKV-t, melyet a kínai Yutong és az Ikarus közös konzorciuma nyert 160 járműre. Ugyanakkor a Yutong az a cég, melyet azért kritizáltak Oslóban, mert a buszok távoli frissítésének lehetősége azt is lehetővé teszi, hogy távolról leállítsák őket. Az Ikarus azóta tisztázta, hogy a Budapestre szánt járművekben ez a funkció nem kapott helyet.

