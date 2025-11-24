Deviza
Kihirdették, mi történik az üzemanyag árával Magyarországon: már keddtől életbe lép – nem erre lehetett számítani

A benzin ára csökkenni fog, a dízelesek viszont nem kaptak jó híreket. A világpiaci folyamatok alapján mindkét üzemanyagtípus árának csökkenését várhattuk.
VG
2025.11.24, 10:17
Frissítve: 2025.11.24, 11:24

Hétfőn bejelentették az üzemanyagárak változását, azonban váratlan hírt kaptak a magyar autósok. Kedden a benzin nagykereskedelmi ára ugyan csökkenni fog bruttó 2 forinttal, azonban a gázolaj kiskereskedelmi ára változatlan marad – írta a Holtankoljak árfigyelő portál.

MOL, tankolás, benzinkút, benzin, üzemanyag olajár
Csak az egyik üzemanyagtípus ára csökken keddtől / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az átlagárak a követőképpen alakulnak november 24-én, hétfőn a magyarországi benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 579 forint/liter
  • Gázolaj: 603 forint/liter

Ehhez jön hozzá keddtől a most bejelentett változás. Vagyis a hét második napjától a benzin literje 577 forintra mérséklődik, a dízel literje pedig változatlanul, 603 forintért tankolható.

Üzemanyagár-csökkentést várt a piac

Az elemzők arra számítottak, hogy jelentősebb és mindkét üzemanyagtípust érintő árcsökkenés jöhet, miután a világpiaci árak erre engedtek következtetni. Az olajárak hétfő reggel alig változtak a múlt heti meredek esések után. A januári Brent határidős jegyzése a reggeli órákban 1 centtel emelkedve, hordónként 62,57 dollárra drágult, azt követően, hogy pénteken 0,82 dollárral, vagyis 1,3 százalékkal esett.

A januári WTI határidős ára a hét első napját 2 centes csökkenéssel, 58,04 dolláron nyitotta. Az előző kereskedési napon a kontraktus 0,94 dollárral, vagyis 1,6 százalékkal esett hordónként. Az elmúlt hét folyamán mindkét jegyzéstípus nagyjából 3 százalékot esett, ami mindkét esetben a legalacsonyabb árat eredményezte október 21 óta.

„Az olajárak csökkenését elsősorban az okozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elkezdte erőteljesen támogatni az Oroszország és Ukrajna közötti békeszerződést. A befektetők ebben a jelentős orosz olajkészletek világpiacra való gyors visszatérésének lehetőségét látják” – idézte az Interfax orosz hírügynökség Tony Sycamore, az IG szakértőjének elemzését.

