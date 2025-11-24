Deviza
EUR/HUF382.56 -0.38% USD/HUF331.35 -0.73% GBP/HUF434.4 -0.61% CHF/HUF410.34 -0.57% PLN/HUF90.43 -0.21% RON/HUF75.19 -0.43% CZK/HUF15.83 -0.09% EUR/HUF382.56 -0.38% USD/HUF331.35 -0.73% GBP/HUF434.4 -0.61% CHF/HUF410.34 -0.57% PLN/HUF90.43 -0.21% RON/HUF75.19 -0.43% CZK/HUF15.83 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,028.31 +0.72% MTELEKOM1,740 +1.49% MOL2,996 -0.73% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,675 +0.62% OPUS481.5 -2.6% ANY7,440 +2.15% AUTOWALLIS154 +1.3% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,348.44 +0.86% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,310.79 +0.83% BUX108,028.31 +0.72% MTELEKOM1,740 +1.49% MOL2,996 -0.73% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,675 +0.62% OPUS481.5 -2.6% ANY7,440 +2.15% AUTOWALLIS154 +1.3% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,348.44 +0.86% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,310.79 +0.83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
orosz–ukrán háború
katonai szolgálat
Franciaország

Most lehet aggódni: az EU legnagyobb országa katonai szolgálatot vezet be a fiataloknak, napokon belül bejelenti az elnök – ekkora a fizetés

Emmanuel Macron hamarosan bejelenti az új, tíz hónapos önkéntes katonai szolgálatot. A francia köztársasági elnök várhatóan a hét végén hozza nyilvánosságra a részleteket. A katonai program 18 évesek számára lenne elérhető, és havi 900 és 1000 euró közötti összeget fizetne.
VG
2025.11.24, 10:03
Frissítve: 2025.11.24, 10:19

A francia elnök várhatóan a hét végén jelenti be a 10 hónapos önkéntes katonai szolgálat részleteit, amelyet 2026-tól vezetnének be. A kezdeményezést Emmanuel Macron már július 13-án, a Champs-Élysées-n tartott katonai beszédében előrevetítette, amikor azt ígérte, új lehetőséget ad a fiataloknak a fegyveres erőkben való szolgálatra.

katona
A katonai szolgálat önkéntes lesz, de várnak minden fiatalt / Fotó: AFP

A lépés hátterében egyrészt az univerzális nemzeti szolgálat korábbi kudarca áll, másrészt a fokozódó globális feszültségek , köztük az orosz fenyegetés. A program a 18 évesek számára lenne elérhető, fiúknak és lányoknak egyaránt, havi 900–1000 euró közötti ösztöndíjjal. A fegyveres erőkért felelős miniszter, Alice Rufo ugyan nem erősítette meg a juttatás végleges összegét, de aláhúzta: ennek meghatározása az elnök feladata lesz. A tanulmányokat sem érheti hátrány: a résztvevők úgynevezett ECTS-krediteket kapnak, amelyek beszámíthatók a felsőoktatásban.

A La Tribune szerint az Élysée célja, hogy a program első évében 3000 fiatal csatlakozzon, majd ezt fokozatosan 10 ezerre növeljék, végül 2035-re elérjék az évi 50 ezer főt. A kiképzés katonai, de korlátozott: a résztvevőket nem vetnék be tengerentúli műveletekben, ugyanakkor bizonyos feladatokban részt vehetnének, például a franciaországi terrorellenes Sentinelle-hadműveletben. A program tehát nem hivatásos katonai pályát erőltetne, hanem egy mozgósítható, tartalék jellegű állományt hozna létre.

Katonai költségek, viták és stratégiai üzenet

A költségek kérdése központi elem. Clément Beaune, a tervezésért felelős főbiztos szerint egy korábbi, kötelező rendszer évente 15 milliárd eurót emésztett volna fel, amelyet Franciaország nem tud vállalni. A most tervezett önkéntes modell ennél olcsóbb:

  • 10 ezer fiatal esetén 400 millió euróba,
  • 50 ezer résztvevő esetén pedig évente 2 milliárd euróba kerülne.

A francia vezetés célja így kettős: olcsóbban teremteni katonai tartalékot, miközben a társadalmi szerepvállalást is erősíti. Múlt héten Fabien Mandon tábornok, a vezérkar főnöke vihart kavart kijelentésével, miszerint „Franciaországnak el kell fogadnia gyermekei elvesztését”. Azóta magyarázatot adott: feladata, hogy figyelmeztesse az országot a növekvő veszélyekre, és felkészítse a hadsereget. Macron várható beszéde ennek fényében nemcsak szervezeti bejelentés lesz, hanem geopolitikai üzenet is, amelyet politikai vita követhet a parlamentben. Patrick Kanner szocialista szenátor már jelezte: parlamenti vitát kezdeményez a hadsereg helyzetéről és a bevezetendő modellről.

Kiakadtak a franciák a vezérkari főnökön

Fabien Mandon francia vezérkari főnök szavain felháborodtak a franciák, és kommentekben nyilvánították ki véleményüket. Mint ismert, Mandon a héten kijelentette, hogy három-négy éven belül Európa akár Oroszországgal is szembenézhet, és erre a lakosságot is fel kell készíteni. A tábornok szerint Franciaország csak akkor lesz biztonságban, ha a társadalom is elfogadja: a honvédelem áldozatokkal járhat – akár emberéletekkel is. A tábornok sorra vette azokat a nemzetközi fejleményeket, amelyek szerinte drámai irányba tolják a világot:

  • az Egyesült Államok átpozicionálta erőit Ázsiára;
  • Kína 2027-re készülhet Tajvan megtámadására;
  • Oroszország 2030-ra lehet kész egy NATO-val való összecsapásra;
  • az afrikai Száhel-övezet szétesett;
  • a Közel-Keleten a gázai konfliktus óta regionális háborús helyzet alakult ki.

Közben a francia légierő már most is bevetéseket hajt végre a jemeni partoknál a kereskedelmi hajók védelmében. A vezérkari főnök szerint ez csak előszobája annak, ami Európára várhat.

A beszéd legsúlyosabb mondata azonban csak ezután következett. Mandon szerint ha a nemzet meg akarja védeni magát, akkor fel kell készülnie a legnagyobb áldozatokra is:

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.

A tábornok úgy véli, Franciaország technológiai és katonai képességei elegendők lennének Oroszország elrettentésére – de csak akkor, ha a társadalom is a haderő mögé áll. A következő három-négy év felkészülési időszaka döntő lehet.

Mandon szerint a francia hadsereg jelenlegi, mintegy 200 ezres aktív állománya kevés, ezért a tartalékosok számát 80 ezer főre kell növelni.

Macron beállt a fiatalokat a halálba küldő tábornok mögé + videó

Franciaország elnöke, Emmanuel Macron is támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot, aki arra szólította fel az országot, hogy vállaljon „erőfeszítéseket” és fogadja el „gyermekeinek elvesztését” a nemzeti identitás védelme érdekében. A tábornok figyelmeztetése szerint Oroszország 2030-ra készülhet fel egy Nyugat-Európával szembeni konfrontációra. A felvetés hatalmas felháborodást váltott ki Franciaországban, ahol sokan nem akarnak meghalni Ukrajnáért.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu