tőzsdenyitás
forint
tőzsde

Felfelé indultak a blue chipek, erős oldalra lendült a forint

Jó hangulatban indult a hétfői kereskedés. Nemcsak a blue chipek indultak felfelé a pesti parketten, de egy csokor kispapír is felpattant.
Faragó József
2025.11.24, 09:20

A BUX 107 778 ponton nyitott fél százalékos pluszban. A pesti parketten a kispapírok is mocorognak. A pénteki kilengés után továbbra is az erős oldalon keresi az irányt forint.

pesti parkett
 Jó a hangulat a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában jól indult a nap

Pénteken a vezető amerikai részvényindexek testes pluszban zártak. 

John Williams a New York-i Fed elnöke a Chilei Központi Bank konferenciáján tartott beszédben elmondta, hogy a közeljövőben további kisebb monetáris lazításra lehet szükség annak érdekében, hogy a kamatszint a semleges tartományhoz közeledjen. A beszédet követően azonnal megugrottak a kamatvágási várakozások, 

a december 10-i kamatvágás esélye 35 százalékról 65 százalékra emelkedett.

Hétfőn hajnalban Ázsiában is pozitív volt hangulat. A hongkongi Hang Seng majd 2 százalékot pattant. A kontinentális kínai Shanghai Composite negyed százalékos pluszba kapaszkodott. A japán piac zárva tart. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél-egy százalékos emelkedéssel startolhatnak. 

 

 

Pesti parkett: felfelé indultak a blue chipek

Az OTP 32 790 forinton nyitott, minimális pluszban.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
A Mol 3 036 forintról startolt, bő fél százalékos pluszban.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
A Richter 9 715 forintról indult, bő 1 százalékos pluszba lendülve.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
A Magyar Telekom 1 728 forinton kezdett bő háromnegyed százalékos pluszban.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
A 4iG 4 600 forinton kezdte a napot, enyhe korrekcióval.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Nagyot pattant az Alteo (2,5 százalék), a Masterplast (2,27 százalék) és a Waberer's (1,85 százalék). 

 

Szűk sávba szorult a forint

Péntek délelőtt jelentették be, hogy Virág Barnabás, az MNB-alelnöke benyújtotta lemondását. Helyére Banai Péter Benő érkezik, akit holnap hallgat meg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága. 

A forint árfolyama intenzív gyengüléssel reagált a bejelentésre, az euró-forint jegyzése a 382-es szint közeléből percek alatt 385 fölé ugrott, majd lassan visszakorrigált. Végül pénteki kereskedést a 384-es ellenállás alatt zárta a kurzus.

Meghatározó támasz 382 közelében feszül. 

Hétfőn nyitás előtt 383,3 és 383,6 között, szűk sávban oldalazott az euró-forint. Majd 382,8 közelében nyitott.

Euró árfolyam (EUR/HUF)
