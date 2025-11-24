Felfelé indultak a blue chipek, erős oldalra lendült a forint
A BUX 107 778 ponton nyitott fél százalékos pluszban. A pesti parketten a kispapírok is mocorognak. A pénteki kilengés után továbbra is az erős oldalon keresi az irányt forint.
Ázsiában jól indult a nap
Pénteken a vezető amerikai részvényindexek testes pluszban zártak.
John Williams a New York-i Fed elnöke a Chilei Központi Bank konferenciáján tartott beszédben elmondta, hogy a közeljövőben további kisebb monetáris lazításra lehet szükség annak érdekében, hogy a kamatszint a semleges tartományhoz közeledjen. A beszédet követően azonnal megugrottak a kamatvágási várakozások,
a december 10-i kamatvágás esélye 35 százalékról 65 százalékra emelkedett.
Hétfőn hajnalban Ázsiában is pozitív volt hangulat. A hongkongi Hang Seng majd 2 százalékot pattant. A kontinentális kínai Shanghai Composite negyed százalékos pluszba kapaszkodott. A japán piac zárva tart.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél-egy százalékos emelkedéssel startolhatnak.
Pesti parkett: felfelé indultak a blue chipek
Az OTP 32 790 forinton nyitott, minimális pluszban.
A Mol 3 036 forintról startolt, bő fél százalékos pluszban.
A Richter 9 715 forintról indult, bő 1 százalékos pluszba lendülve.
A Magyar Telekom 1 728 forinton kezdett bő háromnegyed százalékos pluszban.
A 4iG 4 600 forinton kezdte a napot, enyhe korrekcióval.
Nagyot pattant az Alteo (2,5 százalék), a Masterplast (2,27 százalék) és a Waberer's (1,85 százalék).
Szűk sávba szorult a forint
Péntek délelőtt jelentették be, hogy Virág Barnabás, az MNB-alelnöke benyújtotta lemondását. Helyére Banai Péter Benő érkezik, akit holnap hallgat meg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága.
A forint árfolyama intenzív gyengüléssel reagált a bejelentésre, az euró-forint jegyzése a 382-es szint közeléből percek alatt 385 fölé ugrott, majd lassan visszakorrigált. Végül pénteki kereskedést a 384-es ellenállás alatt zárta a kurzus.
Meghatározó támasz 382 közelében feszül.
Hétfőn nyitás előtt 383,3 és 383,6 között, szűk sávban oldalazott az euró-forint. Majd 382,8 közelében nyitott.