Másfél éve nem volt ilyen olcsó a gáz Európában, ennyit tesz a békének már a reménye is
Az európai földgáz ára több mint egy év után újra 30 euró alá esett megawattóránként. A benchmark gázárak 2024 májusa óta nem látott mélypontra zuhantak – mutatott rá a Bloomberg.
A vasárnapi amerikai–ukrán tárgyalások azt jelzik, hogy előrelépés történt az orosz–ukrán háború lezárására. Az előző hét legfontosabb fejleménye az Amerikai Egyesült Államok által előterjesztett, 28 pontos béketerv volt.
Bármilyen előrelépés a béke felé hatással lehet a globális energiapiacra és az árak alakulására.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok által javasolt november 27-i határidő, ameddig Kijev támogatását szeretné megszerezni, könnyen átcsúszhat a jövő hétre. A megállapodást Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, valamint Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is jóvá kell hagynia.
Oroszország az Európai Unió legnagyobb gázszállítójából mára csak az import mintegy 10 százalékát adja. Az orosz gáz helyébe LNG-szállítmányok és norvég vezetékes gáz érkezik.
A holland tőzsdén a havi jegyzésű határidős gázár hétfőn reggel 29,95 euró per megawattóra volt, ami közel a fele a februárban mért szintnek.
A gáz ára már pénteken is felülről verdeste a 30 euró per megawattóra szintet.
A nyersanyag jegyzése ugyanakkor továbbra is magasabb a 2022-es energiaválság előtti 10-20 eurós szintnél, ám a válság csúcspontján jegyzett 339 eurós határidős áraknál sokkal alacsonyabbak.
Ritkaságnak számít, hogy a nagykereskedelmi gázár a tél kezdetén érjen el mélypontot, hiszen a felhasználás ebben az időszakban a legmagasabb az északi féltekén. Ráadásul egy esetleges béke hatására visszatérhet az orosz kínálat egy része az európai piacokra, miközben a Norvégiából érkező vezetékes ellátás is zavartalan és az LNG-ellátás is bőséges.
A várakozások szerint az amerikai és más forrásokból érkező többletszállítmányok a következő években tovább csökkenthetik az árakat.
Az olajárak is meredeken csökkennek
Az olajárak hétfő reggel alig változtak a múlt heti meredek esések után. A januári Brent határidős jegyzése a reggeli órákban 1 centtel emelkedve, hordónként 62,57 dollárra drágult, azt követően, hogy pénteken 0,82 dollárral, vagyis 1,3 százalékkal esett. Ez az üzemanyagárakra is hatással lehet – mutatott rá lapunk hétfő reggel.
A januári WTI határidős ára a hét első napját 2 centes csökkenéssel, 58,04 dolláron nyitotta. Az előző kereskedési napon a kontraktus 0,94 dollárral, vagyis 1,6 százalékkal esett hordónként. Az elmúlt hét folyamán mindkét jegyzéstípus nagyjából 3 százalékot esett, ami mindkét esetben a legalacsonyabb árat eredményezte október 21 óta.
Az Interfax orosz hírportál elemzése szerint a mérséklődés mögött az áll, hogy a piac figyelemmel kíséri az orosz–ukrán háború rendezésére irányuló, különböző tervekkel kapcsolatos fejleményeket. A konfliktus lezárása ugyanis az Oroszország elleni szankciók feloldásához és a világpiaci olajellátás növekedéséhez is vezethet.
Az olajárak csökkenését elsősorban az okozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elkezdte erőteljesen támogatni az Oroszország és Ukrajna közötti békeszerződést. A befektetők ebben a jelentős orosz olajkészletek világpiacra való gyors visszatérésének lehetőségét látják
– fejtette ki Tony Sycamore, az IG elemzője.
Szintén fontos olajpiaci történés volt, hogy a Baker Hughes olajmező-szolgáltató vállalat szerint az elmúlt héten az aktív olajfúrótornyok száma az Egyesült Államokban kettővel emelkedett, és elérte a 419 darabot. A gázfúrótornyok száma szintén kettővel bővül, ebből 127 működik.
A kedvező világpiaci fejlemények miatt a magyarországi autósok is reménykedhetnek, hogy hazánkban is bekövetkezik az üzemanyagárak mérséklődése. Ennek előszele már múlt héten érezhető volt, hosszú idő után ugyanis szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökkent.
Remény a békére: erősödéssel nyithatnak az európai tőzsdék
Ismét megjelentek az amerikai kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások; a héten kulcsfontosságú amerikai makroadatokat tesznek közzé. Az amerikai–ukrán tárgyalások nyomán felerősödtek a háború végére vonatkozó remények; ha így lesz, szárnyalhat a részvénypiac.