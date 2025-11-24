Másfél éve nem volt ilyen olcsó a gáz Európában, ennyit tesz a békének már a reménye is

Az európai földgáz ára több mint egy év után újra 30 euró alá esett megawattóránként. A benchmark gázárak 2024 májusa óta nem látott mélypontra zuhantak – mutatott rá a Bloomberg.

A piaci bizonytalanság enyhülése, valamint a bőséges LNG-, illetve norvég gázszállítmányok együtt nyomták le a holland TTF tőzsdei jegyzést / Fotó: NurPhoto via AFP

A vasárnapi amerikai–ukrán tárgyalások azt jelzik, hogy előrelépés történt az orosz–ukrán háború lezárására. Az előző hét legfontosabb fejleménye az Amerikai Egyesült Államok által előterjesztett, 28 pontos béketerv volt.

Bármilyen előrelépés a béke felé hatással lehet a globális energiapiacra és az árak alakulására.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok által javasolt november 27-i határidő, ameddig Kijev támogatását szeretné megszerezni, könnyen átcsúszhat a jövő hétre. A megállapodást Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, valamint Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is jóvá kell hagynia.

Oroszország az Európai Unió legnagyobb gázszállítójából mára csak az import mintegy 10 százalékát adja. Az orosz gáz helyébe LNG-szállítmányok és norvég vezetékes gáz érkezik.

A holland tőzsdén a havi jegyzésű határidős gázár hétfőn reggel 29,95 euró per megawattóra volt, ami közel a fele a februárban mért szintnek.

A gáz ára már pénteken is felülről verdeste a 30 euró per megawattóra szintet.

A nyersanyag jegyzése ugyanakkor továbbra is magasabb a 2022-es energiaválság előtti 10-20 eurós szintnél, ám a válság csúcspontján jegyzett 339 eurós határidős áraknál sokkal alacsonyabbak.

Ritkaságnak számít, hogy a nagykereskedelmi gázár a tél kezdetén érjen el mélypontot, hiszen a felhasználás ebben az időszakban a legmagasabb az északi féltekén. Ráadásul egy esetleges béke hatására visszatérhet az orosz kínálat egy része az európai piacokra, miközben a Norvégiából érkező vezetékes ellátás is zavartalan és az LNG-ellátás is bőséges.

A várakozások szerint az amerikai és más forrásokból érkező többletszállítmányok a következő években tovább csökkenthetik az árakat.

Az olajárak is meredeken csökkennek

Az olajárak hétfő reggel alig változtak a múlt heti meredek esések után. A januári Brent határidős jegyzése a reggeli órákban 1 centtel emelkedve, hordónként 62,57 dollárra drágult, azt követően, hogy pénteken 0,82 dollárral, vagyis 1,3 százalékkal esett. Ez az üzemanyagárakra is hatással lehet – mutatott rá lapunk hétfő reggel.