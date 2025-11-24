Jókor jött a júliusi eső: kedvező lett az idei magyar dohánytermés – a francia Virginia dobta meg az idei eredményeket

Idén mintegy 1800 tonna dohányt szállítottak be a gazdák Magyarország egyetlen dohányfermentálójába, a Continental Dohányipari Csoporthoz tartozó Dofer Zrt.-be. A Világgazdaság kérdésére elmondták, hogy ez 200 tonnával több, mint amit tavaly adtak le, holott akkor 70 hektárral nagyobb területen gazdálkodtak, vagyis javult a terméshozam.

Jókor jött a júliusi eső: kedvező lett az idei dohánytermés / Fotó: Balázs Attila

A termés legnagyobb részét a Virginia típusú dohány adta, Burley-ből 62 tonna termett.

A francia Virginia mély gyökeret eresztett a szabolcsi talajba

Az eredményt elsősorban a nyár második felében megérkező csapadéknak, az öntözésnek, valamint a francia Virginia dohány kedvező tulajdonságainak tudja be – mondta Pomázi István, a Dofer Dohányfermentáló Zrt. vezérigazgatója.

A nyár elejei szárazságra a dohány a gyökérzete megerősítésével reagált. Amikor júliusban ismét esett az eső, amit a gazdák öntözéssel is kipótoltak, a dohány erőteljes növekedésnek indult

– magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy a magas terméshozamban az is szerepet játszott, hogy a tavalyinál nagyobb területet vetettek be francia nemesítésű dohányfajtával, amely jól alkalmazkodott a hazai talaj- és időjárási viszonyokhoz.

Nemcsak a dohány mennyisége volt idén kimagasló, de a minősége sem maradt el a tavalyitól.

Az igazgató elmondása szerint az anyalevelek egységesen aranysárgák voltak, ami

a dohány egészségére

és magas nikotintartalmára

utal. Dicsérte a dohánytermelők szaktudását is, akik jól választották meg a betakarítás időpontját, ami az előző évhez képest két héttel későbbre, október elejére tolódott. Ennek is fontos szerepe volt a kiváló minőségben. Hozzátette, hogy a gazdák egész évben nagy szakértelemmel gondozták és törték a dohányt.

Biztos háttér a dohánytermesztéshez

A cég vásárolja fel a Magyarországon megtermő dohány mintegy 40 százalékát, amelynek tetemes hányada kerül külföldre, ugyanis a Continental Csoport világszerte 40 országban értékesít különböző dohánytermékeket. A szolnoki dohányfermentáló az elmúlt évtizedekben jelentős beszállítói hálózatot épített ki, amelynek tagjai olyan, többségében nyírségi dohánytermelők, akik sok éve állnak szerződéses kapcsolatban a céggel.