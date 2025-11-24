Deviza
Lebutázták a 2025-ös Miss Universe nyertesét a szervezők – ez mentheti meg a versenyt a csődtől

Két éve a csőd szélén áll a szervezet – de a Miss Universe 2025 most bebizonyította, amit a média már régóta tud: nincs rossz reklám.
Hajdu Gréta
2025.11.24., 10:36
Fotó: Reuters

A Miss Universe döntőjét minden évben világméretű figyelem kíséri, de a 2025-ös thaiföldi finálé már az első percekben világossá tette, hogy nem a klasszikus szépségkirálynő-sztorit kapjuk. A november 4-i élő közvetítés szó szerint felrobbantotta a közösségi médiát: a felvételen Nawat Itsaragrisil, a Miss Universe Thailand szervezetének igazgatója „dumbhead”-nek, vagyis ostobának nevezte a mexikói Fátima Boscht (a későbbi nyertest), amiért az elmulasztott promóciós tartalmakat megosztani Thaiföldről saját közösségimédia-oldalán. A jelenet annyira durva volt, hogy a versenyzők egy része élő adásban fordult szembe a vezetővel, és tiltakozásul kivonult a teremből.

 

A videó futótűzként terjedt, és néhány óra alatt nemcsak a szépségipar, hanem a globális média egyik vezető témája lett. Míg a Miss Universe kötelező jelleggel bocsánatot kért, a közönség már egy sokkal komolyabb kérdést feszegetett: lehet-e hiteles egy verseny, amelynek szervezői így beszélnek a saját jelöltjükről?

Titkos zsűri és összeomló hitelesség – nagy kérdés a Miss Univers 2025-ön

A döntő előtti napokban egy másik vád is felszínre került. A The Guardian és az Entertainment Weekly is arról írt, hogy a hivatalos zsűri tagjai közül többen azt állították: a top 30-as mezőnyt nem ők választották ki, hanem egy informális „árnyékzsűri”, amelynek működéséről semmit sem tudtak.

Az egyik bíró végül le is mondott, nyíltan vállalva, hogy a Miss Universe döntési folyamatai átláthatatlanok és szakmailag vállalhatatlanok.

A botrányok hatására a verseny hitelessége gyakorlatilag órák alatt omlott össze. A közösségi média tele volt a versenyt bíráló kommentekkel, sokan bojkottot hirdettek, és egyes országok delegációi hivatalos magyarázatot követeltek. 

Mégis: a versenyt minden eddiginél többen nézték.

A sötét igazság – a Miss Universe már két éve a csőd szélén egyensúlyoz

Az üzleti modell szempontjából ez kulcsfontosságú, hiszen az egykor pénzügyileg is sikeres Miss Universe-nek mára csak a presztízs maradt, mint érték. A Miss Universe-t birtokló JKN Global Group 2023 novemberében csődvédelmet kért Thaiföldön, miután nem tudta visszafizetni 12 millió dolláros kötvénytartozását. Ez különösen sokkoló volt, mivel a cég alig egy évvel korábban 20 millió dollárért vásárolta fel a versenyt, amelynek korábbi tulajdonosai között Donald Trump is szerepelt. 2024 januárjában a JKN végül rákényszerült a lépésre, amit korábban tagadott: 16 millió dollárért értékesítette a Miss Universe tulajdonának felét a Legacy Holding Group USA-nak. 

Ezzel világossá vált, hogy a világ egyik legismertebb szépségversenye üzleti teherré vált. 

Működése továbbra is három bevételi pilléren nyugszik: 

  • a nemzeti franchise-licenceken (10–120 ezer dollár között mozog országonként), 
  • a szponzorációkon 
  • és a közvetítési jogdíjakon. 

A szervezet költségvetése nem nyilvános, de a JKN csődje egyértelművé tette, hogy a Miss Universe márka önmagában nem termel stabil profitot – ha a licencbevétel és a szponzori pénz akadozik, a modell összeomlik. És ekkor jött a 2025-ös botrány, amely – bármilyen cinikusan hangzik – életmentővé vált. A Fátima Boschhoz kapcsolódó videók 48 óra alatt virálissá váltak, és bár a pontos nézettségi adatok streamingplatformonként eltérők, a botrány által keltett, soha nem látott médiafigyelem és a közösségi médiás elérés a 74 éves verseny történetének egyik legmagasabb nézettségű és legvitatottabb évadává tette a 2025-ös döntőt.

Az idei verseny Thaiföld számára is turisztikai aranybánya volt

Thaiföld több tízmillió dollárt költött arra, hogy megszerezze a Miss Universe rendezési jogát – turisztikai befektetésként. A botrány pedig végeredményben tökéletes marketingnek bizonyult: a verseny hetében Bangkok és Nonthaburi szállodái telt házzal működtek, az ország pedig olyan online figyelmet kapott, amiért máskor milliárdokat kellene költeni marketingkampányokra. Nem túlzás tehát kijelenteni, hogy a Miss Universe 2025 egy gazdasági katasztrófából vált turisztikai szenzációvá.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Miss Universe 2025 / Fotó: Chalinee Thirasupa / Reuters

Ki az a nő, akit lebutáztak – és aki mégis mindent vitt?

Fátima Bosch, Mexikó új szépségkirálynője 25 éves, divat- és ruhatervezést tanult Mexikóban, Milánóban és az Egyesült Államokban. Sikere már önmagában figyelemre méltó, de a botrány miatt a közönség szemében ő lett a szépségiparban megalázott nők szimbóluma és a versenyzők kollektív kiállásának arca. A finálé pedig csak megerősítette ezt az imidzset: hiszen Bosch erősebb karakternek bizonyult, mint amilyet a Miss Universe valaha is megálmodott.

A jó elnyeri méltó jutalmát: lakás, fizetés, szerződések

A Miss Universe koronájához hatalmas üzleti csomag tartozik:

  • 250 ezer dollár készpénz
  • New York-i luxuslakás egy évre
  • 50 ezer dolláros éves fizetés
  • globális PR- és médiaszerződések
  • milliós influencer- és kampánylehetőségek

Tehát nemcsak egy szépségversenyről van szó – hanem hatalmas üzleti lehetőségről is. A győztesből néhány hónap alatt nemzetközi márka lesz. Bosch esetében ez valószínűleg még gyorsabban zajlik majd, hiszen a botrány miatt a neve már most globális figyelmet kapott.

A Miss Universe jövője: túléli, de milyen áron?

A szervezet hivatalos vizsgálatot ígért az alázás és a zsűrivita miatt, de kérdés, hogy ez elég lesz-e a bizalom helyreállításához. A franchise-partnerek egy része már jelezte elégedetlenségét, több ország képviselői pedig reformokat követelnek. A Miss Universe üzleti modelljének legnagyobb kockázata nem maga a botrány – hanem az, hogy a jövőben a szponzorok esetleg nem akarnak majd társulni egy ilyen kaotikus márkához.

4 perc
vulkán

Évezredek után kitört egy óriási vulkán: tíz kilométeres a füstoszlop a lehető legrosszabb helyen, máris elterelik a repülőgépeket – videón a Hayli Gubbi

Tízezer éve alvó tűzhányó ébredt fel vasárnap Etiópiában.
8 perc
orosz-ukrán háború

Megszólalt Putyin a 28 pontos béketervről, súlyosan félreérti a Nyugat a helyzetet, szó sincs a háború végéről

A Kreml ura szerint az orosz–ukrán háború kapcsán a nyugati javaslat csak tárgyalási alap, szó sincs arról, hogy elfogadta volna.
3 perc
kínai beruházás

Vörösen izzik Kijev, de Szijjártónak Brüsszelben volt ideje másra is: ebben Magyarország kiemelkedik az EU-ban

Szijjártó Péter szerint a magyar gazdaság sokat profitál belőle.

