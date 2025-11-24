Deviza
Európai Unió

A háztartások negyede képtelen számláit fizetni az Európai Unióban – de van egy ország, amelyik sokkal jobb helyzetben van, mint a többi tagállam

Javuló tendenciát mutat 2025-ben a háztartások pénzügyi helyzete az Európai Unióban. Ugyanakkor még mindig jelentős fogyasztói rétegek küszködnek pénzzavarral, és a pozitív általános folyamatok ellenére az unióban a társadalmi csoportok közötti különbségek tovább nőnek. A 27 tagállam közül továbbra is Magyarországon fizetik a legalacsonyabb energiaárakat.
Világgazdaság
2025.11.24, 10:44
Frissítve: 2025.11.24, 12:10

Többévnyi erős inflációs nyomás után az európai háztartások kezdik érezni a stabilizáció első jeleit. Ezt bizonyítják a havi számlák befizetésére vonatkozó javuló adatok. A pozitív tendencia ellenére az országok és társadalmi csoportok közötti különbségek tovább nőnek. Az Intrum által készített legfrissebb, European Consumer Payment Report 2025 című tanulmány szerint a fogyasztók egyre inkább eleget tesznek folyó kötelezettségeik kifizetésének. Ma az európaiak 76 százaléka fizeti időben a számláit, míg 2023-ban ez az arány 63 százalék volt. E pozitív tendencia ellenére az országok és társadalmi csoportok közötti különbségek tovább nőnek – szúrta ki az Origo a Euronewson.

számlanyitási,Open,Banking,Online,Finance,Concept.,Open,Banking,Financial,Technology,Fintech, fogyasztó,
A fogyasztók negyedének még mindig problémát jelent a számlák fizetése / Fotó: Shutterstock

A növekvő fizetőképesség nem jelenti azt, hogy minden fogyasztó biztonságban érzi magát

Európa a lassú gazdasági stabilizáció szakaszába lépett. A munkaerőpiac nagyfokú rugalmasságot mutat – a nők, az idősebbek és a migránsok növekvő munkaerőpiaci részvétele az euróövezetben rekordszintre, 75,8 százalékra emelte a foglalkoztatási rátát. A bérek növekedése az EU-ban és az Egyesült Királyságban támogatja a vásárlóerő fellendülését, és az Európai Központi Bank 2 százalékra csökkentett kamatlába enyhíti a háztartások egy részére nehezedő pénzügyi nyomást.

A dezinflációs folyamat azonban számos országban lelassult, és az élelmiszer- és szolgáltatási árak továbbra is magasak.

Amint arra Agnieszka Kunkel, az Intrum TFI vezérigazgatója rámutat, a növekvő fizetőképesség nem jelenti azt, hogy minden fogyasztó biztonságban érzi magát.

Hazánkban a legalacsonyabbak a rezsiköltségek

2012 óta összesen mintegy 5 ezermilliárd forintot spórolhattak meg a magyar családok a rezsiszámlákon. Ez nem történhetett volna meg, ha az Orbán-kormány nem tesz gyors és drasztikus lépéseket a rezsiköltségek mielőbbi visszafogására. Az unió statisztikai hivatala, az Eurostat alátámasztotta, hogy a magyar háztartások fizetik a legalacsonyabb energiaárakat az Európai Unióban. 

Korábban megírtuk, hogy már követője is akadt Magyarország rezsicsökkentő politikájának, hiszen Fridrich Merz német kancellár nemrég bejelentette, hogy az energiaárak csökkentésére készül a német kormánykoalíció az ország nehéziparának kisegítése érdekében, miután a növekedés csak nem akar beindulni Európa legnagyobb gazdaságában.

A teljes cikket az Origón olvashatja.

