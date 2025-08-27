Óriási közbeszerzést nyert az Ikarus – különleges magyar-kínai buszok szállítják az utasokat Budapestet, de van egy komoly gond

A BKK összesen 160 darab, akkumulátoros önjáró képességgel is rendelkező trolibusz beszerzésére az Ikarus villanybuszainak forgalmazója adta a legkedvezőbb ajánlatot a Yutonggal közösen – olvasható a Magyarbusz oldalon.

Óriási közbeszerzést nyert az Ikarus / Fotó: Yutong

Az Electrobus Europe Zrt., azaz a magyar-kínai páros győzelmével zárult a közbeszerzés. Ezzel a Yutong már másodszor nyert trolibusz tendert az európai piacon,

hiszen nemrégiben Bukarestben az Anadolu Automobil Rom céggel közösen szerezte meg 22 szóló trolibusz szállításának jogát.

A végső ajánlattételi szakaszban a korábbi négy jelentkező – az Electrobus-Yutong duó, a Solaris, a Skoda Group, valamint a Bozankaya-Medcom konzorcium – közül végül három ajánlattevő maradt versenyben. A Skoda ugyanis önálló pályázóként visszalépett, így a fináléban már csak hárman mérhették össze ajánlataikat.

A három benyújtott ajánlat közül végül csak kettő került ténylegesen értékelésre, mivel a Solaris pályázata bár formai szempontból megfelelőnek bizonyult, az ajánlatkérő nem vizsgálta tovább az alkalmassági feltételeket és a kizáró okokat, így a végső bírálatban nem minősült érvényes ajánlatnak és nem került pontozásra sem. A tényleges verseny tehát az Electrobus Europe-Yutong konzorcium és a Bozankaya között dőlt el.

Közülük a magyar-kínai páros adta a gazdaságilag legelőnyösebb konstrukciót, hiszen a legkedvezőbb ár-érték arányt kínálta.

A konzorcium

a szóló trolibuszokra darabonként nettó 451 500 eurós,

a csuklósokra pedig 649 500 eurós ajánlatot tett,

a tartalék alkatrészeket 402 ezer, a karbantartási és javítási szolgáltatásokat 65 ezer,

míg a kezelőszemélyzet képzését 40 ezer euróért vállalta.

A járművekre 36 hónap többletjótállást ajánlott, és a kiírásban előírt minimum 15 kilométeres önjárási hatótáv helyett a maximális, 25 kilométeres futásteljesítményt garantálta.