Budapest
Ikarus
tender

Óriási közbeszerzést nyert az Ikarus – különleges magyar-kínai buszok szállítják az utasokat Budapestet, de van egy komoly gond

VG
2025.08.27, 06:28
Frissítve: 2025.08.27, 06:44

A BKK összesen 160 darab, akkumulátoros önjáró képességgel is rendelkező trolibusz beszerzésére az Ikarus villanybuszainak forgalmazója adta a legkedvezőbb ajánlatot a Yutonggal közösen – olvasható a Magyarbusz oldalon.

Óriási közbeszerzést nyert az Ikarus / Fotó: Yutong

Az Electrobus Europe Zrt., azaz a magyar-kínai páros győzelmével zárult a közbeszerzés. Ezzel a Yutong már másodszor nyert trolibusz tendert az európai piacon, 

hiszen nemrégiben Bukarestben az Anadolu Automobil Rom céggel közösen szerezte meg 22 szóló trolibusz szállításának jogát.

A végső ajánlattételi szakaszban a korábbi négy jelentkező – az Electrobus-Yutong duó, a Solaris, a Skoda Group, valamint a Bozankaya-Medcom konzorcium – közül végül három ajánlattevő maradt versenyben. A Skoda ugyanis önálló pályázóként visszalépett, így a fináléban már csak hárman mérhették össze ajánlataikat.

A három benyújtott ajánlat közül végül csak kettő került ténylegesen értékelésre, mivel a Solaris pályázata bár formai szempontból megfelelőnek bizonyult, az ajánlatkérő nem vizsgálta tovább az alkalmassági feltételeket és a kizáró okokat, így a végső bírálatban nem minősült érvényes ajánlatnak és nem került pontozásra sem. A tényleges verseny tehát az Electrobus Europe-Yutong konzorcium és a Bozankaya között dőlt el. 

Közülük a magyar-kínai páros adta a gazdaságilag legelőnyösebb konstrukciót, hiszen a legkedvezőbb ár-érték arányt kínálta. 

A konzorcium 

  • a szóló trolibuszokra darabonként nettó 451 500 eurós, 
  • a csuklósokra pedig 649 500 eurós ajánlatot tett, 
  • a tartalék alkatrészeket 402 ezer, a karbantartási és javítási szolgáltatásokat 65 ezer, 
  • míg a kezelőszemélyzet képzését 40 ezer euróért vállalta. 

A járművekre 36 hónap többletjótállást ajánlott, és a kiírásban előírt minimum 15 kilométeres önjárási hatótáv helyett a maximális, 25 kilométeres futásteljesítményt garantálta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
