Deviza
EUR/HUF384,91 -0,27% USD/HUF327,87 -0,23% GBP/HUF440,92 -0,35% CHF/HUF413,22 -0,41% PLN/HUF91,18 -0,22% RON/HUF75,51 -0,45% CZK/HUF15,91 -0,07% EUR/HUF384,91 -0,27% USD/HUF327,87 -0,23% GBP/HUF440,92 -0,35% CHF/HUF413,22 -0,41% PLN/HUF91,18 -0,22% RON/HUF75,51 -0,45% CZK/HUF15,91 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kultúra
élménygazdaság
fogyasztás
kiállítás

Újabb ötletével vonzza a turistákat a neves magyar desinger – tükörszoba a belvárosi forgatagban: az alkotó előző húzása is világhírre tett szert

Kiss Miklós új budapesti kiállítása nemcsak kortárs designesemény, hanem a belvárosi élménygazdaság része is: a frekventált helyszín, az erős vizuális koncepció és a közösségi médiára építő installációk egyszerre szólítják meg a helyi közönséget és a turistákat. A Just Decoration 2.0 és a Selfitting Room azt is megmutatja, hogyan válhat egy művészeti projekt forgalom- és figyelemgeneráló városi attrakcióvá. A sztárdesigner előző munkája is világhírre tett szert.
Zováthi Domokos
2025.12.31, 09:30

A kortárs design és a városi élménygazdaság határán mozog Kiss Miklós új budapesti kiállítása, amely nemcsak művészeti eseményként, hanem a belváros kulturális-turisztikai kínálatának részeként is értelmezhető. A Just Decoration 2.0 és a Selfitting Room installációi tudatosan játszanak a vizualitás, az önreprezentáció és a közösségi média logikájával – olyan elemekkel, amelyek ma már nemcsak esztétikai, hanem gazdasági szempontból is meghatározóak egy városi helyszín sikerében.

Kiss Miklós kissmiklós design élménygazdaság
A világhírű designer kiállítása a Dorottya utcában tekinthető meg / Fotó: Cseh Eszter

Belvárosi helyszín, nemzetközi közönség

A kiállítás helyszíne Budapest frekventált belvárosi környezetében található, ahol a kulturális programok szorosan összefonódnak a turizmussal. A környék az elmúlt években egyre inkább a „városi élményfogyasztás” terepévé vált: galériák, pop-up események, designboltok és gasztronómiai helyek koncentrálódnak itt, amelyek nemcsak a helyi közönséget, hanem a külföldi látogatókat is megszólítják.

Ebben a közegben Kiss Miklós kiállítása nem elszigetelt művészeti projekt, hanem olyan attrakció, amely természetes módon illeszkedik a belvárosi turistaforgalomba. A vizuálisan erős installációk – különösen a Selfitting Room koncepciója – kifejezetten alkalmasak arra, hogy a látogatók megosszák élményeiket a közösségi médiában, ami tovább növeli a helyszín láthatóságát és forgalmát.

Design, mint élménygazdasági termék

A Just Decoration 2.0 koncepciója túlmutat a hagyományos kiállítási logikán. A tárgyak és installációk egyszerre reflektálnak a fogyasztói kultúrára és maguk is annak részévé válnak. Ez a kettősség jól illeszkedik ahhoz a gazdasági trendhez, amelyben a design egyre inkább élménytermékként jelenik meg: nem pusztán nézni kell, hanem átélni, használni, „kipróbálni”.

A Selfitting Room esetében ez különösen hangsúlyos. Az installáció az önkép, az identitás és az önreprezentáció kérdéseit feszegeti, miközben a látogatót aktív szereplővé teszi. Gazdasági szempontból ez azért fontos, mert az ilyen típusú élmények hosszabb helyben tartózkodást, nagyobb látogatószámot és erősebb kötődést eredményeznek – mindez közvetve a környék vendéglátó- és szolgáltatószektorának is kedvez.

Kiss Miklós kissmiklós desing élménygazdaság
Fotó: Cseh Eszter

Kulturális program, városi forgalom

A budapesti belváros számára az ilyen kiállítások nemcsak kulturális értéket jelentenek, hanem forgalomgeneráló tényezők is. A turisták számára a kortárs design- és művészeti események egyre fontosabb kiegészítői a klasszikus városnézésnek. A Kiss Miklós-féle vizuális világ könnyen értelmezhető a nemzetközi közönség számára is, nyelvi korlátok nélkül, ami külön előny a turizmus szempontjából.

Ez a típusú kulturális jelenlét erősíti Budapest pozícióját a közép-európai városversenyben is, ahol

  • a kreatív iparágak
  • és az élményalapú programok

egyre nagyobb szerepet kapnak a városimázs alakításában.

Illeszkedés egy tudatosan épített pályába

Nem előzmény nélküli, hogy Kiss Miklós munkái városi attrakcióként is működnek. A korábbi, nagy visszhangot kiváltó installációja – amelyről lapunk is írt – szintén azt mutatta meg, hogyan válhat egy hétköznapi funkciójú tér látványos, nemzetközileg is értelmezhető designélménnyé. A mostani kiállítás ebbe a sorba illeszkedik: nem elszigetelt művészeti gesztus, hanem tudatosan felépített, a városi térrel és közönséggel számoló projekt.

Kiss Miklós kissmiklós desing élménygazdaság
Fotó: Cseh Eszter

Az alkotó, aki túlmutat a galériák világán

Kiss Miklós a hazai kortárs design egyik legismertebb, nemzetközileg is jegyzett alkotója, akinek munkái következetesen a vizuális kultúra, a fogyasztás és a városi tér határterületein mozognak. Installációi és tárgyai rendszeresen jelennek meg külföldi kiállításokon és szakmai fórumokon, miközben Budapesten is olyan projekteket hoz létre, amelyek túlmutatnak a klasszikus művészeti bemutatókon. Munkásságára jellemző, hogy a design nem öncélú esztétikumként, hanem közérthető, élményszerű és piacképes városi tartalomként jelenik meg, amely egyszerre szólítja meg a szakmai közönséget és a szélesebb, nemzetközi látogatóréteget.

Kiss Miklós kissmiklós desing élménygazdaság
Fotó: Cseh Eszter

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu