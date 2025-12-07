870 forintos benzin, négyszeresére dráguló rezsi: brutális tehernövekedést hozhat az EU új klímatervének kiterjesztése

Az európai uniós parlamenti képviselők kisebb, de jelentős hányada ellenezte azt a néhány napja elfogadott európai bizottsági javaslatot, amely az uniós klímatörvény módosítására irányul. A javaslat, az ETS2 az évek óta élő széndioxid-kereskedelmi rendszer (karbonadó) kiterjesztését tartalmazza az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. Ez súlyosan érintené a háztartások pénztárcáját is, nem kivétel a magyarországi lakosság sem.

Kegyelemdöfés lenne a mezőgazdaságnak az új karbonadó/Fotó: Belozorova Elena / Shutterstock

A módosítás szövegét 379 szavazattal 248 ellenében és 10 tartózkodás mellett fogadták el. A Parlament most készen áll arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat a tagállamokkal a törvény végleges formájáról - olvasható az uniós honlapon. Úgy tűnik, a magyarországi illetékeseknek bőven lesz miről egyeztetniük annak ellenére, hogy a bizottság szándéka nemes: tagországok üvegházhatásúgáz-kibocsátását (ÜHG) 2040-re az 1990-eshez képest 90 százalékkal kell csökkenteni. A 2050-es cél már a teljes klímasemlegesség. Az erre vonatkozó szabályozást, az ETS2-t azonban a korábban megcélzott 2027 helyett azonban csak 2028-ban vezetnék be.

Nyilván más-más ok áll a javaslat elleni minden szavazat mögött. Magyarországon kétségtelenül nehezen kezelhető helyzet jönne létre az ETS2 jelen formájában való bevezetésével, azaz akkor, ha a tervezett adó terhelné az épületekben és a közúti közlekedésben elégetett tüzelőanyagok széndioxid-kibocsátását. Emiatt lényegében megdrágul az üzemanyag és megnő a fűtésre és az épületekben más célra fosszilis energiahordozók ára. A fosszilis energiahordozó lényegében a földgázt, kisebb mennyiségben a szenet takarja. Arról, hogy a karbonadó kiterjesztése milyen károkat okozna a magyar gazdaságban, a Világgazdaság már áprilisban beszámolt, ahogyan a terv részleteit is ismertette, kitérve a rászorulóknak szánt uniós segélyalap létrehozására. „Az Energiaügyi Minisztérium nem engedi, hogy a lakosságra újabb többletteher kerüljön” – mondta akkor lapunknak Czepek Gábor miniszterhelyettes.

A háztartásokra (és más érintettekre) leselkedő veszéllyel az uniós illetékesek vélhetőleg tisztában vannak, mert az elképzelések szerint a Bizottságnak kétévente értékelnie kellene a köztes célok felé tett előrelépéseket. Ennek részeként figyelembe kellene venniük a legfrissebb tudományos adatokat, a technológiai fejlesztéseket és az EU nemzetközi versenyképességét.