Lázár János először szólalt meg a kamionos tüntetésről: ez a válasz a fuvarozóknak – "Egyetlen dologból nem engedünk"
Hosszabb bejegyzést tett közzé Lázár János hétfőn este a közösségi oldalán, amelyben a hétfői budapesti kamionos tüntetés eseményére reagált.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, különböző fuvarozó cégek szervezésében ma kamion konvoj jött létre a főváros felé vezető autópálya-szakaszokon azzal a céllal, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a 2026-ban esedékes útdíjemelés kapcsán.
A magukat "a magyar közúti árufuvarozói szektor közvetlen képviselőiként" nevesítő tiltakozók állításuk szerint 400-500, más források szerint 1000 kamionnal vonultak be a fővárosba az M0-s, M3-as bevezető–Hősök tere útvonalon.
Az érkezési helyszínre a rendőrök végül mintegy 50 vontatót engedtek be. Csak az érthetőség kedvéért: Magyarországon a KSH jelenleg mintegy 100 ezer vontató tart nyilván.
Lázár János először szólat meg a kamionos tüntetésről
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) már vasárnap jelezte, hogy értetlenül áll az egyéni akciók előtt, mivel előtte pénteken megállapodást kötött a fuvarozókkal.
A tárca szerint a december 19-én megkötött egyezség széles körű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt
- a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett
- a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary),
- a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége,
- a Logisztikai Egyeztető Fórum,
- az Országos Kereskedelmi Szövetség,
- a Magyar Szállítmányozók Szövetsége
- és az Autós Nagykoalíció
is aláírta. Ez tehát a múlt, mert ettől függetlenül hétfőn valóban bekövetkezett a kamionos tüntetés. Erre pedig most Lázár János is reagált.
A miniszter először is felidézte, hogy december 19-én megállapodta a 7 meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, akik közel 8 500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik.
Ma este a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, velük is egyeztetni fogunk. Egy dolog biztos: a legrövidebb és a legolcsóbb út csakis a fuvarozóknak jó, az utak mentén élőknek maga a pokol
– húzta alá.
Egyúttal kifejtette, hogy a mai fővárosi kamionos felvonulás a budapestiek számára is megmutatta, milyen amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt, mert hárommillió magyarnak ez a mindennapi élet része. Ők úgy nevelik a gyerekeiket, segítik az idős szüleiket, élik az életüket, járnak munkába, iskolába, vagy haza, hogy kamionok robognak el mellettük.
Ha ma valaki azt gondolja, ezeknek a kamionoknak semmi keresnivalójuk nincs Budapest utcáin, tegye fel a kérdést, akkor mi keresnivalójuk van Biharkeresztesen, Mátészalkán, vagy bárhol máshol? – vetette fel. A válasz ma szerinte már egyértelmű: ha nem oda mennek, akkor semmi.
Mert ma már mehetnek másfelé is.
Az elmúlt közel 15 évben ugyanis annyi sztrádát és autóutat épített a kormány Magyarországon, amennyivel a hazai pályahálózat – lakosságarányosan – mostanra eléri a legfejlettebb nyugati országok szintjét.
- 2010 óta mintegy 3.000 milliárd forint értékben fejlesztettek csak a gyorsforgalmi úthálózatot.
- Elkészült többek között az M25, az M30, az M31 és az M43-as gyorsforgalmi út, valamint az M3, M35, M85, M86, az M6, az M4 és az M44 jelentős szakaszai.
- Megvalósult az M2, M15, M70 gyorsforgalmi utak bővítése 2x2 sávra, valamint az M0 déli szektor bővítése 2x3 forgalmi sávra.
- Éppen ma az M4-es egy újabb szakaszának átadása történt meg, amire több mint 170 milliárd forintot költöttek.
Az elmúlt 15 évben a magyar adófizetők pénzén azért dupláztuk meg a gyorsforgalmi úthálózatot, hogy ne a falvakon robogjanak át a kamionok.
Az útdíjakat pedig nem azért emeljük, hogy a fuvarosoknak rosszabb legyen, hanem azért hogy a főutak mentén élőknek legyen jobb
– rögzítette.
Elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió, falvakban élő, vagy egy főúttal átszelt kisvárosban lakó kárán akarjon spórolni egy kamionos. Amíg az alacsonyabb rendű utak olcsóbbak vagy ingyenesek a kamionok számára, addig maradnak az élhetetlen települések, a lakhatatlanná vált házak.
Tehát tárgyalunk bárkivel, de egyetlen dologból nem engedünk: annak a hárommillió embernek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt. Mert most az ő idejük jött el. Eleget szenvedtek már
– tette világossá a kereteket Lázár János.
Szerinte ha ma azt érezték a budapestiek, hogy túl sok a kamion a fővárosban, akkor gondoljanak bele, hogy a forgalmi adatok alapján a ma Budapesten megfordult kamion csak a töredéke annak, ami minden nap, rakománnyal együtt átdübörög például Baján.
A hírek szerint egyébként a tiltakozó kamionosokat még hétfő este fogadta az ÉKM. Az egyeztetés előremutató lehetett, legalábbis a Hősök terén tartott beszámolóból ez derült ki.
Hogy pontosan, hogyan alakul a folytatás, azt most nehéz lenne megmondani. Elképzelhető, hogy az évből hátralévő kilenc nap még bőven tartogat majd meglepetéseket.