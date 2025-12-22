Lázár János először szólalt meg a kamionos tüntetésről: ez a válasz a fuvarozóknak – "Egyetlen dologból nem engedünk"

Hosszabb bejegyzést tett közzé Lázár János hétfőn este a közösségi oldalán, amelyben a hétfői budapesti kamionos tüntetés eseményére reagált.

Lázár János először szólat meg a kamionos tüntetésről / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, különböző fuvarozó cégek szervezésében ma kamion konvoj jött létre a főváros felé vezető autópálya-szakaszokon azzal a céllal, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a 2026-ban esedékes útdíjemelés kapcsán.

A magukat "a magyar közúti árufuvarozói szektor közvetlen képviselőiként" nevesítő tiltakozók állításuk szerint 400-500, más források szerint 1000 kamionnal vonultak be a fővárosba az M0-s, M3-as bevezető–Hősök tere útvonalon.

Az érkezési helyszínre a rendőrök végül mintegy 50 vontatót engedtek be. Csak az érthetőség kedvéért: Magyarországon a KSH jelenleg mintegy 100 ezer vontató tart nyilván.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) már vasárnap jelezte, hogy értetlenül áll az egyéni akciók előtt, mivel előtte pénteken megállapodást kötött a fuvarozókkal.

A tárca szerint a december 19-én megkötött egyezség széles körű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt

a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett

a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary),

a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége,

a Logisztikai Egyeztető Fórum,

az Országos Kereskedelmi Szövetség,

a Magyar Szállítmányozók Szövetsége

és az Autós Nagykoalíció

is aláírta. Ez tehát a múlt, mert ettől függetlenül hétfőn valóban bekövetkezett a kamionos tüntetés. Erre pedig most Lázár János is reagált.

A miniszter először is felidézte, hogy december 19-én megállapodta a 7 meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, akik közel 8 500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik.

Ma este a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, velük is egyeztetni fogunk. Egy dolog biztos: a legrövidebb és a legolcsóbb út csakis a fuvarozóknak jó, az utak mentén élőknek maga a pokol

– húzta alá.

Egyúttal kifejtette, hogy a mai fővárosi kamionos felvonulás a budapestiek számára is megmutatta, milyen amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt, mert hárommillió magyarnak ez a mindennapi élet része. Ők úgy nevelik a gyerekeiket, segítik az idős szüleiket, élik az életüket, járnak munkába, iskolába, vagy haza, hogy kamionok robognak el mellettük.