Erre készüljön mindenki: kamionok százaival bénítanák meg Budapestet hétfőn, megszólalt Lázár János minisztériuma – "Értetlenül állunk az akciókkal szemben"

A legfontosabb autópályák állhatnak be a teherautók konvoja miatt. Hamarosan kiderül, valóban olyan nagy lesz-e a kamionos tüntetés, mint ígérik. Mindenesetre, miután az ÉKM még pénteken megállapodott a fuvarozókkal, nem egészen világos, kik is tiltakoznak majd.
Hecker Flórián
2025.12.21, 13:15
Frissítve: 2025.12.21, 13:53

Igenis van megállapodás a fuvarozókkal – ezzel a címmel tett közzé közleményt az MTI-ben az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) vasárnap.

Kamionos tüntetés: megbénulhat Budapest hétfőn, megszólalt Lázár János minisztériuma / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Ebben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ÉKM pénteken hét fuvarozói szervezet képviselőivel írt alá megállapodást, minden fuvarozói szervezettel megegyezett, egy szervezet kivételével.

Erről a Világgazdaság részletesen itt írt. A legfontosabb fejlemény, hogy új megállapodás született a 2026-os fuvardíjakról.

Kamionos tüntetés: megbénulhat Budapest hétfőn

Úgy tűnt, ezzel nyugvópontra jutott a kérdés, majd a hét végén egy ügyvédi iroda felhívást küldött szét a sajtóban az egyik fuvaros cég megbízásából, ebben pedig már az állt, hogy

hétfőn kamionos tüntetést szerveznek Budapestre.

Egészen pontosan azt írták, hogy „a magyar közúti árufuvarozói szektor közvetlen képviselői”

  • 2025. 12. 22. napján, 12:00-kor békés, bejelentett demonstrációt tartanak Budapesten,
  • hogy felhívják a figyelmet a szektort érintő tarthatatlan állapotokra.
  • Az ígéret szerint a demonstráció során közel 400-500 kamion vonul be a fővárosba az M0-s, M3-as bevezető–Hősök tere útvonalon, konvojban.
  • Várható érkezésük 2025. 12. 22. 13:00.

Erre reagált most az ÉKM. A tárca 

értetlenül áll a megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akciókkal szemben, amelyek a fuvarozókkal kötött megállapodást figyelmen kívül hagyva próbálják megzavarni az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát.

Felhívták arra is a figyelmet, hogy a fuvarozókkal december 19-én megkötött megállapodás széles körű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt

  1. a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett
  2. a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary),
  3. a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége,
  4. a Logisztikai Egyeztető Fórum,
  5. az Országos Kereskedelmi Szövetség,
  6. a Magyar Szállítmányozók Szövetsége
  7. és az Autós Nagykoalíció is aláírta.

Erről állapodott meg az ÉKM a fuvarozókkal

A minisztérium már csak azért sem érti, kinek szól a karácsonyi rohanás miatt valóban kimondottan rossz időpontban szervezett kamionos tüntetés, mert a pénteki megállapodás éppen a hazai fuvarozók versenyképességét tartotta szem előtt. A célja pedig, hogy folyamatos együttműködés valósuljon meg az ágazat képviselői és a szaktárca között.

  • Az érdekek közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2-szer 2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot, és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli.
  • A minisztérium tájékoztatása szerint a megállapodás aláírásával a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban (a díj két részletben emelkedik: január 1-jétől 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve).
  • A fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor.
  • A térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják.
  • Újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében.
  • A felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

Itt tart tehát most a helyzet, 24 órán belül kiderül, valóban van-e támogatottság a több száz kamion felvonulását ígérő tüntetés mögött, vagy csak néhányak ellenvéleményéről van szó.

Akárhogy is, mindenesetre a hétfőn közlekedőknek érdemes figyelemmel lenniük az eseményekre.  

