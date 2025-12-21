Erre készüljön mindenki: kamionok százaival bénítanák meg Budapestet hétfőn, megszólalt Lázár János minisztériuma – "Értetlenül állunk az akciókkal szemben"

Igenis van megállapodás a fuvarozókkal – ezzel a címmel tett közzé közleményt az MTI-ben az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) vasárnap.

Ebben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ÉKM pénteken hét fuvarozói szervezet képviselőivel írt alá megállapodást, minden fuvarozói szervezettel megegyezett, egy szervezet kivételével.

Erről a Világgazdaság részletesen itt írt. A legfontosabb fejlemény, hogy új megállapodás született a 2026-os fuvardíjakról.

Kamionos tüntetés: megbénulhat Budapest hétfőn

Úgy tűnt, ezzel nyugvópontra jutott a kérdés, majd a hét végén egy ügyvédi iroda felhívást küldött szét a sajtóban az egyik fuvaros cég megbízásából, ebben pedig már az állt, hogy

hétfőn kamionos tüntetést szerveznek Budapestre.

Egészen pontosan azt írták, hogy „a magyar közúti árufuvarozói szektor közvetlen képviselői”

2025. 12. 22. napján, 12:00-kor békés, bejelentett demonstrációt tartanak Budapesten,

hogy felhívják a figyelmet a szektort érintő tarthatatlan állapotokra.

Az ígéret szerint a demonstráció során közel 400-500 kamion vonul be a fővárosba az M0-s, M3-as bevezető–Hősök tere útvonalon, konvojban.

Várható érkezésük 2025. 12. 22. 13:00.

Erre reagált most az ÉKM. A tárca

értetlenül áll a megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akciókkal szemben, amelyek a fuvarozókkal kötött megállapodást figyelmen kívül hagyva próbálják megzavarni az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát.

Felhívták arra is a figyelmet, hogy a fuvarozókkal december 19-én megkötött megállapodás széles körű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt

a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary), a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció is aláírta.

Erről állapodott meg az ÉKM a fuvarozókkal

A minisztérium már csak azért sem érti, kinek szól a karácsonyi rohanás miatt valóban kimondottan rossz időpontban szervezett kamionos tüntetés, mert a pénteki megállapodás éppen a hazai fuvarozók versenyképességét tartotta szem előtt. A célja pedig, hogy folyamatos együttműködés valósuljon meg az ágazat képviselői és a szaktárca között.

Az érdekek közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2-szer 2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot, és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli.

A minisztérium tájékoztatása szerint a megállapodás aláírásával a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban (a díj két részletben emelkedik: január 1-jétől 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve).

A fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor.

A térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják.

Újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében.

A felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

Itt tart tehát most a helyzet, 24 órán belül kiderül, valóban van-e támogatottság a több száz kamion felvonulását ígérő tüntetés mögött, vagy csak néhányak ellenvéleményéről van szó.

Akárhogy is, mindenesetre a hétfőn közlekedőknek érdemes figyelemmel lenniük az eseményekre.