Kegyetlenül megdrágulna az alkohol is a Tisza Párt csomagja szerint – veszélyben lehet a legális piac, erősödhet a feketekereskedelem
Az elmúlt hetekben kiszivárgott adócsomagban a Tisza Párt azt javasolja , hogy az eddigi, mértékadó adók mellé emelést vezessenek be az alkohol- és dohánytermékekre. Ennek része lehet a jövedéki adó növelése, illetve az áfaemelés.
Az alkoholnál a jövedéki adó típusonként eltér, de körülbelül
- a sör literje 600 forintba kerül,
- a közepes kategóriájú bor 1500 forintba,
- míg a tömény literje 7-8 ezer forintba.
A tervezet külön kitér arra is, hogy a legtöbb alkohol- és dohánytermékre 27 százalékos általános forgalmi adó (áfa) vonatkozik, ami az egyik legmagasabb az EU-ban. Ezt követően a Tisza két forgatókönyvet vázol fel:
- Mérsékelt szigorítás – a sörnél 200 forintot literenként, a bornál 650 forintot, a töménynél már 1200 forintot, a cigarettánál pedig dobozonként 1000 forintos pluszt róna ki.
- Agresszív szigorítás – ez a sörnél 350 forint extra terhet jelentene literenként, a bornál 1500 forintot, a töménynél 7000 forintot, a cigarettánál pedig 2250 forintot dobozonként.
Az első esetben az éves adótöbblet 475 milliárd forint, míg a másodiknál már 817 milliárd forint Magyar Péterék számításai szerint, ami önmagában is GDP-arányosan 0,6-1 százaléknyi pénztömeg. Az áremelkedés egyaránt érintené a bolti kiskereskedelmet és a vendéglátást:
a sör ára a korsós-poharas fogyasztásnál, a bor a vendéglátói árakban, a rövidital pedig különösen érzékeny termék lehet.
Rövid távon hozhat bevételt, hosszú távon kérdéses
A Tisza tervei mögött az a cél áll, hogy extra jövedelmeket teremtsenek a költségvetésnek — a dokumentum szerint az alkohol- és dohánytermékek jövedéki adói több százmiliárd forint pluszbevételt generálhatnának évente.
Rövid távon valóban nőhetnek az állami bevételek – különösen, ha a vásárlók elviselik a drágulást. De ha az ár visszafogja a keresletet, vagy a fogyasztók áttérnek feketepiaci forrásokra, a bevételnövekedés elmaradhat.
Feketepiac: nem elhanyagolható a kockázat
Több szakértő és korábbi példák is azt mutatják, hogy amikor az alkohol- és dohánytermékek ára hirtelen és nagymértékben nő, az illegális forgalom felfut. A Tisza-csomag javaslata épp abba az ársávba lő, amelynél a legális termék kereslete radikálisan visszaesik, főként az alacsony jövedelemű rétegekben.
Az olcsóbb, nem adózott italok – sör, bor, házi pálinka – iránti kereslet ugrásszerűen növekedhet, ami nemcsak bevételkiesést, hanem egészségügyi és szabályozási problémákat is jelent.
Piacvesztéssel járhat a Tisza terve
A Tisza-terv támogatói az állami bevétel növelését, az egészségpolitikai célokat és a jövedéki adókon keresztüli „igazságosabb” árképzést hangsúlyozzák. Ugyanakkor
a drágulás markánsan átalakíthatja a vásárlói szokásokat, keresletet az olcsóbb vagy kevésbé szabályozott források felé terelve
– ami egy idő után akár kevesebb adóbevételt és nagyobb feketekereskedelmet eredményezhet.
Ha élesítenék az intézkedést, a kormányzatnak egyszerre kellene felkészülnie
- szigorúbb ellenőrzésre,
- a csempészet miatt fokozott határvédelemre
- és olyan alternatív ráfordításokra,
amelyek kompenzálják a legális piac visszaesését.