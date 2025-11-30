Most már biztos: a Tisza Pártnak készült a kiszivárgott megszorítócsomag – ezek a bizonyítékok

Majdnem pontosan egy hete szivárgott ki a Tisza-megszorítócsomag. A kvázi gazdasági programként szolgáló dokumentum – amelynek lényegében a létezését is tagadja Magyar Péter, a párt elnöke – több száz oldalon keresztül sorolja azokat a területeket, amelyeken gyökeresen új szabályozást, főképp adópolitikai reformokat kíván végrehajtani.

Tisza-megszorítócsomag: most már biztos, hogy nekik készült / Fotó: Tisza Párt / Facebook

Az anyag tízoldalakon tárgyal egy-egy fejezetet kifejezetten aprólékosan, helyenként tudományos megközelítéssel. A Világgazdaság ismeri a teljes munkatervet, ezért tudott beszámolni számos kardinális felvetésről, mint

Hiába a részletes javaslatok, a kormánnyal nem szimpatizáló oldal, beleértve a média egy jelentős részét is, azt a semmivel sem alátámasztott narratívát vallja a magáénak, hogy a Tisza-megszorítócsomag csak kitaláció, amely legfeljebb valamelyik fideszes boszorkánykonyhában született.

Ebben hitben az sem ingatja meg őket, hogy közben sorra derülnek ki információk arról, kik készíthették a dokumentumot, vagy hogy a tiszás politikusok és értelmiség tucatnyi esetben önként beszélt arról, hogy bár készülnek a kormányprogramok, de ennek részleteiről nem beszélhetnek.

De a legsúlyosabb ténybeli csapást erre a védekezésre az mérte, mikor egy fontos bennfentes beismerte, hogy a legelőször kiszivárgott,

szintén letagadott tiszás szándék a háromkulcsos szja-rendszer bevezetésére igenis létezett,

csak Magyar Péterék megijedtek, amikor kikerült a nyilvánosság elé. Azonban ha valakinek ezek az információk se elegendőek ahhoz, hogy komolyan vegye a Tiszának készült ötletcsomagot, most mutatunk egy új megközelítést, ami talán okot ad az álláspont újragondolására.

Tisza-megszorítócsomag: ezért biztos, hogy nekik készült

Lapunk az elmúlt héten alaposan áttanulmányozta a teljes dokumentumot, amely alapján egyértelműen leszűrhető az a következtetés, hogy biztosan a Tiszának készült a megszorítócsomag. Fontos emlékeztetni rá, hogy a terv egyes koncepciói nem feltétlenül jelentenek újdonságot, ezek egy jelentős része évről évre benne van a brüsszeli, a magyar kormánynak írt országspecifikus ajánlásokban, így például a nyugdíjrendszer átalakítása.