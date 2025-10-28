Kiszámolták, nem átverés: az otthontámogatási program akár ingyenhitelt, sőt vissza nem térítendő támogatást is jelenthet
A magyar kormány egyhetes társadalmi egyeztetésre bocsátotta az otthontámogatásról szóló kormányrendeletének tervezetét, amellyel lakhatási támogatást nyújtana a közfeladatok ellátása és közszolgáltatások nyújtása terén foglalkoztatottak széles körének. A kormány célja a fenti foglalkoztatottak munkájának és áldozatának elismerése – derül ki a kormány honlapjára feltöltött jogszabálytervezet indoklásából.
A rendelettervezet szövege szerint az otthontámogatás a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott, kérelemre nyújtható támogatás, amely lakáskölcsön felvételét vagy törlesztését segíti. A kormány döntése esetén, kedvező jogosító feltételek mellett vehető igénybe.
A rendelet hatálya alá tartoznának:
- a rendvédelemben,
- az oktatásban dolgozók,
- a közfoglalkoztatottak,
- a nevelőszülők,
- a szociális ellátó ágazatban dolgozók,
- az egyházi dolgozók,
- a háziorvosok és a fogorvosok egy köre, és
- a városvezetés.
Az otthontámogatás magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez felhasznált hiteltörlesztéshez vagy szükséges önerő teljesítéséhez – ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is – lenne felhasználható.
Az otthontámogatás éves keretösszege jogosultanként legfeljebb nettó egymillió forint lehet, ha az otthontámogatásra jogosult jogviszonya az egész adóévben fennáll. Az összeg egyébként az adott munkáltatónál a naptári évben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos.
Ha elfogadják a rendeletet, akkor december 31-ig minden jogosultat tájékoztat a munkáltatója erről a lehetőségről.
A kormány a rendelettervezethez november 4-ig várja az észrevételeket.
Az otthontámogatás 25 millió forint ajándék minden közalkalmazottnak
A Bankmonitor keddi elemzése szerint
a közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján nagyságrendileg százezer ember élhet a jövő évtől az újabb komoly kedvezménnyel, amely nem jelent mást, mint hogy ezen réteg számára ingyenessé válhat az Otthon Start.
A pénzügyi tervező cég számítása szerint a jogosultak markát akár 25 millió forint is ütheti a legkedvezőbb esetben.
Az Otthon Start után újabb könnyítés érkezik
A Magyar Államkincstáron keresztüli, leendő elérhető támogatás havi szinten 83 333 forintra jön ki, ami csökkenti a közszolgálatban dolgozó hitelfelvevők havi hiteltörlesztését. Egy 50 millió forintos Otthon Start hitel havi törlesztése 3 százalék kamat mellett 237 106 forint. Ha ezt az összeget csökkentjük 83 333 forinttal, akkor az adós csak 153 773 forint törlesztést fog fizetni. A 25 éves futamidő alatt ez 25 millió forint megtakarítást jelent, ennyivel kevesebb a teljes hitel visszafizetésre fordított összeg egy „normál adóshoz” képest.
A közszférában dolgozó így mindösszesen 46,1 millió forintot fog kifizetni az 50 millió forint felvett hitelre. Azaz kevesebbet fizet vissza, mint amennyit felvett.
A kamat így negatív lesz, pontosan mínusz 0,6 százalék.
Mivel az éves egymillió forint változatlan, bármennyi hitelt vesz is fel az igénylő, ezért minél kevesebb a felvett hitel, annál nagyobb a támogatás kedvező hatása: 30 millió forintos hitelnél a teljes visszafizetés már csak 17,7 millió forint lesz, a kamat pedig mínusz 3,83 százalék.
Ha mindösszesen 17,5 millió forint Otthon Start hitelt vesz fel egy közszolgálatban dolgozó, akkor a hitel törlesztőrészlete meg fog egyezni az állami támogatás havi összegével, így számára pontosan nulla forint lesz a törlesztőrészlet.
Azaz felvesz 17,5 millió forintot, és nem fizet törlesztést.
17,5 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén a törlesztőrészlet továbbra is nulla forint lesz, de a támogatást már nem tudja kihasználni teljes egészében az adós, ugyanis a havi törlesztőrészlete nem éri el a 83 333 forint. Ha van más lakáshitele az adósnak, akkor annak törlesztésére is fordítható az otthontámogatásból fennmaradó összeg.
A Bankmonitor ugyanakkor rámutat egy fontos pontra is, az érintett adósoknak érdemes arra számítaniuk, hogy a hitelképességüket továbbra is alaposan fogják vizsgálni a bankok.
A kormány legújabb tervezett juttatását Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára jelentette be a kormány közösségi oldalán, hétfőn. Mint mondta a videójában, a támogatás jár az orvosoknak, akik gyógyítanak, az ápolóknak, akik gondoskodnak, a rendőröknek, akik vigyáznak ránk, a tanároknak, akik tanítanak és nevelnek, a katonáknak, akik megvédenek minket, és minden közszolgálati dolgozónak, akik nélkül nem működne az ország.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy minél több magyar család juthasson saját otthonhoz, ezért indították el a CSOK Pluszt, a fix 3 százalékos lakáshitelt, és most ehhez csatlakozik ez az új, a közszolgálatban dolgozókat támogató program is.