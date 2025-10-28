Kiszámolták, nem átverés: az otthontámogatási program akár ingyenhitelt, sőt vissza nem térítendő támogatást is jelenthet

A magyar kormány egyhetes társadalmi egyeztetésre bocsátotta az otthontámogatásról szóló kormányrendeletének tervezetét, amellyel lakhatási támogatást nyújtana a közfeladatok ellátása és közszolgáltatások nyújtása terén foglalkoztatottak széles körének. A kormány célja a fenti foglalkoztatottak munkájának és áldozatának elismerése – derül ki a kormány honlapjára feltöltött jogszabálytervezet indoklásából.

A kormány új otthontámogatási programot indítana a közszolgálatban dolgozóknak / Fotó: Kallus György

A rendelettervezet szövege szerint az otthontámogatás a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott, kérelemre nyújtható támogatás, amely lakáskölcsön felvételét vagy törlesztését segíti. A kormány döntése esetén, kedvező jogosító feltételek mellett vehető igénybe.

A rendelet hatálya alá tartoznának:

a rendvédelemben,

az oktatásban dolgozók,

a közfoglalkoztatottak,

a nevelőszülők,

a szociális ellátó ágazatban dolgozók,

az egyházi dolgozók,

a háziorvosok és a fogorvosok egy köre, és

a városvezetés.

Az otthontámogatás magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez felhasznált hiteltörlesztéshez vagy szükséges önerő teljesítéséhez – ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is – lenne felhasználható.

Az otthontámogatás éves keretösszege jogosultanként legfeljebb nettó egymillió forint lehet, ha az otthontámogatásra jogosult jogviszonya az egész adóévben fennáll. Az összeg egyébként az adott munkáltatónál a naptári évben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos.

Ha elfogadják a rendeletet, akkor december 31-ig minden jogosultat tájékoztat a munkáltatója erről a lehetőségről.

A kormány a rendelettervezethez november 4-ig várja az észrevételeket.

Az otthontámogatás 25 millió forint ajándék minden közalkalmazottnak

A Bankmonitor keddi elemzése szerint

a közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján nagyságrendileg százezer ember élhet a jövő évtől az újabb komoly kedvezménnyel, amely nem jelent mást, mint hogy ezen réteg számára ingyenessé válhat az Otthon Start.

A pénzügyi tervező cég számítása szerint a jogosultak markát akár 25 millió forint is ütheti a legkedvezőbb esetben.