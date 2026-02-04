Megváltozik a kávé Magyarországon, új szabályok jönnek: a régi termékeket 24 hónapig lehet még forgalmazni, ha életbe lép a módosítás

A Magyar Élelmiszerkönyv kávéra és kapcsolódó termékekre vonatkozó előírásait módosítaná a kormány egy csütörtökön nyilvánosságra hozott tervezet szerint – írja az Infostart.

Fotó: Hemis via AFP

A javaslat célja, hogy az uniós szabályozáson túl is pontosabb, részletesebb tájékoztatást biztosítson a fogyasztóknak a kávé, pótkávé, ezek keverékei, valamint a kávé- és cikóriakivonatok minőségéről, összetételéről és megnevezéséről. A módosítás része az uniós jogharmonizációnak és a piaci átláthatóság növelésének.

A tervezet kiterjeszti a szabályozást több termékkörre – ideértve az azonnal oldódó kávékeverékeket is –, és új kategóriaként bevezeti a kávéspecialitásokat. Részletezi a felhasználható összetevőket, a megengedett minőségi eltéréseket, a jelölési kötelezettségeket, valamint pontosítja a koffeintartalomra vonatkozó előírásokat, különösen a koffeinmentes és az édesített termékeknél.

Újra definiálják a pörkölt kávé fogalmát, előírják a nyers kávé nedvesség- és koffeintartalmát, és egyértelműsítik a koffeinmentes vagy ízesített termékek címkézését. A módosítás meghatározza a termékek fizikai, kémiai és érzékszervi minőségi követelményeit is – például a nedvesség- és hamutartalmat, a koffeinszintet, a szemcseméretet, a színt és az ízjellemzőket.

Ha a tervezetet elfogadják, a korábbi szabályok szerint előállított termékek még további 24 hónapig forgalomban maradhatnak a hatálybalépést követően. A módosítás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll.