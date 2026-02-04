Deviza
Rendkívüli

Eszméletlen mennyiségben zsákolják az OTP részvényeit, a Mol is bivalyerős

null
Lázár János
vasmű
vasmű

Most dől el a legendás magyar gyár sorsa, Lázár János nyíltan megmondta, kik vásárolhatják meg: a kínaiak a németekkel és az amerikaiakkal harcolnak érte – videó

Elsősorban külföldi befektető jöhet szóba a dunaújvárosi vasmű felvásárlásánál. Lázár János kiemelte, hogy a kormányülésen tárgyalnak a Dunaferről.
VG
2026.02.04., 06:22

Szerdán tárgyalja a kormány a dunaújvárosi vasmű kérdését, a nemzetgazdasági miniszter jelenleg három potenciális befektetővel tárgyal az üzem újraindításáról – mondta kedden Pusztaszabolcson Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter szerint elsősorban külföldi befektető jöhet szóba.

Lázár János
 Lázár János nyíltan megmondta, kik vásárolhatják meg a Dunaferrt / Fotó: Lázár János / Facebook 

Lázár János kiemelte, hogy a szerdai kormányülésen tárgyalnak a témáról, a nemzetgazdasági miniszter három potenciális befektetővel tárgyal.

A globális acélipart jelenleg egyik oldalról a kínaiak, másik oldalról az amerikaiak szorítják, 

„így elsősorban külföldi befektető jöhet szóba, aki remélhetőleg további évtizedekig tudja majd működtetni a vasműt” – mondta a miniszter. 

A Potrfolio cikke szerint a politikus azt is mondta, hogy ehhez az egész országnak komoly érdeke fűződik, ezért a kormány számára stratégiai cél.

Lázár János  elmondása szerint szerdán újabb 5 milliárd forintot adhatnak a Dunaferrnek, hogy az infrastruktúra a jelenlegi formában fennmaradhasson, amíg a tárgyalások zajlanak. A miniszter hozzátette: ha nem tudják megmenteni a Dunaferrt, akkor más iparágakat kell Dunaújvárosba telepíteni, az infrastruktúrát nem szabad veszni hagyni. 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy megkezdődtek a tárgyalások a nemzetközi szakmai befektetőkkel, akik a vasmű fenntartható és környezetbarát működésében látnak lehetőséget. A cél nemcsak a termelés visszaállítása, hanem egy modern ipari környezet kialakítása, amely hosszú távon biztosít munkahelyeket és gazdasági stabilitást.

A tárgyalásokban olyan befektetők vesznek részt, akik nem csupán a termelés újraindítását, hanem egy zöld, modern ipari terület létrehozását is szem előtt tartják. Ez a megközelítés lehetővé teszi a Dunaferr infrastruktúrájának minél szélesebb körű hasznosítását, miközben a létrejövő ipari környezet más ágazatok számára is vonzóvá válik. A projekt kiemelten fontos Dunaújváros gazdasága és a térség munkaerőpiaca számára.

A háttérben nemzetközi jogi és pénzügyi szakértők dolgoznak azon, hogy egy stabil, hosszú távon fenntartható üzleti modell szülessen, amely elkerüli a múltbeli kudarcok ismétlődését. A magyar állam továbbra is biztosítja a fenntartás költségeit, ahogyan azt az állami felszámolás előtt is tette.

2 perc
