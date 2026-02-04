Egyre több a külföldi turista Magyarországon: ezek a programok vonzzák őket – idén a Bajnokok Ligája-döntő is több tízezer látogatót csábít hazánkba

A tavalyi év egészében összesen 19,5 millió vendéget regisztráltak a magyarországi turisztikai szálláshelyeken, ami 7,3 százalékkal haladta meg a 2024-es értéket. A növekedés mindkét fő vendégcsoportnál megfigyelhető volt: a belföldi vendégek száma 3,2 százalékkal, míg a külföldieké 12 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A számok alapján közel azonos nagyságrendet képviselt a két szegmens, mintegy 9,7 millió belföldi és közel 9,9 millió külföldi vendéggel – derült ki az Oeconomus elemzéséből.

A karácsonyi vásárok most is vonzották a turistákat / Fotó: Ladóczki Balázs

A turizmus teljesítményét a légi közlekedés alakulása is alátámasztotta: rekorddal zárta fennállásának 75. évét a budapesti repülőtér, amely 2025-ben 19,6 millió utast fogadott. A légikikötő forgalma szinte minden hónapban 1,5–1,9 millió fő között alakult, az éves utasszám pedig 11,7 százalékkal múlta felül a 2024-es adatot.

Felértékelődött a decemberi turizmus

Az év végi időszak különösen erősnek bizonyult. Tavaly decemberben a vendégek száma összességében 12 százalékkal, a vendégéjszakáké pedig 9,2 százalékkal emelkedett a turisztikai szálláshelyeken az előző év azonos hónapjához képest. A külföldi turisták körében továbbra is nagy vonzerőt jelentettek a magyarországi látnivalók, az ország kedvező biztonsági megítélése, valamint a nemzetközileg is ismert karácsonyi vásárok.

Egyre több külföldi turista érkezik Magyarországra az adventi és ünnepi időszakban Az adventi és karácsonyi időszak kikapcsolódási lehetőségei, és ezen belül is különösen a karácsonyi vásárok vonzzák a legtöbb külföldi turistát Magyarországra. A budapesti esemény 2024-ben elnyerte „Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” címet, emellett Magyarország a biztonságáról is híres, friss nemzetközi rangsor alapján a világ 17. legbékésebb országa. A kiwi.com online utazási platform és repülőjegy-kereső adatai alapján idén az ünnepi ráhangolódás keretében akár 37 százalékkal több utazó érkezhetett hazánkba. A legnagyobb növekedés a lengyel, brazil, brit, olasz, dél-koreai és finn turisták esetében valószínű. Az év egészét tekintve a magyarországi légiutas-forgalom kimagasló évet könyvelhet el. A 2024-es rekord után, amikor európai összevetésben a legnagyobb arányban, 19,2 százalékkal emelkedett a forgalom, idén is dinamikus bővülés várható, akár 20 millió utas is megfordulhat a budapesti repülőterén.

A külföldi vendégek száma decemberben 13 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 11 százalékkal nőtt. A turisztikai szálláshelyekre 819 ezer külföldi vendég érkezett, akik közel 2 millió vendégéjszakát töltöttek el. Területi bontásban Budapest környéke emelkedett ki, ahol 25 százalékkal nőtt a vendégek száma, míg Gyula és térsége esetében 7,3 százalékos csökkenést mértek. Budapesten 14 százalékkal, a Balatonnál 18 százalékkal több külföldi vendéget regisztráltak.