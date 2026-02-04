Deviza
EUR/HUF378,64 -0,38% USD/HUF320,92 -0,55% GBP/HUF435,73 -0,13% CHF/HUF412,37 -0,62% PLN/HUF89,86 -0,09% RON/HUF74,35 -0,37% CZK/HUF15,63 -0,2% EUR/HUF378,64 -0,38% USD/HUF320,92 -0,55% GBP/HUF435,73 -0,13% CHF/HUF412,37 -0,62% PLN/HUF89,86 -0,09% RON/HUF74,35 -0,37% CZK/HUF15,63 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 605,18 -0,16% MTELEKOM1 976 0% MOL3 924 -1,43% OTP40 450 +0,22% RICHTER11 360 +0,26% OPUS552 +0,54% ANY7 580 -0,79% AUTOWALLIS171 0% WABERERS5 360 0% BUMIX10 206,99 -0,33% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 680,39 +0,17% BUX129 605,18 -0,16% MTELEKOM1 976 0% MOL3 924 -1,43% OTP40 450 +0,22% RICHTER11 360 +0,26% OPUS552 +0,54% ANY7 580 -0,79% AUTOWALLIS171 0% WABERERS5 360 0% BUMIX10 206,99 -0,33% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 680,39 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kormány
Orbán Viktor
kormányfő

Orbán Viktor kifakadt: „Az nem járja, hogy a gazda ötven forintot kap a krumpliért és viszontlátja a boltban háromszázért”

A kormányfő szerint igazságosabb állapotokat kell teremteni a termelők és a kereskedők között. Orbán Viktor közölte: persze tudja, hogy a multikkal küzdeni nem könnyű.
VG
2026.02.04, 07:24
Frissítve: 2026.02.04, 09:09

A miniszterelnök hétfőn Csongrád-Csanád vármegyében járt, Mórahalmon és Mártélyon folytatott tárgyalásokat polgármesterekkel, az országgyűlési képviselővel, valamint helyi gazdákkal és vállalkozókkal, emellett aktivista fórumot is tartott. A látogatás során a kampány mellett országos és nemzetközi kérdésekről is beszélt a Délmagyarnak.

Orbán Viktor kifakadt: „Az nem járja, hogy a gazda ötven forintot kap a krumpliért, és viszontlátja a boltban háromszázért” / Fotó: Miniszterelnökség

Orbán Viktor hangsúlyozta: a hídépítés nemzetstratégiai kérdés, a kormány minden ciklusban fejlesztette az átkelők hálózatát, és Lázár János ígérete szerint a tervezett beruházások meg is valósulnak. Az online gyűlöletkeltés kapcsán elmondta: a digitális tér szabályozása nehéz, mert a szólásszabadságot érinti, ugyanakkor vannak határok, amelyeket nem szabad átlépni, ezért szabályokra szükség lesz.

A társadalmi békességről szólva különbséget tett a béke és a békesség között: utóbbi belső állapot, amely a családokban gyökerezik, és innen terjedhet ki a társadalomra. A közelmúlt politikai feszültségei miatt a választási időszakban különösen fontosnak nevezte a nyugalmat és a higgadtságot.

Szeged és a kormány kapcsolatáról Orbán Viktor úgy fogalmazott: bár világnézeti különbségek vannak, a gyűlölködés hiánya lehetővé tette az együttműködést, amelyből egyetemi fejlesztések és nagyberuházások születtek. Hódmezővásárhely esetében viszont szerinte a városvezetés hozzáállása akadályozza a hasonló együttműködést.

A fiatalok megszólításáról szólva azt mondta: a valódi lázadás ma Brüsszellel szemben értelmezhető, mert szerinte a fiatalok jövőjét nem a magyar kormány, hanem az uniós vezetés veszélyezteti. Úgy véli, a választás tétje az, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból.

A migrációval kapcsolatban megerősítette: a kormány a napi egymillió eurós büntetés ellenére is kitart a határvédelem mellett, és ellenáll a migrációs paktumnak. A helyi gazdákkal folytatott egyeztetéseken a vízgazdálkodás és a terményértékesítés igazságosabbá tétele került előtérbe.

„Igazságosabb állapotokat kell teremtenünk a termelők és a kereskedők között.”

Az nem járja, hogy a gazda ötven forintot kap a krumpliért és viszontlátja a boltban háromszázért. Persze a multikkal küzdeni nem könnyű, hiszen egyszerre akarunk jó áruellátást és pénzt a gazdáinknak

– mondta Orbán Viktor.

A közvélemény-kutatásokat inkább politikai játéknak nevezte, szerinte az igazi döntés április 12-én születik meg. A háborúról kijelentette: a béke kulcsa Brüsszelben van, és Magyarország érdeke a mielőbbi lezárás. Külpolitikáját nem egyetlen szövetségesre épülő stratégiaként, hanem kiegyensúlyozott, többirányú kapcsolatrendszerként jellemezte.

Országszerte

Országszerte
1115 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu