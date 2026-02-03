A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?

A technológia fejlődésével azonban az utóbbi években az is lehetővé vált, hogy a jegybank nagy mennyiségű számlát kezeljen, és digitális jegybankpénzt (CBDC-t) vezessen be. Jelenleg 137 központi bank – a globális GDP 98 százalékát képviselve – foglalkozik CBDC-k kutatásával, és 58 százalékuk tervezi, rövid vagy középtávon, lakossági CBDC kibocsátását. Számos központi bank elindított már kísérleti projekteket, azonban teljes körűen bevezetett, általános hozzáférésű CBDC jelenleg csak három országban létezik.

Digitális euró: 2027-ben pilotprogram indulhat, és az euróövezet 2029-re technikailag felkészülhet a digitális euró első kibocsátására / Fotó: 1take1shot / Shutterstock

A CBDC globális fejlődése és nemzetközi példák

A digitális jegybankpénzek kutatása leginkább a 2020-as években indult be: 2020 májusában még csak 35 jegybank vizsgálta a digitális jegybankpénzeket a mostani 137-hez képest. Ezek alapján úgy tűnhet, hogy a CBDC az utóbbi évek innovációja, azonban már az 1990-es években is voltak próbálkozások: 1992-ben a Finn Nemzeti Bank elindította az Avant intelligenskártyát, amely gyakorlatilag a világ első digitális jegybankpénzének tekinthető, jóllehet működése technológiailag eltért a mai értelemben vett CBDC-ktől: egy fizikai kártyára épült, kísérleti jellegű elektronikus pénzrendszer volt, míg a mai CBDC-k teljesen digitálisak. Az Avant aztán a 2000-es évek elején főként logisztikai nehézségek, és az alacsony lakossági igény hatására megszűnt, és egészen néhány évvel ezelőttig nem volt elég meggyőző érv a jegybankok számára a CBDC bevezetésének vizsgálatára, azonban a közelmúltban adottá váltak azok a gazdasági, társadalmi és technológiai feltételek, amelyek a CBDC-k széles körű jegybanki vizsgálatát és gyakorlati megvalósítását indokolttá tették.

A jelenleg is CBDC-t működtető jegybankok közül elsőként a Bahamai Nemzeti Bank vezette be a Sand Dollart, amely a világ első általános hozzáférésű digitális jegybankpénzének számít. A Sand Dollar megjelenéstől kezdve minden bahamai állampolgár számára elérhetővé vált, míg a kereskedelmi bankrendszerrel való integráció fokozatosan valósult meg. 2024-ben a Bahamai Nemzeti Bank arról számolt be, hogy a forgalomban lévő Sand Dollar összértéke 2,1 millió amerikai dollárnak felel meg, és körülbelül 120 000 lakossági digitális pénztárca volt ekkor használatban. A bahamai digitális valuta elsődleges célja az volt, hogy a több mint 30 lakott szigeten élő, banki szolgáltatásokkal alig ellátott lakosságot is elérjék. Emellett még Jamaica és Nigéria vezette be saját digitális jegybankpénzét: a Jamaicai Nemzeti Banknak az elsődleges célja a készpénzhasználattal járó tárolási és kezelési költségek csökkentése volt, és várhatóan a JAM-DEX (a jamaicai CBDC) bevezetése évente akár több millió dollár megtakarítást eredményez. Nigéria 2021-ben indította el az eNairát, melyből hárommilliárdot bocsátott ki a Nigériai Nemzeti Bank. Az eNaira azonban nem aratott nagy sikert: elfogadottsága 2022-ben mindössze 0,5 százalék volt, amelyet később 6 százalékra sikerült növelni, ugyanakkor a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2023 májusában közzétett értékelése szerint a kibocsátott digitális pénztárcák 98,5 százaléka inaktív maradt. A program intézményi megítélését tovább árnyalja, hogy a Nigériai Nemzeti Bank elnökét később korrupciós vádak alapján letartóztatták.