Boxy: Az innováció útján a modern logisztikában (x)

A Boxy Logisztikai Zrt.-t 2021-ben alapították. A vállalat korszerű technológiai háttere és szakmai tapasztalata biztosítja a megbízható, nemzetközi színvonalú kiszolgálást, miközben automatizált raktára hatékonyan és pontosan kezeli a termékeket. A Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezetője, Árvai Csaba volt a VG Podcast vendége.
A podcast vendége: Árvai Csaba, a Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezetője
Szerkesztő: Werderits Ivett
2026.01.22, 16:00

A hazai logisztikai szektor egyik fiatal, ám gyorsan növekvő szereplője a 2021-ben alapított Boxy Logisztikai Zrt., amely gyorsan felépítette stabil ügyfélkörét és meghatározó pozícióját a hazai fulfillment-szolgáltatók között. 

A VG Podcast friss adását itt hallgathatják meg:

A Boxy működésének középpontjában az átláthatóság áll. A vállalat szerint a megbízható szolgáltatás teremti meg a hosszú távú partneri együttműködések alapját, ezért a technológiai fejlesztésekre és a minőségbiztosításra stratégiai beruházásként tekint. Az automatizált raktárkapacitás pontos, gyors és jól skálázható árumozgatást tesz lehetővé, ami különösen az e-kereskedelmi forgalom dinamikus növekedése mellett bír kiemelt jelentőséggel. A Boxy célja, hogy technológiai fejlesztéseivel tovább erősítse piaci pozícióját és szolgáltatásainak megbízhatóságát.

Az automatizáció nem váltja ki a szakembereket a Boxynál

A digitális fejlődés és az automatizáció meghatározó szerepet játszik a Boxy működésében, ugyanakkor a vállalat hangsúlyozza, hogy a technológia nem helyettesíti a szakemberek munkáját. 

A logisztika még mindig az a műfaj, hogy a dobozt ki kell szedni

— mondta Árvai.

A Boxy álláspontja szerint a modern technológiai megoldások nem kiváltják, hanem támogatják a munkavállalók mindennapi tevékenységét, ezért a vállalat kifejezetten nyitott az új jelentkezők felé. A raktári működésben ugyanakkor robotizált rendszerek is szerepet kapnak, amelyek nagy terhelés mellett is egyenletes teljesítményt nyújtanak, és rugalmasan bevonhatók a folyamatokba. A robotizáció a fenntarthatósági célokat is szolgálja: a Boxy közép-kelet-európai szinten is kiemelkedően modern raktára mérsékelt energiafelhasználással működik.

A kommunikáció a kulcs

Árvai szerint a transzparens és egyértelmű kommunikáció a sikeres üzleti kapcsolatok alapja, különösen a gyorsan változó logisztikai piacon. A Boxynál ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy partnereikkel folyamatosan és pontosan tartsák a kapcsolatot, így biztosítva az átlátható, megbízható szolgáltatást minden megrendelés esetén.

Tervek és fejlesztések

A 2026-os terveik elsősorban a B2B piacra fókuszálnak. Bár továbbra is jelen vannak a B2C szegmensben, a cég most a vállalati partnerek megszólítására koncentrál. A korábbi megbízásokból szerzett tapasztalatoknak köszönhetően felkészültek a sikeres terjeszkedésre.

Összességében a Boxy Logisztikai Zrt. egy modern, innovációra és szakértelemre építő vállalat, amely a technológiai fejlesztéseket és az automatizált rendszereket a megbízható, ügyfélközpontú működés erősítésére használja. A kommunikációra és a motivált, jól képzett csapatra épített működés révén a cég nemcsak a B2C, hanem a B2B szegmensben is versenyképes. A 2026-ra kitűzött fejlesztések és a fenntarthatóságra irányuló lépések azt mutatják, hogy a Boxy célja hosszú távon is a piac meghatározó szereplőjévé válni.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Ezt jelent a Boxy a gyakorlatban(00:52)
  • Új kihívások (05:51)
  • Digitalizáció a logisztikában (10:14)
  • Fejlesztések 2026-ban (14:44)

 

 

