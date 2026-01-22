Boxy: Az innováció útján a modern logisztikában (x)
A hazai logisztikai szektor egyik fiatal, ám gyorsan növekvő szereplője a 2021-ben alapított Boxy Logisztikai Zrt., amely gyorsan felépítette stabil ügyfélkörét és meghatározó pozícióját a hazai fulfillment-szolgáltatók között.
A VG Podcast friss adását itt hallgathatják meg:
A Boxy működésének középpontjában az átláthatóság áll. A vállalat szerint a megbízható szolgáltatás teremti meg a hosszú távú partneri együttműködések alapját, ezért a technológiai fejlesztésekre és a minőségbiztosításra stratégiai beruházásként tekint. Az automatizált raktárkapacitás pontos, gyors és jól skálázható árumozgatást tesz lehetővé, ami különösen az e-kereskedelmi forgalom dinamikus növekedése mellett bír kiemelt jelentőséggel. A Boxy célja, hogy technológiai fejlesztéseivel tovább erősítse piaci pozícióját és szolgáltatásainak megbízhatóságát.
Az automatizáció nem váltja ki a szakembereket a Boxynál
A digitális fejlődés és az automatizáció meghatározó szerepet játszik a Boxy működésében, ugyanakkor a vállalat hangsúlyozza, hogy a technológia nem helyettesíti a szakemberek munkáját.
A logisztika még mindig az a műfaj, hogy a dobozt ki kell szedni
— mondta Árvai.
A Boxy álláspontja szerint a modern technológiai megoldások nem kiváltják, hanem támogatják a munkavállalók mindennapi tevékenységét, ezért a vállalat kifejezetten nyitott az új jelentkezők felé. A raktári működésben ugyanakkor robotizált rendszerek is szerepet kapnak, amelyek nagy terhelés mellett is egyenletes teljesítményt nyújtanak, és rugalmasan bevonhatók a folyamatokba. A robotizáció a fenntarthatósági célokat is szolgálja: a Boxy közép-kelet-európai szinten is kiemelkedően modern raktára mérsékelt energiafelhasználással működik.
A kommunikáció a kulcs
Árvai szerint a transzparens és egyértelmű kommunikáció a sikeres üzleti kapcsolatok alapja, különösen a gyorsan változó logisztikai piacon. A Boxynál ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy partnereikkel folyamatosan és pontosan tartsák a kapcsolatot, így biztosítva az átlátható, megbízható szolgáltatást minden megrendelés esetén.
Tervek és fejlesztések
A 2026-os terveik elsősorban a B2B piacra fókuszálnak. Bár továbbra is jelen vannak a B2C szegmensben, a cég most a vállalati partnerek megszólítására koncentrál. A korábbi megbízásokból szerzett tapasztalatoknak köszönhetően felkészültek a sikeres terjeszkedésre.
Összességében a Boxy Logisztikai Zrt. egy modern, innovációra és szakértelemre építő vállalat, amely a technológiai fejlesztéseket és az automatizált rendszereket a megbízható, ügyfélközpontú működés erősítésére használja. A kommunikációra és a motivált, jól képzett csapatra épített működés révén a cég nemcsak a B2C, hanem a B2B szegmensben is versenyképes. A 2026-ra kitűzött fejlesztések és a fenntarthatóságra irányuló lépések azt mutatják, hogy a Boxy célja hosszú távon is a piac meghatározó szereplőjévé válni.
Részletek a beszélgetés tartalmából:
- Ezt jelent a Boxy a gyakorlatban(00:52)
- Új kihívások (05:51)
- Digitalizáció a logisztikában (10:14)
- Fejlesztések 2026-ban (14:44)