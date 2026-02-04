Deviza
Eszméletlen mennyiségben zsákolják az OTP részvényeit, a Mol is bivalyerős

Magyarországot másolja a 35 milliós ázsiai állam: ugyanaz a katonai óriás-repülőgép kell neki, amelyből már kettő szolgál Kecskeméten – videón a KC-390

Üzbegisztán Embraer KC-390 Millennium típusú katonai szállító repülőgépeket vásárol. A gép harmincöt méter hosszú, nyolcszáz kilométer per órás sebességgel tud repülni, utazómagassága pedig elérheti a nyolcezer métert is.
VG
2026.02.04, 07:52
Frissítve: 2026.02.04, 08:44

Az Embraer brazil repülőgépgyártó a szingapúri légibemutatón (Singapore Airshow) bejelentette, hogy Üzbegisztán Embraer KC-390 Millennium típusú katonai szállító repülőgépeket vásárol. A cég szerint az üzbegisztáni légierőnek szánt gépek közül az elsőt még idén átadják.

St. Stephen’s Day Commemoration In Budapest Magyarországot másolja Üzbegisztán: KC-390 Millennium típusú katonai szállító repülőgépeket vásárol
Fotó: NurPhoto via AFP

Az Embraer nem hozta nyilvánosságra a megrendelt darabszámot. A vállalat vezérigazgatója, Bosco da Costa Junior kiemelte, hogy Üzbegisztán lesz az első közép-ázsiai ország, amely üzemeltetni fogja ezt a típus

A gyártó 2026-ban összesen hat KC-390-es átadását tervezi, ami jelentős növekedés a korábbi évhez képest. Az idei tervek között szerepel a dél-koreai légierő első példányának átadása is, miközben hosszabb távon az Embraer a 2030 körüli időszakra évi tíz repülőgép gyártási kapacitást céloz meg.

Magyarország is vásárolt KC-390 Millennium szállító repülőgépeket

A magyar Honvédség is rendszeresítette a KC-390 Millennium típust: 2020-ban két példányt vásárolt, amelyek közül az elsőt 2024-ben, a másodikat pedig 2025 novemberében vette át a kecskeméti 101. Repülődandár bázisán.

A pontos ár nem ismert, de iparági becslések szerint az egységár 85 millió dollárra tehető. A Magyar Honvédségnek az AN–26-os katonai szállító repülőgépek hadrendből történő kivonása miatt van szüksége az új repülőgépek beszerzésére. A gép harmincöt méter hosszú, nyolcszáz kilométer per órás sebességgel tud repülni, utazómagassága pedig elérheti a nyolcezer métert is.

Az akár 26 tonna hasznos terhet is szállítani képes géptípus magyar változata alkalmas lesz légi utántöltésre, precíziós, légi teherdobásokra és intenzív ellátásra szoruló betegek, sérültek ápolására szolgáló betegágyak, valamint nyolcvan felszerelt katona befogadására. A KC–390-es típussal a honvédség technikai fejlesztése tehát tovább folytatódik, a hadsereg a katonai légi szállításban eddig nem látott képességek birtokosa lesz. Ez a típus

  • egy közepes méretű,
  • sugárhajtású, 
  • multifunkciós, 
  • rámpás szállító repülőgép.

Kiemelkedő rendelkezésre állási és alacsony életciklusköltség-mutatókkal bír. Hatótávolsága teljes terheléssel 2100, üresen pedig 6130 kilométer, ami a raktérben elhelyezett póttartályokkal 8500 kilométerre növelhető.  

Mit kell tudni az Embraerről, a brazil repülőgépgyártóról?

Az Embraer egy brazíliai székhelyű globális repülőgépipari vállalat. 1969-es alapítása óta eddig több mint nyolcezer repülőgépet szállított le. Túlzás nélkül gyártóóriás: az iparágban a foglalkoztatott munkaerő (mintegy 18 ezer fő) alapján a negyedik legnagyobb cég a Boeing, az Airbus és a Bombardier után.

A társaság civil, katonai és privát repülőgépeket egyaránt készít. Jelentőségét jól mutatja, hogy a világon minden tizedik másodpercben száll fel egy Embraer-gép, a kereskedelmi járatként szolgáló repülők pedig évente 145 millió utast szállítanak. Amerikában, Afrikában, Ázsiában és Európában egyaránt jelen van üzemekkel és adminisztratív központokkal.

A Concorde utódja, az XB-1 átlépte a hanghatárt

Átlépte a hanghatárt egy amerikai fejlesztésű utasszállító prototípusa az egyesült államokbeli Mojave-sivatagban végrehajtott kísérleti repülés során – közölte a Boom Supersonic, amely a Concorde első utódjának a gyártására készül. A Concorde óta egyetlen polgári repülőgép sem lépte át a hangsebességet.

