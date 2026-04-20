Ezek a népszerű hazai termálstrandok nem nyitnak ki idén nyáron

Idén nyáron két hangulatos termálstrandot is nélkülözni kénytelenek a fürdőkedvelők. Mindkét hazai komplexumban fejlesztéseket végeznek, ez indokolja a zárva tartást.
VG
2026.04.20, 13:54
Frissítve: 2026.04.20, 14:15

A tervek szerint a 2027-es szezonban mindkét hazai strand megújulva várja majd a fürdőzőket.

Két népszerű hazai termálstrand nem nyit ki idén nyáron (illusztráció) Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Két népszerű hazai termálstrand nem nyit ki idén nyáron / Fotó: Balogh Zoltán  / MTI (illusztráció)

Ezek a hazai termálvizes strandok nem nyitnak ki a 2026-os nyári szezonban

Országszerte számos olyan strandfürdő üzemel, amely csak szezonálisan tart nyitva. Ezek jellemzően májusban vagy a nyári tanítási szünet idején nyitnak és a nyár végén, illetve kora ősszel zárnak – írja a Termál Online

  • A lakiteleki Tősfürdő azonban felújítás miatt az idei szezonban egyáltalán nem lesz látogatható: idén mintegy félmilliárd forintot fordítanak a fürdő és környéke fejlesztésére.
  • A 2026-os szezonban zárva marad az ország egyik legolcsóbb gyógyvizes strandja, a Földesi Termálfürdő is: a Debrecen közelében található hárommmedencés komplexumban az egyik gyógymedencét korszerűsítik, valamint a termálkút felújítása is a tervek között szerepel.

Jó hír ugyanakkor, hogy kevesebb mint két hét múlva, május 1-jén nyit az ország legnagyobb strandja: a hajdószoboszlói Hungarospa, amely idén a 100. szezonját kezdi. A 30 hektáros parkban elterülő strand szeptember 30-ig lesz nyitva – derült ki az Origo cikkéből.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu