Moszkva kivetette hálóját Ázsiára: kiderült, melyik ország Putyin első számú célpontja – nagy tervei vannak ezzel az országgal

A hónapok óta húzódó energiaválság elkezdte átírni az erőviszonyokat Ázsiában, mivel a kontinens országait érinti a legérzékenyebben a Perzsa-öbölből származó olaj és földgáz csaknem teljes kiesése a nemzetközi piacokról. A jelenlegi helyzet azonban kapóra jött a költséges háborút folytató Vlagyimir Putyinnak, mivel Oroszország olaj- és gázbevételei szabályosan kilőttek az elmúlt időszakban.

Vlagyimir Putyin növelné országa befolyását Ázsiában / Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Oroszország már egy ideje tárgyalásokat folytat a délkelet-ázsiai országok vezetőivel, és most úgy tűnik, Vietnámban hamarosan sikerül áttörést elérni, ami az első gyakorlati lépése lehet az orosz befolyási övezet kiterjesztésének a régióban.

Az orosz–vietnámi tárgyalások javában folynak

Oroszország stratégiai olajtartalékok telepítésének lehetőségét vizsgálja Vietnámban − árulta el újságíróknak Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes, a 2026-os Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF 2026), a vietnámi miniszterelnök-helyettessel, Pham Gia Tuckal folytatott tárgyalása után:

Többek között arról beszéltünk, hogy stratégiai olajtartalékot hozunk létre, valamint arról is szó esett, hogy orosz vállalatok bevonásával valósulhat meg a tervezett projekt

− mondta Novak.

Az orosz politikus nyilatkozatában arra is kitért, hogy

a két ország aktívan tárgyal rendszeres LNG-szállításokról. Iparági források szerint évi egymillió tonna volumenről van szó.

Vietnám energiamixe

Az ázsiai ország megközelítőleg 80 százalékban támaszkodik fosszilis energiahordozókra, ez a trend az elmúlt három évtizedben szinte alig változott, csupán az energiamix összetétel alakult át.

Tíz évvel ezelőtt még a vízenergia dominált, ám ez súlyosan károsította a környezetet, továbbá az erőművek aszályos időjárás esetén nem képesek effektíven működni. Ebből kifolyólag napjainkra a szén vált Vietnám primer energiaforrásává, azonban ennek környezetromboló hatása miatt a döntéshozóknak más megoldások felé kell nyitnia.

Mivel az ország 2050-re el akarja érni a nettó zéró kibocsátást, ezért hatalmas igény mutatkozik az LNG importvolumenének növelésére, amiben úgy tűnik, Oroszország lehet a megfelelő partner.