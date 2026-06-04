Sokk: kivonul Magyarországról az eMAG csomagszállítója, eltűnhetnek az Easybox automaták

Kivonul a magyar piacról a román eMAG csoporthoz tartozó Sameday csomagszállító vállalat, miután meghiúsult a cég hazai érdekeltségének értékesítése.

Sokkoló döntés: kivonul Magyarországról az eMAG csomagszállítója / Fotó: Mint Images via AFP

A döntés következtében

a társaság felszámolja magyarországi működését, elbocsátja munkavállalóit, és megszünteti az ország egyik legnagyobb csomagautomata-hálózatát, az Easyboxot is.

A 24.hu értesülése szerint a Sameday magyar leányvállalatát, a Delivery Solutions Zrt.-t az Osztrák Posta hazai érdekeltsége, az Express One vásárolta volna meg.

Az ügylet azonban nem valósulhatott meg, miután a magyar kormány a külföldi tőkebefektetések ellenőrzésére vonatkozó szabályok alapján megvétózta a tranzakciót.

A román tulajdonos ezt követően úgy döntött, nem vár tovább az esetleges jogszabályi változásokra vagy újabb engedélyezési eljárásokra, hanem kivonja a vállalatot a magyar piacról.

A döntés jelentős fordulatot jelent a hazai csomagszállítási piacon, ahol az elmúlt években az Easybox-hálózat az egyik legismertebb és leggyorsabban bővülő automatás kézbesítési rendszer lett.

A Sameday jelenleg több mint ezer Easybox automatát üzemeltet Magyarországon. A kivonulási terv szerint ezeket fokozatosan leszerelik, majd Romániába szállítják vissza. A hálózat megszűnésével a fogyasztók számára is szűkülnek a csomagátvételi lehetőségek, különösen azokban a térségekben, ahol az Easybox jelentős piaci jelenléttel rendelkezett.

A vállalat működésének leállítása a dolgozókat is érzékenyen érinti.

A cég magyarországi munkavállalóinak többsége elveszítheti állását, bár egyelőre nem ismert, hogy a társaság pontosan hány alkalmazottat foglalkoztat jelenleg.

A kivonulási folyamat már megkezdődött, de a szolgáltatás nem szűnik meg azonnal. A lap információi szerint a Sameday futárszolgálata és az Easybox automaták még három-négy hónapig működhetnek Magyarországon, mielőtt a vállalat végleg befejezi tevékenységét.

A döntés újabb kérdéseket vet fel a magyar logisztikai és e-kereskedelmi piac versenyhelyzetével kapcsolatban.

A Sameday az elmúlt években jelentős beruházásokkal építette ki hazai jelenlétét, és az eMAG egyik fontos logisztikai partnerének számított. A kivonulás következtében a csomagautomata-piacon várhatóan tovább erősödhetnek a megmaradó szereplők, miközben több százezer felhasználónak kell új csomagátvételi megoldást keresnie.