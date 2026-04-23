Europa Nostra-díjat kapott a Magyar Állami Operaház

A nyerteseket egy tíz, Európa-szerte működő örökségvédelmi szakértőből álló zsűri választotta ki, miután öt válogatóbizottság értékelte az összes pályázatot. Az idei díjra összesen 261 pályázatot nyújtottak be 40 európai országból származó szervezetek és magánszemélyek – számolt be az Építészfórum. A kulturális örökség támogatói május 12-ig szavazhatnak online, hogy eldöntsék, ki nyeri el a 2026-os Közönségdíjat, amely 10 ezer euróval jár. Az Operaház társulata a 2016–2017-es évad végén búcsúzott el az épülettől, hazánk egyik legfontosabb műemlék-felújítása 2022. március 10-ig tartott.

Magyarország kormánya 2016-ban döntött az Operaház korszerűsítéséről /Fotó: Máthé Zoltán

A budapesti Magyar Királyi Operaház, amelyet Ybl Miklós tervezett, és 1884-ben adtak át, Európa egyik történelmileg legjelentősebb operaháza. Az Andrássy úton található, amely az UNESCO világörökség része. A neoreneszánsz építészet és a gazdag belső díszítés egysége a 19. század végi Magyarország kulturális törekvéseit fejezi ki.

Több mint 140 év folyamatos használat után az Operaház átfogó felújításra szorult. A megújítás a történeti hitelességet a teljes körű kortárs funkcionalitással ötvözte. A folyamat során

az irányadó elv az volt, hogy a munkálatok Ybl Miklós eredeti elképzelésének szellemében történjenek.

A projekt állami finanszírozásból valósult meg, és több éven át tartott. A restaurálás során a nézőtér, a fogadó- és az ünnepi terek visszakapták eredeti színvilágukat és díszítéseiket, archív kutatások és anyagelemzések alapján. A későbbi átalakításokat gondosan értékelték, és ahol szükséges volt, eltávolították. A cél az épület történeti karakterének helyreállítása, a mennyezeti freskók restaurálása és Ybl Miklós jellegzetes színátmeneti koncepciójának visszaállítása volt.

Magyar Állami Operaház – 1972 / Fotó: Fortepan / ETH Zürich

A színpadot és a nézőteret a legmodernebb technológiával és energiahatékony rendszerekkel újították fel. A színpadi gépészetet teljes egészében megújították, a műszaki kapacitást és a biztonsági előírásokat korszerűsítették. A színfalak mögötti területeket modern produkciós létesítményekké alakították. Ergonomikus székeket és olyan új világítási rendszereket telepítettek, amelyek a 19. századi gyertyafényes hangulatot idézik. A gépészeti rendszereket, az akusztikát és a tűzvédelmet a hatályos előírásoknak megfelelően korszerűsítették.