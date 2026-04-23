Europa Nostra-díjat kapott a Magyar Állami Operaház
A nyerteseket egy tíz, Európa-szerte működő örökségvédelmi szakértőből álló zsűri választotta ki, miután öt válogatóbizottság értékelte az összes pályázatot. Az idei díjra összesen 261 pályázatot nyújtottak be 40 európai országból származó szervezetek és magánszemélyek – számolt be az Építészfórum. A kulturális örökség támogatói május 12-ig szavazhatnak online, hogy eldöntsék, ki nyeri el a 2026-os Közönségdíjat, amely 10 ezer euróval jár. Az Operaház társulata a 2016–2017-es évad végén búcsúzott el az épülettől, hazánk egyik legfontosabb műemlék-felújítása 2022. március 10-ig tartott.
Magyarország kormánya 2016-ban döntött az Operaház korszerűsítéséről
A budapesti Magyar Királyi Operaház, amelyet Ybl Miklós tervezett, és 1884-ben adtak át, Európa egyik történelmileg legjelentősebb operaháza. Az Andrássy úton található, amely az UNESCO világörökség része. A neoreneszánsz építészet és a gazdag belső díszítés egysége a 19. század végi Magyarország kulturális törekvéseit fejezi ki.
Több mint 140 év folyamatos használat után az Operaház átfogó felújításra szorult. A megújítás a történeti hitelességet a teljes körű kortárs funkcionalitással ötvözte. A folyamat során
az irányadó elv az volt, hogy a munkálatok Ybl Miklós eredeti elképzelésének szellemében történjenek.
A projekt állami finanszírozásból valósult meg, és több éven át tartott. A restaurálás során a nézőtér, a fogadó- és az ünnepi terek visszakapták eredeti színvilágukat és díszítéseiket, archív kutatások és anyagelemzések alapján. A későbbi átalakításokat gondosan értékelték, és ahol szükséges volt, eltávolították. A cél az épület történeti karakterének helyreállítása, a mennyezeti freskók restaurálása és Ybl Miklós jellegzetes színátmeneti koncepciójának visszaállítása volt.
A színpadot és a nézőteret a legmodernebb technológiával és energiahatékony rendszerekkel újították fel. A színpadi gépészetet teljes egészében megújították, a műszaki kapacitást és a biztonsági előírásokat korszerűsítették. A színfalak mögötti területeket modern produkciós létesítményekké alakították. Ergonomikus székeket és olyan új világítási rendszereket telepítettek, amelyek a 19. századi gyertyafényes hangulatot idézik. A gépészeti rendszereket, az akusztikát és a tűzvédelmet a hatályos előírásoknak megfelelően korszerűsítették.
Az energiahatékonysági intézkedések közé tartozott az ablakok és az épületrendszerek korszerűsítése, amelyet a történelmi környezet tiszteletben tartásával hajtottak végre. A beavatkozásokat diszkréten integrálták a meglévő szerkezetekbe és díszítőelemekbe. Az akadálymentesítésre is kiemelt figyelmet fordítottak. Csökkentették az akadályokat, javították a közlekedést, és az épületet a mozgáskorlátozott látogatók és előadók igényeihez igazították. Korábban a színház a jegykategóriák szerint különítette el a közönséget; ezt a felosztást megszüntették, így ma minden látogató ugyanazokat a közös tereket használja. Az épület környezetét új gyalogos és kerékpáros infrastruktúrával fejlesztették.
Csaknem öt éven át tartó rekonstrukció után, 2022. március 12-én látványos gálaelőadás keretében ismét felgördült a függöny a felújított Andrássy úti Ybl-palotában.
A Magyar Állami Operaház felújítása megmutatja, hogyan felelhet meg egy 19. századi operaház a modern követelményeknek, miközben megőrzi építészeti hangulatát és akusztikai karakterét
A projekt központi kihívása az volt, hogy hű maradjon Ybl Miklós eredeti terveihez és építészeti esztétikájához, miközben az épület műszaki felszereltsége megfelel a mai akusztikai és közönségelvárásoknak. A strukturált és együttműködésen alapuló folyamat értékes tanulságokkal szolgál a történeti színházi épületek megőrzése és adaptív újrahasznosítása terén Európa-szerte.
A díj zsűrije kiemelte: „A projekt gondos egyensúlyt teremt a történelmi színház helyreállítása és a modern előadási követelmények között. A kiemelkedő multidiszciplináris munka és a fejlett, fenntartható technológiák integrálása támogatja a Magyar Állami Operaház folyamatos működését a legmagasabb szakmai szinten.”
Az Operaház rekonstrukciójáról készült képgalériát és a felújított Operaházról készült videót az Origo oldalára kattintva tekintheti meg.