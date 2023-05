Aki az Operaház, az Eiffel Műhelyház vagy az Erkel Színház előadásaira jár, már jól ismeri a különböző jegyértékesítési helyszíneket, weboldalakat és a vásárlással járó nehézségeket is. A dalszínház ezt a helyzetet könnyítette most meg, és létrehozta saját applikációját, az OperAppot, amellyel egy felületen biztosít minden hasznos információt az operalátogatóknak.

Az IOS és androidos rendszeren elérhető telefonos alkalmazással az érdeklődők pontos és naprakész tájékoztatást kapnak a Magyar Állami Operaház programjairól, fellépő művészeiről, az előadások helyszíneiről, továbbá saját kedvezménykártyával vehetnek részt a dalszínház hűségprogramjában is.

Ráadásul 10–25 százalékos jegyvásárlási kedvezményt, elővásárlási lehetőséget, parkolási segítséget és személyre szabott akciókat is kínál az OperApp applikáció.

Munkatársunk kipróbálta, hogy tényleg jól működik-e az új rendszer, és van-e értelme egy újabb alkalmazással terhelni a telefonunkat.

A válasz egyértelműen pozitív, és aki naprakész információt akar, hogy mi is történik az Ybl-palotában, annak feltétlenül javasolt a programot letöltése.

Hogyan használjuk az OperAppot?

A roppant egyszerű és a pár perces regisztrációt igénylő applikáció ingyenes. A program a szokásos azonosítók és személyes adatokon kívül nem rögzít semmit, amit nem szeretnénk. Ráadásul még útvonaltervezéssel is rendelkezik azoknak, akiknek szükségük van egy kis navigálásra és parkolási segítségre.

Az egyelőre magyar és angol nyelven elérhető app menüje egyértelmű és átlátható, a műsor naptár könnyen kezelhető. A jegyek és kedvezmények résznél látható majd a hűségprogram elérhető szintjei, a Piano, Mezzopiano, Mezzoforte, Forte és a Fortissimo attól függően, hol áll a vásárlás. A pontgyűjtés menete a szokásos módon történik, minden elköltött 100 forint után egy pontot ír jóvá a rendszer. Jó hír, hogy a hűségprogramon regisztrálók már az induláskor automatikusan 200 pontot kapnak, amivel Karzat-klub-tagság jár, és főpróbákra szóló jegyvásárlási lehetőség. A többi szint elérésénél már állandó, akár 10-20 százalékos kedvezményeket is kaphatnak az előadásokra jegyet váltók. Az applikáció a későbbiekben újabb szolgáltatásokkal bővül.

Az Operaház közleményében további kedvezményekről is beszámolt. Az új alkalmazás mellett, a régi kedvezményeket is kínálják a jegyvásárlóknak. A matiné és diákelőadások a szokásos módon, 50 százalékkal olcsóbban tekinthetők meg az Operaházban. Ahogyan a családok esetén is nagyon kedvező 80 százalékos jegyvásárlási lehetőséget ad a gyerekek részére.

A Hatos kártyával pedig hat Eiffel műhelyházi előadás után három szabadon választott előadásra biztosít 50 százalékos pénztárcabarát megoldást a dalszínház. A nyilvános főpróbák továbbra is a kedvezményezett társadalmi csoportoknak biztosítanak 80-90 százalékos kedvezményt.

A karzati állóhelyekre szóló jegyeket pedig az Operaház újranyitása óta az előadás előtt két órával lehet megvásárolni. Az előadás típusától függően lehet 1400 és 3100 forint közötti áron, párnázott kar és fenéktámasszal ellátott 64 állóhely egyikére jegyet venni. Ugyan az egyes helyekről csak részlegesen látható a színpad, de az opera élményét a harmadik emeleten kihelyezett monitorokkal is megélheti a néző.

A 21 éves korú fiatal nézőknek pedig két darab, 21 forintos jegyet ajánl fel a Szláv szezonban minden hónap 21-én az Operaház, illetve az Eiffel Műhelyház.

Aki testközelből kívánja a színpadi eseményeket nyomon követni, azoknak az Eiffel Műhelyház produkcióra a zenekari árokülés javasolt. A Szláv szezon kezdetétől várható majd ezekre a helyekre a jegyértékesítés. A hűségprogram résztvevői, az összegyűjtött pontjaikat és elért kedvezmény szintjeiket is ezen a platformon láthatják majd.