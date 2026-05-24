Majdnem minden boltra érvényes egy tartozéklista – vásárlóként is érdemes figyelni rá, kisebb eséllyel vernek át
A hatóság hangsúlyozza: nemcsak a vállalkozásoknak kell tisztában lenniük kötelezettségeikkel, hanem a fogyasztóknak is érdemes tudatosabban vásárolniuk. Ez különösen igaz az élelmiszerüzletekre, ahol a mindennapi bevásárlások során szinte mindenki találkozik akciókkal, árkedvezményekkel és különféle tájékoztatásokkal – írja a Origo.
Az árakat egyértelműen fel kell tüntetni az élelmiszerboltokban is
A lap a hatósági összegzés alapján arról ír, hogy az egyik legfontosabb szabály az árak világos feltüntetése. Az üzletek kötelesek az eladási árat, az egységárat és a szolgáltatások díját jól láthatóan, könnyen olvasható módon kiírni. Az árakat forintban kell megadni, és azoknak minden kötelező terhet – például az áfát – tartalmazniuk kell.
Ezért kiemelt figyelmet fordítanak az akciós árak ellenőrzésére is, hiszen a vásárlók jelentős része kifejezetten a kedvezmények alapján dönt.
A szabályok szerint az üzleteknek fel kell tüntetniük az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb árát is, ehhez viszonyítva kell kiszámolni a kedvezmény mértékét.
A hatóság szerint különösen problémás lehet, amikor egy korábbi akcióra újabb kedvezményt építenek rá. Ilyenkor az új kampány előtt érvényes legalacsonyabb ár számít hivatalos bázisárnak.
Nem csak az árak számítanak
A fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken nemcsak az árfeltüntetést vizsgálják. Több olyan alapvető követelmény is van, amelyet minden üzletnek teljesítenie kell, és amelyek meglétére érdemes a vásárlóknak is figyelniük.
Ilyen például:
- a nyitvatartási idő jól látható feltüntetése,
- a vásárlók könyvének könnyű hozzáférhetősége,
- a panaszkezelés szabályos működése,
- a békéltető testületekről szóló tájékoztatás,
- a biztonsági szolgálatok adatainak kihelyezése,
- a nyugta- vagy számlaadás biztosítása,
- az elektronikus fizetési lehetőség folyamatos elérhetősége,
- valamint a hiteles mérlegek használata.
Az élelmiszert árusító üzletekben emellett ellenőrző mérleget is ki kell helyezni, különösen a lédig zöldség- és gyümölcsrészlegeken, hogy a vásárlók maguk is ellenőrizhessék a lemért termékek súlyát.
A cikk szerint a fogyasztók sok kellemetlenséget elkerülhetnek, ha figyelnek ezekre az alapvető részletekre vásárlás közben. Egy szabályosan működő üzletben ugyanis az információk jól láthatók, az árak egyértelműek, és a vásárlói jogok gyakorlásához szükséges feltételek is biztosítottak.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.