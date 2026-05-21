Deviza
EUR/HUF359,32 -0,11% USD/HUF310,08 +0,22% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF392,93 -0,04% PLN/HUF84,65 -0,08% RON/HUF68,51 -0,22% CZK/HUF14,79 -0,04% EUR/HUF359,32 -0,11% USD/HUF310,08 +0,22% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF392,93 -0,04% PLN/HUF84,65 -0,08% RON/HUF68,51 -0,22% CZK/HUF14,79 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 632,44 -0,63% MTELEKOM2 640 +0,46% MOL3 922 -1,65% OTP39 900 -2,92% RICHTER12 030 -1,55% OPUS310 -1,43% ANY7 890 +0,9% AUTOWALLIS149 -1% WABERERS4 630 +0,87% BUMIX9 210,21 -0,22% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 831,83 -0,22% BUX130 632,44 -0,63% MTELEKOM2 640 +0,46% MOL3 922 -1,65% OTP39 900 -2,92% RICHTER12 030 -1,55% OPUS310 -1,43% ANY7 890 +0,9% AUTOWALLIS149 -1% WABERERS4 630 +0,87% BUMIX9 210,21 -0,22% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 831,83 -0,22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
árrésstop
COOP Gazdasági Csoport
éves jelentés
hazai termék

Brutális számokat közölt a legnagyobb magyar üzletlánc: 3,3 millió vásárlót szolgálnak ki, mégis egyre nehezebb a helyzetük

A cégvezetés szerint a kisebb boltok számára egyre súlyosabb terhet jelentenek a szabályozások és a növekvő költségek. Közel 2100 üzlettel és 3,3 millió vásárlóval azonban továbbra is a COOP az ország legnagyobb lefedettségű üzletlánca.
VG
2026.05.21, 16:50
Frissítve: 2026.05.21, 17:52

Erős évet zárt, 887 milliárd forintos árbevétellel a Coop Gazdasági Csoport, ami közel 3 százalékos növekedés az előző évhez képest. A látványos számok mögött azonban egyre komolyabb problémák húzódnak: az árrésstop, a növekvő bérek és a gyengülő vásárlóerő különösen a kisebb boltokat sújtja.

kiskereskedelem, bolt, várásló, kosár, infláció, vásárlás kiskereskedelmi forgalom szép-kártya coop
Modernizációra és technológiai fejlesztésekre költött a Coop 2025-ben, miközben a teljes magyar kiskereskedelem inkább stagnált / Fotó: Shutterstock

A Coop üzletlánc önmagában 543 milliárd forintos forgalmat bonyolított, ez 2,5 százalékos emelkedés.

A kedvező számok ellenére a vállalat vezetői egyértelművé tették, hogy a magyar kiskereskedelem továbbra is rendkívül nehéz környezetben működik. A közgyűlésen Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke arról beszélt, hogy az infláció, az árstopok és az árrésstop komoly nyomást helyez a szektorra.

Külön kiemelte, hogy az árrésstop leginkább a kisebb üzleteket sújtja. A vidéki, kisebb forgalmú boltok mozgástere ugyanis sokkal szűkebb, ezért az intézkedés aránytalanul nagy terhet jelent számukra. Emellett az energia- és bérköltségek emelkedése is tovább rontja a helyzetet, miközben a vásárlóerő több térségben gyengül.

A Coop számára különösen fontos kérdés a vidéki jelenlét. Az üzletlánc jelenleg 1400 településen működik, közel 2100 bolttal. 

Ezek közül 879 településen a Coop az egyetlen bolt, vagyis sok helyen gyakorlatilag az alapvető ellátást biztosítja a helyi lakosság számára.

Tóth Géza vezérigazgató szerint a teljes magyar kiskereskedelemben erősödik a koncentráció. A Coop csoport bevételének mintegy 90 százalékát már az 50 legnagyobb franchise-tag adja. Miközben a nagyobb partnerek jelentős növekedést tudtak elérni az elmúlt években, a kisebb üzletek forgalma fokozatosan erodálódik.

Készül a csapda, a forint foglyává válhat Magyar Péter – így lő vissza már az idén az euró

Szabadulna a forinttól a felálló magyar kormány, de megtörténhet, hogy csapdává válik a számára, aminek most örül. A forint árfolyama a Tisza győzelmére nagyot erősödött, de a 2026-os év veszélyes fejleményeket tartogat.

Tovább fejlődik a Coop

A vállalat ugyanakkor jelentős fejlesztéseket hajtott végre 2025-ben is. Mintegy száz üzlet újult meg részben vagy teljes egészében, és folytatódtak az energetikai korszerűsítések is. Jelenleg már 840 Coop-üzlet rendelkezik napelemmel, amelyek éves szinten összesen 38 gigawattóra energiát termelnek. Ez a cégcsoport teljes áramfogyasztásának körülbelül negyedét fedezi megújuló forrásból.

A technológiai fejlesztések is egyre látványosabbak. Már 12 franchise-üzletben működnek önkiszolgáló kasszák, összesen 44 terminállal. Szegeden pedig megnyílt Magyarország első automata hibrid okosboltja a Coop hálózatában. Az üzlet nappal hagyományos módon üzemel, nyitvatartási időn kívül viszont személyzet nélkül, távfelügyelettel működik.

A vállalat nagy hangsúlyt helyez a hazai beszállítókra is. A Coop mintegy 3000 magyar partnerrel dolgozik együtt, a kínálat 80 százaléka hazai gyártású termékből áll. 

A saját márkás kínálat több mint ezer terméket tartalmaz, amelyek 90 százaléka szintén magyar eredetű.

A környezetvédelmi programok is tovább bővültek. A használtétolaj-visszagyűjtési rendszerben már 570 bolt vesz részt, tavaly pedig 150 ezer liter használt olajat adtak le a vásárlók. A RePont rendszerhez kapcsolódva immár 1400 visszaváltó pont működik a hálózatban.

Közben tovább nő a prémiumkategóriás Szuper Plusz üzletek száma is. A legalább 350 négyzetméteres, modern technológiával felszerelt boltokból már 62 működik országszerte, ezek 2025-ben közel 50 milliárd forintos forgalmat értek el.

A Coop vezetése szerint a következő időszak legfontosabb kérdése továbbra is az marad, meddig marad érvényben az árrésstop, és képesek lesznek-e életben maradni a kisebb vidéki üzletek a folyamatosan romló gazdasági környezetben.

Hatalmasat kaszált a Coop: 830 milliárd forintos árbevételt ért el a cég

Több mint 10 százalékos növekedés révén 830 milliárd forintos árbevételt ért el a Coop Gazdasági Csoport tavaly. A folyamatosan változó gazdasági és szabályozói környezetben, kihívásokkal teli piaci helyzetben elért eredmény mellett az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkező üzletlánca tavaly tovább folytatta üzlet- és szolgáltatásfejlesztési beruházásait.

 

Élelmiszerárstop

Élelmiszerárstop
125 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu