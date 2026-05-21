Brutális számokat közölt a legnagyobb magyar üzletlánc: 3,3 millió vásárlót szolgálnak ki, mégis egyre nehezebb a helyzetük
Erős évet zárt, 887 milliárd forintos árbevétellel a Coop Gazdasági Csoport, ami közel 3 százalékos növekedés az előző évhez képest. A látványos számok mögött azonban egyre komolyabb problémák húzódnak: az árrésstop, a növekvő bérek és a gyengülő vásárlóerő különösen a kisebb boltokat sújtja.
A Coop üzletlánc önmagában 543 milliárd forintos forgalmat bonyolított, ez 2,5 százalékos emelkedés.
A kedvező számok ellenére a vállalat vezetői egyértelművé tették, hogy a magyar kiskereskedelem továbbra is rendkívül nehéz környezetben működik. A közgyűlésen Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke arról beszélt, hogy az infláció, az árstopok és az árrésstop komoly nyomást helyez a szektorra.
Külön kiemelte, hogy az árrésstop leginkább a kisebb üzleteket sújtja. A vidéki, kisebb forgalmú boltok mozgástere ugyanis sokkal szűkebb, ezért az intézkedés aránytalanul nagy terhet jelent számukra. Emellett az energia- és bérköltségek emelkedése is tovább rontja a helyzetet, miközben a vásárlóerő több térségben gyengül.
A Coop számára különösen fontos kérdés a vidéki jelenlét. Az üzletlánc jelenleg 1400 településen működik, közel 2100 bolttal.
Ezek közül 879 településen a Coop az egyetlen bolt, vagyis sok helyen gyakorlatilag az alapvető ellátást biztosítja a helyi lakosság számára.
Tóth Géza vezérigazgató szerint a teljes magyar kiskereskedelemben erősödik a koncentráció. A Coop csoport bevételének mintegy 90 százalékát már az 50 legnagyobb franchise-tag adja. Miközben a nagyobb partnerek jelentős növekedést tudtak elérni az elmúlt években, a kisebb üzletek forgalma fokozatosan erodálódik.
Készül a csapda, a forint foglyává válhat Magyar Péter – így lő vissza már az idén az euró
Szabadulna a forinttól a felálló magyar kormány, de megtörténhet, hogy csapdává válik a számára, aminek most örül. A forint árfolyama a Tisza győzelmére nagyot erősödött, de a 2026-os év veszélyes fejleményeket tartogat.
Tovább fejlődik a Coop
A vállalat ugyanakkor jelentős fejlesztéseket hajtott végre 2025-ben is. Mintegy száz üzlet újult meg részben vagy teljes egészében, és folytatódtak az energetikai korszerűsítések is. Jelenleg már 840 Coop-üzlet rendelkezik napelemmel, amelyek éves szinten összesen 38 gigawattóra energiát termelnek. Ez a cégcsoport teljes áramfogyasztásának körülbelül negyedét fedezi megújuló forrásból.
A technológiai fejlesztések is egyre látványosabbak. Már 12 franchise-üzletben működnek önkiszolgáló kasszák, összesen 44 terminállal. Szegeden pedig megnyílt Magyarország első automata hibrid okosboltja a Coop hálózatában. Az üzlet nappal hagyományos módon üzemel, nyitvatartási időn kívül viszont személyzet nélkül, távfelügyelettel működik.
A vállalat nagy hangsúlyt helyez a hazai beszállítókra is. A Coop mintegy 3000 magyar partnerrel dolgozik együtt, a kínálat 80 százaléka hazai gyártású termékből áll.
A saját márkás kínálat több mint ezer terméket tartalmaz, amelyek 90 százaléka szintén magyar eredetű.
A környezetvédelmi programok is tovább bővültek. A használtétolaj-visszagyűjtési rendszerben már 570 bolt vesz részt, tavaly pedig 150 ezer liter használt olajat adtak le a vásárlók. A RePont rendszerhez kapcsolódva immár 1400 visszaváltó pont működik a hálózatban.
Közben tovább nő a prémiumkategóriás Szuper Plusz üzletek száma is. A legalább 350 négyzetméteres, modern technológiával felszerelt boltokból már 62 működik országszerte, ezek 2025-ben közel 50 milliárd forintos forgalmat értek el.
A Coop vezetése szerint a következő időszak legfontosabb kérdése továbbra is az marad, meddig marad érvényben az árrésstop, és képesek lesznek-e életben maradni a kisebb vidéki üzletek a folyamatosan romló gazdasági környezetben.
Hatalmasat kaszált a Coop: 830 milliárd forintos árbevételt ért el a cég
Több mint 10 százalékos növekedés révén 830 milliárd forintos árbevételt ért el a Coop Gazdasági Csoport tavaly. A folyamatosan változó gazdasági és szabályozói környezetben, kihívásokkal teli piaci helyzetben elért eredmény mellett az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkező üzletlánca tavaly tovább folytatta üzlet- és szolgáltatásfejlesztési beruházásait.