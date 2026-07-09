Felpattant a forint és lehajrázta az egész mezőnyt
Gyorsan megnyugodtak a nemzetközi tőkepiacok csütörtökre, miután szerdán még pánikhangulat uralkodott a globális tőzsdéken. A forint is szárnyra kapott a varázsütésre kiderült ég alatt, gyakorlatilag hajnal óta folyamatosan erősödik a hazai deviza, és nemcsak az euróval, hanem a többi globálisan meghatározó és a régiós devizákkal szemben is.
Az euró jegyzése a hajnali 360,79 forintról délután négyre 356,83 forintra csökkent.
Az Erste szerint
a magyar fizetőeszköz szerdai gyengülésében szerepet játszhatott a nemzetközi hozamemelkedés és a kockázatkerülés, miután a közel-keleti feszültségek és az olajár-emelkedés újra inflációs félelmeket keltettek.
Bár rendkívül kedvező lett a júniusi költségvetési adat, ezzel együtt a pénzügyminisztérium délutáni sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint még a jövő évi hiány is meghaladhatja a 6 százalékot további beavatkozás nélkül. A kötvényhozamok is masszívan emelkedtek a negatív hírekre.
A bank elemzői kiemelték, hogy a hét hátralévő részében előreláthatólag már nem érkezik fontos hazai impulzus, így a geopolitikai hírek lehetnek meghatározók a kereskedésben.
A dollár is visszaadta a szerdán összeszedett pluszát a forinttal szemben. Csütörtökön 1 egész százalékkal csökkent a dollár-forint, s délutánra 312-re ereszkedett.
A zöldhasú az euróval szemben is leszálló ágba került. Az euró-dollár keresztárfolyam 0,2 százalékkal, 1,1437-re emelkedett.
Ma reggel még 1,143 körül járt az euró-dollár jegyzése.
Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma csütörtök délután közölte, hogy a szezonálisan kiigazított első alkalommal benyújtott munkanélküli-segélykérelmek száma a július 4-ével végződő héten 2000-rel csökkent a múlt heti felülvizsgált adathoz képest, és 215 000-re esett vissza.
Az adat alacsonyabb lett, mint amit az elemzők vártak, míg a négyhetes mozgóátlag 3750-nel csökkent az előző hét revideált átlagához képest, és 218 750-re emelkedett.
A friss adatok inkább a dollár gyengülése irányába hathat.