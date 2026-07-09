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Felpattant a forint és lehajrázta az egész mezőnyt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A dollárral és az euróval szemben is visszaerősödött a hazai deviza. A forint szárnyra kapott a globális és a régiós fizetőeszközök ellenében is.
Murányi Ernő
2026.07.09, 16:44

Gyorsan megnyugodtak a nemzetközi tőkepiacok csütörtökre, miután szerdán még pánikhangulat uralkodott a globális tőzsdéken. A forint is szárnyra kapott a varázsütésre kiderült ég alatt, gyakorlatilag hajnal óta folyamatosan erősödik a hazai deviza, és nemcsak az euróval, hanem a többi globálisan meghatározó és a régiós devizákkal szemben is.

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Forint: felpattant a hazai deviza és lehajrázta a mezőnyt  / Fotó: Shutterstock AI

Az euró jegyzése a hajnali 360,79 forintról délután négyre 356,83 forintra csökkent. 

EUR / HUF árfolyam
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Az Erste szerint 

a magyar fizetőeszköz szerdai gyengülésében szerepet játszhatott a nemzetközi hozamemelkedés és a kockázatkerülés, miután a közel-keleti feszültségek és az olajár-emelkedés újra inflációs félelmeket keltettek. 

Bár rendkívül kedvező lett a júniusi költségvetési adat, ezzel együtt a pénzügyminisztérium délutáni sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint még a jövő évi hiány is meghaladhatja a 6 százalékot további beavatkozás nélkül. A kötvényhozamok is masszívan emelkedtek a negatív hírekre.

A bank elemzői kiemelték, hogy a hét hátralévő részében előreláthatólag már nem érkezik fontos hazai impulzus, így a geopolitikai hírek lehetnek meghatározók a kereskedésben. 

A dollár is visszaadta a szerdán összeszedett pluszát a forinttal szemben. Csütörtökön 1 egész százalékkal csökkent a dollár-forint, s délutánra 312-re ereszkedett.

USD / HUF árfolyam
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A zöldhasú az euróval szemben is leszálló ágba került. Az euró-dollár keresztárfolyam 0,2 százalékkal, 1,1437-re emelkedett.

Ma reggel még 1,143 körül járt az euró-dollár jegyzése. 

EUR / USD árfolyam
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Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma csütörtök délután közölte, hogy a szezonálisan kiigazított első alkalommal benyújtott munkanélküli-segélykérelmek száma a július 4-ével végződő héten 2000-rel csökkent a múlt heti felülvizsgált adathoz képest, és 215 000-re esett vissza. 

Az adat alacsonyabb lett, mint amit az elemzők vártak, míg a négyhetes mozgóátlag 3750-nel csökkent az előző hét revideált átlagához képest, és 218 750-re emelkedett.

A friss adatok inkább a dollár gyengülése irányába hathat.

 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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