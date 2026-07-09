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tőzsde
csipgyártó
SK Hynix

Partra száll a tengerentúlon a memóriacsip-gyártás nagyágyúja: rávetették magukat az amerikaiak a dél-koreai sztárrészvényre

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Hiába konyult le az AI-rali az utóbbi időben, az SK Hynix részvényeit több mint hétszeresen jegyezték túl az amerikai befektetők.
Murányi Ernő
2026.07.09, 16:40

Több mint hétszeresen jegyezték túl az SK Hynix amerikai tőzsdei bevezetésére kibocsátott részvényeit, és még csütörtökön kijön a dél-koreai memóriacsip-gyártó új részvényeinek a végleges kibocsátási ára is - írta csütörtökön a Bloomberg.

SK Hynix US Offering Is More Than Seven Times Oversubscribed
SK Hynix: rávetették magukat az amerikai befektetők / Fotó: Jean Chung

Partra szállt Amerikában az Nvidia beszállítója 

A 177,9 millió új részvény - pontosabban amerikai letéti igazolás (ADR) - értékesítése iránti extrém kereslet az intézményi befektetők oldaláról érkezett, melyek között ott vannak 

  • a globális „long-only” 
  • és a technológiai szektorra összpontosító alapok, 
  • valamint az állami vagyonalapok 
  • és az Ázsiára fókuszáló globális befektetők is 

 – tette hozzá a hírügynökség.

Mivel az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) korábban benyújtott bejelentés szerint minden egyes SK Hynix ADR egy koreai törzsrészvény tizedének felel meg, a Bloomberg számításai szerint a szerdai 1380 dolláros szöuli záróárral számolva, az amerikai kibocsátás körülbelül 24,5 milliárd dollárt hozna a csipgyártó konyhájára. A Reuters számításai szerint viszont a bevont forrás a 28 milliárd dollárt is eléri.

A Bloomberg adatai szerint a 24,5 milliárd dolláros összeg a külföldi vállalatok által az Egyesült Államokban valaha végrehajtott legnagyobb tőzsdei debütálások között is a második helyre sorolná a kibocsátást, csupán az Alibaba 25 milliárd dolláros tranzakciója előzné meg, ám a bevezetés részletei még változhatnak.

A dél-koreai cég arról híres, hogy vezető szállítóként ő látja el az Nvidiát is a nagy sávszélességű memóriacsipekkel (HBM). A cég 14 évnyi kőkemény küzdelem - amely eleinte szkepticizmust és gúnyt váltottak ki a piacon - eredményeként foglalta el az egyik központi helyet a globális AI-ökoszisztémában.

Kilőtt csütörtökön az SK Hynix árfolyama Szöulban

Az SK Hynix tengerentúli tőzsdei bevezetése mindenesetre óriási sikernek ígérkezik, kiváltképp az utóbbi időszak tőkepiaci fejleményeire tekintettel, hiszen a tranzakcióra akkor kerül sor, amikor a cég koreai tőzsdén jegyzett részvényei - versenytársiéval egyetemben - az elmúlt napokban meredeken zuhantak, miután a mesterséges intelligencia infrastruktúrájába való befektetések iránti féktelen lelkesedés láthatóan alábbhagyott. 

Szerdán például az SK Hynix részvényei 5,7 százalékkal estek, és már 30 százalékkal olcsóbbak, mint a június végi rekordzáróára, bár azért tegyük hozzá, továbbra is év eleji árfolyamának nagyjából a háromszorosán forognak. Csütörtökön azonban az amerikai partra szállás sikerére 5,3 százalékkal drágultak a papírok.  

Az ADR-ekkel amúgy pénteken kezdik meg a „when-issued” - azaz feltételes - kereskedést a Nasdaq Global Select Marketen SKHYV ticker alatt, amely július 13-án, a rendes kereskedés megkezdésekor változik SKHY-ra.   

A kibocsátásból befolyó pénzt új gyárak és berendezések finanszírozására fordítják, mivel a cég által gyártott mesterségesintelligencia-chipek iránt továbbra is robbanásszerűen növekszik a kereslet.

 

 

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