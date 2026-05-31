magyar szamóca
szamócatermés
mezőgazdaság

Hiába a jó termés, egyre nehezebb helyzetben vannak a magyar szamócatermelők

Az idei szamócaszezon kedvező terméskilátásokkal vette kezdetét Magyarországon, ám a hazai gazdálkodók továbbra is erős versenyhelyzetben vannak az alacsonyabb árú importgyümölcsök miatt. A Budapesti Nagybani Piac adatai szerint a magyar szamóca termelői ára a szezon elején kilogrammonként körülbelül 2200 forintot tett ki. Bár ez az összeg alacsonyabb a tavalyinál, még mindig jóval meghaladja a külföldről érkező szamóca árát.
VG
2026.05.31, 17:27

A magyar szamóca továbbra is népszerű a vásárlók körében, ám a hazai termelőknek egyre erősebb nemzetközi versennyel kell szembenézniük. Az idei szezon a szokásos időben indult Magyarországon, ráadásul a terméskilátások is kedvezők, miközben Európa több fontos termelőországában időjárási problémák nehezítették a szezont. Az Európai Unió legnagyobb szamócatermelője továbbra is Spanyolország, ahol a termés több mint 90 százaléka a Huelva régióból származik – ismertette az Agrárszektor az AKI adatai alapján.

Az Európai Unió legnagyobb szamócatermelője továbbra is Spanyolország / Fotó: NFKH

Ömlik be a külföldi szamóca

Bár februárban jelentős viharkárokról számoltak be, március közepére a kínálat már meghaladta az előző év azonos időszakának mennyiségét. Franciaországban ezzel szemben a hideg tél és a hűvös tavasz lassította a szezon indulását, míg Németországban tovább csökkent a szamóca termőterülete. Az országban 2025-ben már csak 12,7 ezer hektáron termesztettek szamócát, ami négy év alatt 23 százalékos visszaesés. Az Eurostat adatai szerint Spanyolország tavaly 228,3 ezer tonna szamócát szállított az uniós piacra, ami 2 százalékos növekedésnek felel meg. Görögország ennél is nagyobb, 12 százalékos bővülést produkált, így exportja elérte a 83,7 ezer tonnát.

Az Európai Unió emellett jelentős mennyiséget importál harmadik országokból is: Egyiptomból 51 százalékkal több szamóca érkezett, míg Marokkóból kisebb visszaesést mértek.

A nemzetközi árak is emelkedtek. A német nagybani piacokon a hazai szamóca ára 6,30 euró kilogrammonként, a holland terméké pedig már 7 euró fölé emelkedett. A görög és a spanyol szamóca valamivel olcsóbb maradt, de ezek ára is nőtt az előző évhez képest. Magyarországon az elmúlt években évente 5–8 ezer tonna közötti szamócatermés volt jellemző. A hazai piac ugyanakkor továbbra is jelentős importra szorul, különösen a szezon kezdete előtt.

A KSH adatai szerint 2025-ben 9 százalékkal nőtt a szamócaimport, így csaknem 4 ezer tonna érkezett az országba, elsősorban Spanyolországból. A behozatal legnagyobb része áprilisban és májusban realizálódik, még a magyar termés tömeges megjelenése előtt.

A Budapesti Nagybani Piacon idén már a 12. héttől megjelent az importszamóca, főként görög áru formájában. Ezt a magyar szezon indulásáig átlagosan 1615 forintos kilogrammonkénti nagykereskedelmi áron értékesítették. A hazai szamóca a 19. héten lépett piacra, kilogrammonként 2200 forintos termelői áron. Az árak azonban az előző évhez képest csökkentek: a magyar szamóca átlagára a 19–21. hetekben közel 19 százalékkal mérséklődött. A magyar export továbbra is szerény. A kivitel elsősorban Csehországba és Szlovákiába irányul, ugyanakkor 2025-ben az export mennyisége közel felére csökkent. Ez jól mutatja, hogy a hazai termelés elsősorban a belföldi piac ellátására koncentrál.

