Kínai bejelentés: új akkumulátoripari óriásgyárat akarnak építeni Magyarországon, már megvan a pontos helyszín – ezt már a Tisza-kormányzatnak kell jóváhagynia

Bevonatos szeparátorfólia-üzemet tervez létrehozni a Sinomatech Hungary Kft. akkumulátoripari vállalat a Nyíregyházi Déli Ipari Parkban, a projekt 114 millió euróból valósulna meg, és várhatóan 275 embernek ad munkát – közölte a projekt kommunikációjáért felelős társaság csütörtökön az MTI-vel. Közleményükben azt írták: a társaság a barnamezős beruházást a Lego, illetve korábban a Flextronics egykori területén tervezi megvalósítani két meglévő ipari épület, egy termelőcsarnok és egy raktár felújításával.

Kínai bejelentés: új akkumulátoripari óriásgyárat akarnak építeni Magyarországon, már megvan a pontos helyszín / Fotó: Innovinia / Facebook

A Sinomatech Hungary polietilén szeparátorfóliák bevonatolását – felületi kezelését – tervezi üzemében. A régióban több hasonló gyártóüzem is működik már, de ezekkel ellentétben a Sinomatech Magyarországon nem gyárt majd alapfóliát, azt a cégcsoport saját, kínai üzemeitől importálja – tették hozzá.

A közleményben idézik Wang Penget, a Sinomatech Hungary ügyvezető igazgatóját, aki kifejtette: a környezetbarátnak számító gyártási folyamat során a vegyszerfelhasználás minimális szinten tartható, alacsony marad az üzem kibocsátása és a felhasznált veszélyes anyagok aránya, az alkalmazott bevonatolási technológia pedig már számos európai létesítményben bizonyított, például Svédországban vagy Lengyelországban.

Az importált, bevonat nélküli alapfóliát Nyíregyházán dolgozzák fel, látják el bevonattal, majd késztermékként szállítják el.

A létesítményben teljes kapacitáson évi mintegy 7500 tonna felületkezelt szeparátorfólia készülhet el

– olvasható a közleményben.

A cég a napokban nyújtotta be a teljes körű környezeti hatásvizsgálati dokumentációját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalnak.

A Nyíregyházi Déli Ipari Parkba tervezett projekt 114 millió euróból valósul meg, magyar kormányzati támogatás nélkül, 275 embernek adva munkát. A Sinomatech tervei szerint a munkavállalók legalább 80 százaléka környékbeli lesz, a többiek várhatóan kínai szakemberek lesznek, akik elsősorban kezdeti technológiai és üzemindítási támogatási feladatok ellátására érkeznek Magyarországra.

A próbatermelés – az engedélyezési folyamat haladásától függően – 2027 első negyedévében indulhat meg az üzemben

– ismertették a közleményben.