Pályázati programnak álcázott online csalás terjed
E-mailben és a közösségi médiában is folyamatosan szaporodnak a hirdetések egy úgynevezett lakossági gépcserepályázattal kapcsolatban. A gyanútlan jelentkezők azonban futhatnak a pénzük után.
Nem létező pályázatok sorát hirdetik az interneten
Noha a hivatkozások látszólag hivatalos oldalakra vezetnek, ahol mobiltelefont, hűtőt, mosógépet, sőt még tévét is ígérnek a „pályázaton”, a gond csak az, hogy mivel ilyen pályázat valójában nem létezik: így az azt promotáló – és ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz tartozó – Eszközkezelő EU Nonprofit Kft., Pályázatfigyelés Kft. és tender24.eu oldal sem intézhet ilyen támogatást.
A csapda az, hogy a hirdetésben kínált extra alacsony ár nem magára a termékre vonatkozik, hanem az úgynevezett pályázati ügyintézésre, ami így persze sikertelenül zárul.
Ugyanakkor, mivel a befizetett összegek általában tíz-húszezres nagyságrendűek, a legtöbb ember nem bajlódik azzal, hogy feljelentést tegyen az átverés után.
Mutatjuk milyen jelekre figyeljen, hogy ne váljon csalás áldozatává
- Ha egy hirdetés azt ígéri, hogy „vissza nem térítendő támogatással” kap háztartási gépeket, eszközöket, az első kérdés mindig az legyen: ezt tényleg valamelyik minisztérium, állami szerv vagy ismert pályázatkezelő intézmény hirdeti-e meg? Ennek könnyen utánanézhetünk, hiszen a hivatalos állami pályázatok mindig szerepelnek a palyazat.gov.hu, kormany.hu vagy az adott minisztérium aloldalain.
- Mielőtt bárhol megadnánk az adatainkat vagy fizetnénk, ellenőrizzük, hogy az oldal valóban hivatalos-e!
- Gyanús jel lehet az is, ha a „pályázat” mögött álló szervezetről alig van információ, vagy az ajánlatban olyan termékek is szerepelnek (pl. mobiltelefon, laptop), amelyeket a valós állami csereprogramok tipikusan nem támogatnak.
- Olvassuk el az ÁSZF-et: ha azt ismételgeti, hogy „a díj megfizetése nem garantálja a támogatást”, „szubjektív elbírálás”, „korlátozott készlet”, akkor a lényeg az, hogy míg ők fix bevételt kapnak, addig a „vevőnek” szinte semmire nincs garanciája.
- Nagyon gyanús az is, ha a részvétel feltétele valamiféle „pályázati csomag” vagy digitális termék megvásárlása több tízezer forintért, miközben a hirdetés „ingyenes”, „támogatott” eszközöket ígér. Az állami vagy uniós pályázat esetén ugyanis soha nem kérnek előre pénzt.
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