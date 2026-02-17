Veszélyes, új csalás terjed hazánkban
A One Magyarország Zrt. tájékoztatása szerint a csalók által küldött adathalász üzenetben egy bizonyos számlaszámhoz tartozó számla kifizetésére szólítanak fel, és egy linkhez kötött számlabefizetési opciót is kínálnak.
Csalók lehetnek a dologban, ha az üzenetek az alábbi jellemzőket tartalmazzák:
- A levél sürgető hangvételt használ (pl. „azonnali befizetés”, „utolsó felszólítás”).
- Ismeretlen vagy gyanús e-mail-címről érkezik. A One Magyarország Zrt. kizárólag a no-reply@one.hu, corporate@one.hu, kapcsolat@one.hu, info@level.digi.hu e-mail-címekről vagy one-d.hu végű e-mail-címekről keresi meg ügyfeleit.
- A levélben található link nem a megszokott, hivatalos weboldalra vagy applikációba vezet, hanem gyakorta a One felületeihez arculatban, színvilágban igen hasonló weboldalakra. Érdemes ebben az esetben ellenőrizni a weboldal címét.
- A csatolmány megnyitására vagy személyes-banki adatok megadására kér.
- A tárgymezőben azonosítószám található.
- Helyesírási vagy nyelvtani hibák fordulnak elő az üzenetben.
- Idegen cím-ország szerepel a levél alján, illetve a vállalat által használtaktól eltérő logók, képek szerepelnek a levélben.
Ha gyanús levelet kapott, a saját védelme érdekében az alábbi lépések szerint célszerű eljárni:
- Ne kattintson a levélben található linkekre!
- Ne nyissa meg a csatolmányokat!
- Ne adjon meg semmilyen személyes vagy pénzügyi adatot, jelszót!
- A gyanús e-mailt ne törölje, hanem továbbítsa az alábbi e-mail-címre: [email protected]!
A csalók nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben vagy telefonhívással is próbálkozhatnak
A társaság arra is figyelmeztet, hogy a One sosem kér jelszót, személyes vagy banki adatot ügyfélelégedettség-mérésre hivatkozva. Ha a vállalattól olyan ügyintézés miatt keresik, ami beazonosításhoz kötött, azt telefonos csatornán teszik meg, az 1270-es hívószámról, vagy előre meghatározott, a honlapjukon is elérhető telefonszámokról. A kimenő hívásokra használt telefonszámaikat ITT megtalálhatja, az értékesítési csoport telefonszámai menüpontban.
Mi a teendő, ha mégis csalás áldozatául esett?
Ha mégis rákattintott a megadott linkekre vagy csatolmányokra, esetleg megadta valamilyen személyes adatát:
- Vegye fel a kapcsolatot a bankjával, és jelentse a csalást!
- Jelentse be a csalást a rendőrségen!
- Állítsa vissza a telefon gyári beállításait!
- Változtassa meg jelszavait mindenhol, ahol használja azokat!
- Törölje a gyanús fájlokat vagy a maguktól telepített alkalmazásokat!
A csalást jelezze továbbá a One kollégái felé is a belföldről díjmentesen hívható, 1270-es telefonszámon, vagy látogasson el az Önhöz legközelebb eső One-üzletbe.
További részletek az Origo oldalán olvashatók!