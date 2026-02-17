Deviza
Veszélyes, új csalás terjed hazánkban

Újabb csalási forma terjed az interneten. A bűnözők a One Magyarország Zrt. nevében, vagy a társaságra hivatkozva adathalász, számlabefizetésre felszólító leveleket küldenek ki ügyfeleknek.
VG
2026.02.17, 12:09
Frissítve: 2026.02.17, 12:28

A One Magyarország Zrt. tájékoztatása szerint a csalók által küldött adathalász üzenetben egy bizonyos számlaszámhoz tartozó számla kifizetésére szólítanak fel, és egy linkhez kötött számlabefizetési opciót is kínálnak.

Veszélyes, új csalás terjed hazánkban. Bárki áldozatul eshet a csalóknak. Fotó: Shutterstock
Veszélyes, új csalás terjed hazánkban. Bárki áldozatul eshet a csalóknak / Fotó: Shutterstock

Csalók lehetnek a dologban, ha az üzenetek az alábbi jellemzőket tartalmazzák:

  • A levél sürgető hangvételt használ (pl. „azonnali befizetés”, „utolsó felszólítás”).
  • Ismeretlen vagy gyanús e-mail-címről érkezik. A One Magyarország Zrt. kizárólag a no-reply@one​.​hu, corporate@one​.​hu, kapcsolat@one​.​hu, info@level​.​digi​.​hu e-mail-címekről vagy one-d​.​hu végű e-mail-címekről keresi meg ügyfeleit.
  • A levélben található link nem a megszokott, hivatalos weboldalra vagy applikációba vezet, hanem gyakorta a One felületeihez arculatban, színvilágban igen hasonló weboldalakra. Érdemes ebben az esetben ellenőrizni a weboldal címét.
  • A csatolmány megnyitására vagy személyes-banki adatok megadására kér.
  • A tárgymezőben azonosítószám található.
  • Helyesírási vagy nyelvtani hibák fordulnak elő az üzenetben.
  • Idegen cím-ország szerepel a levél alján, illetve a vállalat által használtaktól eltérő logók, képek szerepelnek a levélben.

Ha gyanús levelet kapott, a saját védelme érdekében az alábbi lépések szerint célszerű eljárni:

  • Ne kattintson a levélben található linkekre!
  • Ne nyissa meg a csatolmányokat!
  • Ne adjon meg semmilyen személyes vagy pénzügyi adatot, jelszót!
  • A gyanús e-mailt ne törölje, hanem továbbítsa az alábbi e-mail-címre: [email protected]!

A csalók nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben vagy telefonhívással is próbálkozhatnak

A társaság arra is figyelmeztet, hogy a One sosem kér jelszót, személyes vagy banki adatot ügyfélelégedettség-mérésre hivatkozva. Ha a vállalattól olyan ügyintézés miatt keresik, ami beazonosításhoz kötött, azt telefonos csatornán teszik meg, az 1270-es hívószámról, vagy előre meghatározott, a honlapjukon is elérhető telefonszámokról. A kimenő hívásokra használt telefonszámaikat ITT megtalálhatja, az értékesítési csoport telefonszámai menüpontban.

Mi a teendő, ha mégis csalás áldozatául esett?

Ha mégis rákattintott a megadott linkekre vagy csatolmányokra, esetleg megadta valamilyen személyes adatát:

  • Vegye fel a kapcsolatot a bankjával, és jelentse a csalást!
  • Jelentse be a csalást a rendőrségen!
  • Állítsa vissza a telefon gyári beállításait!
  • Változtassa meg jelszavait mindenhol, ahol használja azokat!
  • Törölje a gyanús fájlokat vagy a maguktól telepített alkalmazásokat!

A csalást jelezze továbbá a One kollégái felé is a belföldről díjmentesen hívható, 1270-es telefonszámon, vagy látogasson el az Önhöz legközelebb eső One-üzletbe.

További részletek az Origo oldalán olvashatók!


 

