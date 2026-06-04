Nincs fizetés, közben közel 200 ember állása került veszélybe: súlyosbodik a válság Balásy Gyula cégeinél
Egyre látványosabban gyűrűznek tovább a pénzügyi problémák Balásy Gyula céghálózatánál: miközben a Lounge Group több dolgozója továbbra sem kapta meg a májusi fizetését a NAV által zárolt számlák miatt, a Visual Europe Groupnál már csoportos létszámleépítési eljárás indult. A két fejlemény együtt azt erősíti, hogy a korábban az állami rendezvénypiac meghatározó szereplőjeként működő cégcsoport működését már nem csupán adminisztratív vagy átmeneti nehézségek terhelik, hanem a foglalkoztatást és a napi működést is érintő problémák jelentek meg.
A Telex értesülése szerint a Balásy Gyula többségi tulajdonában álló Visual Europe Group (VEG) vezetése e-mailben tájékoztatta a munkavállalókat arról, hogy megindítja a csoportos létszámleépítéshez szükséges eljárást. Az Opten adatai szerint a cég fő társaságánál 186-an dolgoznak, vagyis a folyamat potenciálisan a teljes állomány jelentős részét érintheti. A dolgozók beszámolói szerint a részleteket a vállalat ügyvezetője videóüzenetben ismertette.
A Lounge Group ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem született végleges döntés elbocsátásokról. A vállalat szerint a csoportos létszámleépítési eljárás bejelentése jogszabályi kötelezettség, ami lehetőséget ad arra, hogy a következő 30 napban felülvizsgálják a működési lehetőségeket, az érintett munkaköröket és a szükséges létszámot. A cég állítása szerint továbbra is a lehető legtöbb munkahely megőrzése a cél.
A bizonytalanságot azonban növeli, hogy a csoport más vállalatainál már nemcsak a jövőbeni foglalkoztatás, hanem a bérek kifizetése is problémává vált.
A héten több dolgozó arról számolt be, hogy a Lounge Groupnál egyelőre nem érkezett meg a májusi fizetésük.
Az érintettek szerint a késedelem összefüggésben állhat azzal, hogy a NAV zárolta több Balásy-érdekeltség számláit.
A helyzet nemcsak az alkalmazottakat érinti. Az elmúlt hetekben több alvállalkozó is jelezte, hogy nem jutott hozzá a már elvégzett munkák ellenértékéhez. Információk szerint a Visual Europe Groupnál is előfordultak kifizetési csúszások, egyes esetekben többhetes késedelemmel teljesítették a számlákat. Ez különösen érzékenyen érintheti a rendezvényipari szereplőket, ahol a kisebb szolgáltatócégek likviditása gyakran néhány nagyobb megrendelő kifizetéseitől függ.
A Lounge Event Kft. az elmúlt években gyakorlatilag megkerülhetetlen szereplővé vált az állami rendezvények piacán. Számos konferencia, kiállítás és nagyrendezvény lebonyolítása kapcsolódott a céghez, így a mostani pénzügyi nehézségek hatása jóval túlmutathat a vállalatcsoporton. Több olyan kis- és középvállalkozás került nehéz helyzetbe, amely korábban a Lounge megbízásából dolgozott.
A cégcsoport problémái azután kerültek reflektorfénybe, hogy a NAV végrehajtási eljárást indított több Balásy-érdekeltség ellen, köztük a Lounge Event, a New Land Media és a Lounge Design esetében is. Közben a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége nyílt levélben kérte Balásy Gyulát, hogy saját vagyonából rendezze azoknak a munkavállalóknak és alvállalkozóknak a követeléseit, akik a számlazárolások miatt nem jutnak hozzá a pénzükhöz.
Már a MotoGP megrendezése is kérdésessé vált
A Lounge csoport körüli bizonytalanság már nemcsak a dolgozókat és az alvállalkozókat érinti, hanem több kiemelt sportesemény lebonyolítására is árnyékot vet. Balásy Gyula szerint a hétvégére tervezett MotoGP Magyar Nagydíj előkészítésében részt vevő beszállítók felé mintegy 140 millió forintnyi kifizetés vár rendezésre, amelyet a zárolt bankszámlák miatt egyelőre nem tudnak teljesíteni. Az üzletember azt állítja, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a vállalatok azonban nem férnek hozzá a saját forrásaikhoz.
A helyzet azért különösen érzékeny, mert a MotoGP az egyik legnagyobb nemzetközi sportesemény, amelyet idén Magyarország rendez. Közben a rendőrség is megerősítette, hogy Balásy érdekeltségeit érinti az a nyomozás, amely hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt indult ismeretlen tettes ellen. Mindez azt jelzi, hogy a cégcsoport problémái már messze túlmutatnak egy vállalati pénzügyi vitán, és országos jelentőségű projektek működésére is hatással lehetnek.