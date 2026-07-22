Sírnak a bolgárok és a románok a benzinkúton – rajtunk már Trump és Orbán sem segít

Innen is, onnan is szállongnak a hírek az üzemanyagok drágulásáról, európai uniós sorstársaink fájdalmai azonban – és hozzájuk a miénk – akkor válnak igazán összehasonlíthatókká, amikor az Eurostat összehasonlítható oszlopkba rendezi őket. Szerdán kijött a legfrissebb összesítés, és azt láthatjuk, szinte mindenütt nagyon fáj az iráni háború. De ahol a legjobban panaszkodhatnak, ezek az országok az unió keleti szárnyán találhatók, a mi régiónkban.

Az üzemanyag ára a júniusi fegyverszünet ellenére durván magasabb, mint egy éve, és van uniós tagállam, ahol különösen fáj Fotó: NurPhoto via AFP

Ezek természetesen nem napi, hanem havi számok, de a trend ezekből könnyebben kiolvasható.

A drágulás fura földrajzi eloszlást mutat, amit az Eurostat nem indokol, de mi felfigyelhetünk rá.

Azok az országok, ahol a legnagyobb a drágulás az egy évvel ezelőttihez képest,

kivétel nélkül az Európai Unió keleti végvidékein helyezkednek el.

Persze véletlen is lehet, az elemzések talán majd kiderítik. Mi is a keleti végvidéken vagyunk – hasonlót jelez-e az Eurostat számlálója a számunkra, erről is beszámolunk.

Előbb azonban nézzük meg, mely országokban drágult a legjobban a múlt év azonos időszakához képest az üzemanyagok és kenőanyagok ára júniusban. Két dátumot már előzetesen szükséges hozzáfűzni:

Európai idő szerint június 15-én jelentették be, hogy tűzszünetet köt az Egyesült Államok és Irán, és ez visszanyomta a korábban durván elszállt olajárakat.

Július 7-én összeomlott a tűzszünet, és az olajárak újra emelkedésnek indultak.

Az üzemanyag mindenütt drágább, de ezekben az országokban durva mértékben

A júniusi üzemanyaginfláció tehát már tükrözte a kedvező hatást, a még nem ismert júliusi számok azonban ismét romlást fognak mutatni. Júniusban az Eurostat friss jelentése szerint legnagyobb éves drágulást az Európai Unión belül

Bulgáriában mértek, 26 százalékot, ezt követte Litvánia 23,5 százalékkal, Románia 23,1-gyel, még mindig keleten, de már nem a volt kommunista régióban Finnország 22 százalékkal, és a keleti régiót csak az ötödik hellyel hagyjuk el: Luxemburgban 20,7 százalék volt a drágulás.

Az éves drágulás rátája mindenütt kisebb, mint májusban, a fent ismertetett okból, ami a folyó hónapra ismételt rosszabbodást hozott. Ez azonban aligha nagy vigasz olyan országok autósai számára, ahol negyedével-ötödével drágább az üzemanyag, mint egy éve.