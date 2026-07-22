A Samsung új hajlítható okostelefonjai jobbak lettek, de az innováció továbbra is várat magára
A Samsung három hajlítható okostelefonnal bővítette a Galaxy Z sorozatot: megérkezett a hagyományos könyvszerű kialakítást továbbvivő Galaxy Z Fold8 Ultra, az alacsonyabb és szélesebb Galaxy Z Fold8, valamint a kagylótelefon-formát követő Galaxy Z Flip8. A specifikációk alapján azonban 2026 továbbra sem az okostelefonos innováció éve. A Samsung több régi gyengeséget kijavított, de a gyorsabb processzor, a nagyobb akkumulátor és a néhány tized milliméterrel vékonyabb ház önmagában nem teremt új készülékkategóriát.
Új név, hasonló kialakítás
A Galaxy Z Fold8 Ultra a Fold7 közvetlen utódja. A 8 hüvelykes belső és a 6,5 hüvelykes külső kijelző mérete változatlan maradt, ahogy a 215 grammos tömeg és a 8,9 milliméteres összecsukott vastagság is. Kinyitva az új modell egyetlen tized milliméterrel lett vékonyabb.
A névváltás ezért nagyobb ugrást sugallhat, mint amekkora valójában történt.
A zsanér és a kijelző belső szerkezete ugyanakkor módosult, a hajtásvonal kevésbé lehet feltűnő. Hogy a panel hosszabb távon mennyivel tartósabb, azt csak több hónapos használat után lehet megítélni.
A Z Fold8 Ultra legfontosabb fejlesztése az akkumulátor. A Fold7 4400 milliamperórás telepe után az új modell 5000 milliamperórás kapacitást kínál, ami közel 14 százalékos növekedés. A vezetékes töltés 25-ről 45 wattra gyorsult. Ez nem új felhasználási módot teremt, hanem egy régi hiányosságot javít ki, de a mindennapokban többet számíthat, mint a processzor gyorsulása.
A Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy a Samsung szerint érezhetően erősebb elődjénél, de a Fold7 teljesítménye sem jelentett komoly korlátot. Az új lapka előnye főként játékoknál, videófeldolgozásnál és a készüléken futó mesterséges intelligenciánál jelenhet meg.
A fő kamera továbbra is 200 megapixeles, a háromszoros optikai nagyítást kínáló telefotó egység pedig szintén maradt. Az ultraszéles kamera viszont 12-ről 50 megapixelesre váltott. Ez javíthatja a rendszer egyensúlyát, de Fold7-ről kizárólag a kamera miatt aligha éri meg váltani.
A szélesebb Fold8 az egyetlen igazán új irány
A Galaxy Z Fold8 rövidebb és szélesebb a hagyományos Foldoknál. Külső kijelzője 5,5, belső panelje 7,6 hüvelykes, a készülék pedig 201 grammot nyom. Összecsukva ugyanakkor 9,7 milliméter vastag, vagyis könnyebb, de vaskosabb az Ultránál.
A 4:3-hoz közeli belső képarány olvasáshoz, böngészéshez, videózáshoz és játékhoz kényelmesebb lehet. A forma valóban eltér a Samsung korábbi Foldjaitól, még ha más gyártók már kínáltak is hasonló, szélesebb hajlítható telefonokat.
A készülék ugyanazt a csúcslapkát és 45 wattos töltést kapta, mint az Ultra, akkumulátora azonban kisebb, 4800 milliamperórás. A hátlapon két 50 megapixeles kamera található, külön telefotó nélkül. A kétszeres nagyítás a fő érzékelő képéből kivágott részre támaszkodik.
Az ár-érték arány itt válik nehezen védhetővé: a 256 gigabájtos Fold8 ára 759 990 forint, míg a Fold8 Ultra körülbelül 829 989 forintért indul.
A nagyjából 70 ezer forintos különbségért nagyobb kijelző, jobb kamerarendszer, külön telefotó, nagyobb akkumulátor és vékonyabb ház jár.
A Fold8 mellett így elsősorban a könnyebb tömeg és a szélesebb kialakítás szól. Aki már közel 760 ezer forintot költ telefonra, annak az Ultra felára arányaiban nem túl nagy. A kisebb modell nem az olcsóbb alternatíva szerepét tölti be, hanem azoknak szól, akik kifejezetten ezt a formát keresik.
A Flip8 alig mozdult el a tavalyi modelltől
A Galaxy Z Flip8 esetében még kisebb a különbség az előző generációhoz képest. A belső kijelző továbbra is 6,9, a külső 4,1 hüvelykes. Maradt a 4300 milliamperórás akkumulátor, a 25 wattos vezetékes töltés, valamint az 50 megapixeles fő- és a 12 megapixeles ultraszéles kamera is.
Az új modell 188 helyett 180 grammot nyom, és valamivel vékonyabb lett. Az Exynos 2600 lapka javíthatja a teljesítményt és az energiahatékonyságot, de az akkumulátor névleges kapacitása nem változott.
A Samsung új stabilizálási módokat, portréfunkciókat és fejlettebb külső kijelzős lehetőségeket kínál, ezek többsége azonban szoftveres fejlesztés.
A Flip7 tulajdonosa ugyanazt a kijelzőméretet, töltési teljesítményt, akkumulátort és kamerarendszert kapná egy könnyebb házban.
Az új modell ezért elsősorban azok számára lehet érdekes, akik most vásárolnák meg első kagylóformájú hajlítható telefonjukat. Flip7-ről váltani a közölt adatok alapján nehezen indokolható.
Az AI nem feltétlenül az új hardver előnye
A Samsung mindhárom készüléknél a Galaxy AI és a Google Gemini funkcióit helyezi előtérbe. A rendszer személyre szabott összefoglalókat készíthet, következő lépéseket ajánlhat, és több alkalmazáson átívelő feladatokat hajthat végre.
Ezek hasznos képességek lehetnek, de nem mindegyik kötődik kizárólag az új telefonok hardveréhez. Több funkció felhőalapú, fiókot és internetkapcsolatot igényel, később pedig korábbi Galaxy modelleken is megjelenhet. A magyar nyelvi támogatás ráadásul nem minden funkciónál teljes. Ár-érték arány szempontjából ezért nem érdemes pusztán a bemutatón látott mesterségesintelligencia-funkciók alapján dönteni.