Ismét felpörgött a Mol-OTP tandem, megint csak rekord lett a vége

Bár az iráni háború miatt a Wall Street főbb részvényindexei szerdán eséssel nyitottak, ám az európai tőzsdemutatók és az OTP-Mol tandem által húzott BUX is a pozitív tartományba emelkedtek késő délután.

Ismét felpörgött az OTP-Mol tandem, megint csak rekord lett a vége / Fotó: Vémi Zoltán

A befektetők továbbra is figyelemmel kísérték a közel-keleti helyzetet, ám közben már az Alphabet, a Tesla és az IBM második negyedéves gyorsjelentését várták, melyeket előreláthatóan az amerikai tőzsdezárás után tesznek közzé.

A BUX is keddi záróértéke felett búcsúzott a kereskedéstől, s végül 0,6 százalékkal, 144 765 pontos új csúcsra erősödött.