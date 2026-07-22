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ASEAN
béketárgyalás
Szergej Lavrov
orosz-ukrán háború
Marco Rubio

Újra tárgyalóasztalhoz ül Washington és Moszkva: Manilában találkoznak a külügyminiszterek, újra terítékre kerül az ukrajnai béke

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fontos diplomáciai egyeztetést jelentett be Moszkva: Lavrov és Rubio a Fülöp-szigeteken tárgyal. Az orosz külügyminiszter szerint szóba kerülhet Donald Trump békével kapcsolatos optimista nyilatkozata is.
VG
2026.07.22, 16:18

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy július 23-án Manilában találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A megbeszélés középpontjában az ukrajnai háború áll majd, miközben a béketárgyalások hónapok óta nem tudtak érdemben előrelépni.

orosz amerikai rubio lavrov
Miközben továbbra sincs áttörés az ukrajnai békefolyamatban, személyesen ül tárgyalóasztalhoz az orosz és az amerikai külügyminiszter / Fotó: AFP

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden bejelentette, hogy július 23-án Manilában találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A megbeszélésre az ASEAN külügyminiszteri találkozójának margóján kerül sor.

„A Rubióval tervezett találkozóról már megállapodtunk” – közölte Lavrov a manilai sajtótájékoztatóján.

Újraindulnak az orosz-amerikai tárgyalások

A találkozó időzítése különösen figyelemre méltó, mivel az Egyesült Államok által támogatott ukrajnai békefolyamat az elmúlt időszakban gyakorlatilag megtorpant. Washington figyelmének jelentős részét az iráni konfliktus kötötte le, miközben Moszkva és Kijev továbbra sem közeledett egymáshoz a területi kérdésekben.

Lavrov azt is kijelentette, hogy meg szeretné kérdezni Rubiót Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli kijelentéséről, miszerint az ukrajnai békemegállapodás akár hamarosan megszülethet.

Az orosz külügyminiszter emellett úgy véli, hogy Washington nem vetette el teljesen azokat a javaslatokat, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnök a tavalyi alaszkai csúcstalálkozón ismertetett Donald Trumppal.

Moszkva akkor azt kérte Washingtontól, hogy gyakoroljon nyomást Ukrajnára a Donbasz teljes területéről történő kivonulás érdekében. 

Kijev ezt következetesen elutasította, hangsúlyozva, hogy nem hajlandó lemondani stratégiai jelentőségű területeiről. Marco Rubio korábban azt is cáfolta, hogy az Egyesült Államok elfogadta volna az orosz javaslatokat.

A manilai Lavrov-Rubio-találkozó így újabb lehetőséget kínálhat arra, hogy a felek felmérjék, van-e esély az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos diplomáciai folyamat újraindítására.

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Jelentős fordulatot hozhat az ukrajnai háborúban Donald Trump bejelentése, miszerint az Egyesült Államok gyártási licencet adna Kijevnek a Patriot-rakéták előállítására. Ukrajna régóta sürgeti ezt a lehetőséget, mivel a nyugati készletek egyre szűkösebbek. Trump továbbá azt is bejelentette, hogy drónüzletet is kötne az ukránokkal.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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