Döntött a Mol az állammal közös alapítványáról: rengeteg részvény kerül vissza az olajcéghez – az osztalékot is érinti a bejelentés
Bejelentést tett a kekva-törvény kapcsán az állammal közös alapítványa jövőjéről a Mol szerda délután. A magyar olajtársaság nem működteti tovább a Mol Új Európa alapítványt.
Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi XVIII. törvény szerint a „nem felsőoktatási” közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok (a kekvák) 2026. július 31-ig megszűnnek.
Nem viszi tovább a Mol Új Európa Alapítványt az olajvállalat
A törvény értelmében a Mol dönthet arról, hogy a társaság és a magyar állam által a 2021. évi XIX. törvény alapján létrehozott kekvát, a Mol Új Európa Alapítványt (MÚEA) tovább kívánja-e működtetni más alapítványi formában.
A Mol igazgatóságának döntése szerint a MÚEA-t nem kívánja más alapítványi formában működtetni.
Ezáltal a Mol Új Európa Alapítvány megszűnése után a Mol által 2021-ben rendelkezésre bocsátott 42 977 996 darab Mol-részvény és a MÚEA egyéb, Molra jutó eszköze várhatóan az olajtársaság birtokába kerül. Ezáltal több mint öt százaléknyi Mol-részvény kerül vissza a társasághoz.
Ezzel és a 2026. július 3-án bejelentett sajátrészvény tranzakció következtében a Mol sajátrészvény állománya előreláthatólag jelentős mértékben nőni fog.
Nagyobb osztalékra számíthatnak a befektetők
A társaság egyúttal azt is közölte, hogy a kialakult jogszabályi környezetre, valamint a befektetői érdekekre tekintettel a 2026. évi osztalékfizetést a magyar állammal történt vagyonmegállapodást követően valósítja meg.
Ez azt jelenti, hogy az osztalékot azt követően utalja majd a társaság, hogy a MÚEA 5,25 százalékos Mol-pakettje saját részvényként visszakerül a társasághoz. Ez alapvetően kedvező hír a részvényeseknek, mivel a saját részvényekre eső osztalékot a többi tulajdonos között osztja ki a vállalat, vagyis magasabb osztalékra számíthatnak a befektetők.
Ez egyébként megegyezik a Világgazdaság által korábban felvázolt legvalószínűbb forgatókönyvvel.
A Mol áprilisi közgyűlése a 2025-ös eredményből összesen 241,2 milliárd forint, egy részvényre vetítve pedig 300 forint osztalék kifizetését hagyta jóvá. A részvényesi juttatás kifizetését ugyanakkor az új kormánnyal folytatott tárgyalásokat követően a harmadik negyedévre halasztotta a vállalat.
A lépés mögött a Magyar Péter vezette kabinet politikai szándéka húzódik meg, amely meg szerette volna akadályozni, hogy a jelentős Mol-részesedéssel rendelkező közalapítványok részesüljenek az olajcég osztalékából.
A jelenlegi alapítványi rendszer megszüntetését célzó törvény értelmében ezek vagyona visszaszáll az eredeti tulajdonosra, ami a legtöbb esetben a magyar állam.
A szóban frgó, megszűnő közalapítványok:
- a Mol 10,49 százalékos tulajdonosa, a Mol-Új Európa Alapítvány,
- a részvények 10 százalékát birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány,
- valamint a szintén 10 százalékos tulajdonos Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
A Mol Új Európa Alapítvány helyzete azért érdekes, mert jelentős magánvagyon is van benne, ezt az alapítványt ugyanis az állam és az olajtársaság azonos mértékű részvényjuttatással hozta létre 2021-ben. A törvény ezt a magánvagyont juttatja vissza az eredeti tulajdonosokhoz, így a Mol is visszakap egy bő 5 százalékos részvénypakettet.
Ezt később akár be is vonhatná a társaság, ami a részvényesi értéket növelné, hiszen a vállalat eredménye kevesebb részvény között oszlana meg. A befektetők viszont már rövid távon is jól járnak a vagyonelemek visszakerülésével, a rájuk eső osztalék a fenti okokból ugyanis nagyobb lesz.
Az áprilisban megszavazott osztaléktömegből a Mol Új Európa Alapítvány eredetileg nem állami tulajdonú, 5,24 százaléknyi Mol-pakettjére összesen 12,89 milliárd forint osztalék esik.
Ha a részvénycsomag visszakerül a társasághoz saját részvényként, akkor 300 helyett 317 forint forint kifizetés érkezhet minden részvény után. A jelenlegi árfolyamon ez 7,2 százalékos osztalékhozamot jelent.
A Mol részvényei 1,2 százalékkal erősödtek szerdán, az év eleje óta pedig közel ötven százalékot robogott felfelé a kurzus.