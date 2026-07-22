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Mol Új Európa Alapítvány
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Döntött a Mol az állammal közös alapítványáról: rengeteg részvény kerül vissza az olajcéghez – az osztalékot is érinti a bejelentés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar olajtársaság nem működteti tovább a Mol Új Európa alapítványt. A kekva megszűnésével öt százaléknyi saját részvény kerül vissza a Molhoz. A befektetők magasabb osztalékra számíthatnak, és más kedvező hatása is lehet a döntésnek részvényre nézve.
Kadlót Tibor
2026.07.22, 16:39
Frissítve: 2026.07.22, 17:26

Bejelentést tett a kekva-törvény kapcsán az állammal közös alapítványa jövőjéről a Mol szerda délután. A magyar olajtársaság nem működteti tovább a Mol Új Európa alapítványt.

Mol
A Mol nem működteti tovább a Mol Új Európa Alapítványt / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi XVIII. törvény szerint a „nem felsőoktatási” közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok (a kekvák) 2026. július 31-ig megszűnnek. 

Nem viszi tovább a Mol Új Európa Alapítványt az olajvállalat

A törvény értelmében a Mol dönthet arról, hogy a társaság és a magyar állam által a 2021. évi XIX. törvény alapján létrehozott kekvát, a Mol Új Európa Alapítványt (MÚEA) tovább kívánja-e működtetni más alapítványi formában. 

A Mol igazgatóságának döntése szerint a MÚEA-t nem kívánja más alapítványi formában működtetni. 

Ezáltal a Mol Új Európa Alapítvány megszűnése után a Mol által 2021-ben rendelkezésre bocsátott 42 977 996 darab Mol-részvény és a MÚEA egyéb, Molra jutó eszköze várhatóan az olajtársaság birtokába kerül. Ezáltal több mint öt százaléknyi Mol-részvény kerül vissza a társasághoz.

Ezzel és a 2026. július 3-án bejelentett sajátrészvény tranzakció következtében a Mol sajátrészvény állománya előreláthatólag jelentős mértékben nőni fog. 

Nagyobb osztalékra számíthatnak a befektetők

A társaság egyúttal azt is közölte, hogy a kialakult jogszabályi környezetre, valamint a befektetői érdekekre tekintettel a 2026. évi osztalékfizetést a magyar állammal történt vagyonmegállapodást követően valósítja meg. 

Ez azt jelenti, hogy az osztalékot azt követően utalja majd a társaság, hogy a MÚEA 5,25 százalékos Mol-pakettje saját részvényként visszakerül a társasághoz. Ez alapvetően kedvező hír a részvényeseknek, mivel a saját részvényekre eső osztalékot a többi tulajdonos között osztja ki a vállalat, vagyis magasabb osztalékra számíthatnak a befektetők.

Ez egyébként megegyezik a Világgazdaság által korábban felvázolt legvalószínűbb forgatókönyvvel.

A Mol áprilisi közgyűlése a 2025-ös eredményből összesen 241,2 milliárd forint, egy részvényre vetítve pedig 300 forint osztalék kifizetését hagyta jóvá. A részvényesi juttatás kifizetését ugyanakkor az új kormánnyal folytatott tárgyalásokat követően a harmadik negyedévre halasztotta a vállalat. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 400 HUF 0 / +1,66 %
Forgalom: 3 214 582 948 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A lépés mögött a Magyar Péter vezette kabinet politikai szándéka húzódik meg, amely meg szerette volna akadályozni, hogy a jelentős Mol-részesedéssel rendelkező közalapítványok részesüljenek az olajcég osztalékából.

A jelenlegi alapítványi rendszer megszüntetését célzó törvény értelmében ezek vagyona visszaszáll az eredeti tulajdonosra, ami a legtöbb esetben a magyar állam.

A szóban frgó, megszűnő közalapítványok:

  • a Mol 10,49 százalékos tulajdonosa, a Mol-Új Európa Alapítvány, 
  • a részvények 10 százalékát birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány,
  • valamint a szintén 10 százalékos tulajdonos Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.

A Mol Új Európa Alapítvány helyzete azért érdekes, mert jelentős magánvagyon is van benne, ezt az alapítványt ugyanis az állam és az olajtársaság azonos mértékű részvényjuttatással hozta létre 2021-ben. A törvény ezt a magánvagyont juttatja vissza az eredeti tulajdonosokhoz, így a Mol is visszakap egy bő 5 százalékos részvénypakettet.

Ezt később akár be is vonhatná a társaság, ami a részvényesi értéket növelné, hiszen a vállalat eredménye kevesebb részvény között oszlana meg. A befektetők viszont már rövid távon is jól járnak a vagyonelemek visszakerülésével, a rájuk eső osztalék a fenti okokból ugyanis nagyobb lesz.

Az áprilisban megszavazott osztaléktömegből a Mol Új Európa Alapítvány eredetileg nem állami tulajdonú, 5,24 százaléknyi Mol-pakettjére összesen 12,89 milliárd forint osztalék esik. 

Ha a részvénycsomag visszakerül a társasághoz saját részvényként, akkor 300 helyett 317 forint forint kifizetés érkezhet minden részvény után. A jelenlegi árfolyamon ez 7,2 százalékos osztalékhozamot jelent.

A Mol részvényei 1,2 százalékkal erősödtek szerdán, az év eleje óta pedig közel ötven százalékot robogott felfelé a kurzus.
 

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