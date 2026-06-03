A szemünk láttára szárad ki: bejelentést tett a Tisza-kormány Magyarország egyik legnagyobb taváról – új törvény készül, így próbálják megmenteni

A Velencei-tónál a mai egyeztetésen a helyi környezetvédő civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen kifejtették álláspontjukat. Az elmúlt évek elhanyagoltsága után most végre széles körű párbeszéd indult a tó megmentéséért – írta szerda esti Facebook-bejegyzésében Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

Gajdos László szerint a Velencei-tó jelenlegi helyzete azonnal lépésekért kiált / Fotó: Móricz István

A tárcavezető hozzátette, hogy a jelenlegi helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért.

„A közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket. A szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladatunk most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a part menti környezet teljes körű rendezése” – hangsúlyozta Gajdos László.

Centiméterekre van a rekordalacsony vízállás a Velencei-tavon

A Balatonból átlagosan továbbra is 20–30 centiméter víz hiányzik, a Velencei-tóból azonban ennél jóval több. A tó optimális vízállása 130 centiméter, ehhez képest május végén Agárdnál 62 centimétert mértek az Országos Vízjelző Szolgálat munkatársai.

Az Időkép cikke szerint hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022 augusztusában alakult ki, akkor madártávlatból néztük meg a tavat. A mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, aznap Agárdnál mindössze 53 centiméter volt a tó vízszintje. Vagyis az eddigi legalacsonyabb vízállást mostanra 9 centiméterre közelítettük meg. Kiemelték, hogy

a mostanihoz hasonló vízállás nem példa nélküli, a Velencei-tó átlagosan 100 évente kiszárad.

A feljegyzések szerint 1863 és 1866 között például teljesen kiszáradt. Csapadékos években azonban az optimális 130 centiméternél jóval magasabb vízállás is kialakulhat, 1963. március 27-én szintén Agárdnál 226 centiméter volt a vízszint.

Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik, és nem érkezik jelentős csapadék, pár héten belül meglehet az új rekordalacsony vízállás.